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Como conseguir ingressos para Arsenal x Chelsea: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Este clássico de Londres sempre produz momentos de tirar o fôlego, e você pode estar no Emirates para assisti-lo ao vivo

Os torcedores do Arsenal estarão na expectativa de ver uma repetição do desempenho quando o time voltar a atuar em casa no domingo, 6 de setembro, para seu primeiro clássico londrino da temporada, contra o Chelsea.

Os fãs deixaram o Emirates em alta após assistirem aos atuais campeões da Premier League atropelarem o Coventry City, de Frank Lampard, por 3 a 0 na estreia da temporada.

O equilíbrio de forças mudou significativamente a favor do time de Mikel Arteta nas últimas temporadas, e é preciso voltar até agosto de 2021, há 12 jogos, para encontrar a última vez em que o Chelsea levou a melhor sobre o Arsenal.

O Chelsea espera conseguir causar um ou dois problemas aos campeões da EPL desta vez, especialmente com a chegada de suas contratações de destaque na janela de verão, incluindo Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda e Morgan Rogers.

Quando é o jogo Arsenal x Chelsea pela Premier League?

Arsenal x Chelsea está marcado para começar às 16h30 BST no Emirates Stadium, no norte de Londres, no domingo, 6 de setembro.

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Premier League - Rodada 3
Emirates Stadium

Como comprar ingressos para Arsenal x Chelsea pela Premier League

Há várias opções de bilheteria disponíveis para jogos da Premier League, de ingressos avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação anti-cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.
  • Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram dentro de uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, os membros que não conseguiram no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.
  • Plataformas secundárias de ingressos: Se estiverem procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar em plataformas secundárias, como a LiveFootballTickets.

Quanto custam os ingressos para Arsenal x Chelsea pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços em níveis para as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis, como Categoria A, B ou C. Grandes confrontos contra rivais do chamado top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preço e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League oficialmente estendeu o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitante até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitante tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada do nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

Momento

ARS

ARS - Sequência

BET
D1-3
BVB
V2-3
COM
V1-1
MCI
V3-0
COV
V3-0
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
CHE

CHE - Sequência

JUV
D0-1
MIL
V3-0
JDT
E3-3
RSO
V3-1
FUL
V2-3
Gol marcado (sofrido)
12/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

ArsenalEmpateChelsea
4
1
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FJ
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FJ
Carabao Cup
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FJ
8Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Arsenal x Chelsea

Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formação
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Chelsea crest
Chelsea
CHE

Técnico

  • M. Arteta

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
HullHullHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
E
11
NewcastleNewcastleNEW
10102201
E
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
D
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
D
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
D
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
D
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
D
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
D
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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