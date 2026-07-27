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Como conseguir ingressos para Arsenal x Coventry City: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para a abertura da temporada da Premier League

A temporada 2026/27 da Premier League começa com tudo no Emirates na sexta-feira, 21 de agosto, com o atual campeão Arsenal enfrentando o recém-promovido Coventry City.

Depois de finalmente quebrar a barreira após terminar em segundo lugar em três temporadas consecutivas, o Arsenal agora busca manter o embalo, enquanto tenta defender o título com sucesso pela primeira vez desde 1935.

O Arsenal marcou 10 gols nos dois encontros anteriores com o Coventry, e os fiéis torcedores dos Reds esperam que o time de Arteta comece com força em casa. Você pode estar lá para acompanhar a abertura da temporada reservando ingressos hoje.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Arsenal x Coventry City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Arsenal e Coventry City pela Premier League?

O Arsenal recebe o Coventry City no Emirates Stadium, no norte de Londres, com início marcado para 20h (BST).

crest
Premier League - Rodada 1
Emirates Stadium

Como comprar ingressos para Arsenal x Coventry City pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, desde bilhetes avulsos até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, geridos por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

  • Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.
  • Sócios oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para sócios pagos do clube (por exemplo: Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram dentro de uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os sócios que não forem contemplados no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: As vendas abertas ao público em geral que não é sócio praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver em busca de ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como StubHub.

Quanto custam os ingressos para Arsenal x Coventry City pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados entre as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para entrar em sorteios ou em sistemas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League prorrogou oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes estejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para os detentores de carnê de temporada do nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para sócios.

Forma

ARS

ARS - Sequência

ATM
V1-0
WHU
V0-1
BUR
V1-0
CRY
V1-2
PSG
D1-1
Gol marcado (sofrido)
6/2
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
COV

COV - Sequência

BLB
E1-1
POR
V5-1
WRE
V3-1
WAT
V0-4
NOR
E0-0
Gol marcado (sofrido)
13/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

ArsenalEmpateCoventry
5
0
0
Copa da Inglaterra
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Coventry badge
Coventry
COV
0
FJ
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
6
Coventry badge
Coventry
COV
1
FJ
Premier League
Coventry badge
Coventry
COV
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Coventry badge
Coventry
COV
1
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Coventry badge
Coventry
COV
0
FJ
16Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Arsenal x Coventry

Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formação
Coventry crest
Coventry
COV
Coventry crest
Coventry
COV

Técnico

  • M. Arteta

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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