A temporada 2026/27 da Premier League começa com tudo no Emirates na sexta-feira, 21 de agosto, com o atual campeão Arsenal enfrentando o recém-promovido Coventry City.

Depois de finalmente quebrar a barreira após terminar em segundo lugar em três temporadas consecutivas, o Arsenal agora busca manter o embalo, enquanto tenta defender o título com sucesso pela primeira vez desde 1935.

O Arsenal marcou 10 gols nos dois encontros anteriores com o Coventry, e os fiéis torcedores dos Reds esperam que o time de Arteta comece com força em casa. Você pode estar lá para acompanhar a abertura da temporada reservando ingressos hoje.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Arsenal x Coventry City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Arsenal e Coventry City pela Premier League?

O Arsenal recebe o Coventry City no Emirates Stadium, no norte de Londres, com início marcado para 20h (BST).

Premier League - Rodada 1 21 de ago. de 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Como comprar ingressos para Arsenal x Coventry City pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, desde bilhetes avulsos até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, geridos por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.

Sócios oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para sócios pagos do clube (por exemplo: Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram dentro de uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os sócios que não forem contemplados no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral que não é sócio praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver em busca de ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como StubHub.

Quanto custam os ingressos para Arsenal x Coventry City pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados entre as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para entrar em sorteios ou em sistemas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League prorrogou oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes estejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para os detentores de carnê de temporada do nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para sócios.

Forma

Retrospecto recente do confronto

Notícias das equipes e elencos