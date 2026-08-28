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Como conseguir ingressos para Angers x Troyes: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Angers enfrenta o Troyes na Ligue 1. Veja como você pode garantir seus ingressos

Angers enfrenta o Troyes no sábado, 19 de setembro de 2026, no Stade Raymond Kopa, em Angers.

As duas equipes buscarão embalar neste início de temporada para somar pontos cruciais na tabela nacional. No último encontro competitivo entre elas, em abril de 2024, o Angers venceu o Troyes por 2 a 1.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Angers x Troyes, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Angers x Troyes pela Ligue 1?

Angers x Troyes acontece no Stade Raymond Kopa, em Angers, com o pontapé inicial marcado para esta rodada da Ligue 1.

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Campeonato Francês - Rodada 5
Stade Raymond Kopa

Como comprar ingressos para Angers x Troyes pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para a partida entre Angers SCO e ESTAC Troyes em 19 de setembro de 2026, você pode adquiri-los por meio das seguintes opções principais:

  1. Bilheteria oficial do Angers SCO: Como o Angers será o mandante da partida no Stade Raymond Kopa, a opção mais segura e direta é comprar pelo portal oficial de ingressos online do Angers SCO (billetterie.angers-sco.fr).
  2. Bilheterias oficiais do estádio: Dependendo da disponibilidade, os ingressos também podem ser vendidos diretamente nas bilheterias do Stade Raymond Kopa nos dias que antecedem a partida.
  3. Mercados secundários de ingressos: Caso os lugares oficiais se esgotem, agregadores de ingressos e plataformas de revenda, como a StubHub, também listam ingressos disponíveis.

Quanto custam os ingressos para Angers x Troyes pela Ligue 1?

Para o próximo jogo entre Angers SCO e ESTAC Troyes no Stade Raymond Kopa, os preços dos ingressos geralmente variam dependendo de se você os compra pelos valores oficiais de face ou por mercados secundários.  

  • Bilheteria oficial (valor de face): Os ingressos padrão para jogos avulsos da Ligue 1 no Angers geralmente variam entre € 15 e € 65 para categorias regulares de assentos, como a Tribune Coubertin ou a Tribune Colombier atrás dos gols, até a central Tribune Saint-Léonard ou a Tribune Jean-Bouin.  
  • Mercados secundários e revenda: Em plataformas de revenda e venda de ingressos, como a StubHub, os ingressos de entrada começam em torno de € 35 a € 40, com o preço médio dos ingressos nas categorias padrão de assentos ficando em cerca de € 80 a € 90, dependendo da visão e da demanda.
  • Pacotes VIP e hospitalidade: As opções premium de hospitalidade para o dia do jogo, como acesso a lounges especializados como o Salon Colombier ou assentos VIP, normalmente começam a partir de € 80 a € 180+ por ingresso.  

Angers x Troyes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Angers e Troyes

O Angers venceu duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas, com um resultado em jogo competitivo. Sua apresentação mais recente foi a derrota por 2 a 0 para o Lille pela Ligue 1, em 23 de agosto. Na pré-temporada, venceu o Paris FC por 3 a 2 e o Lorient por 2 a 1, mas sofreu derrota por 3 a 2 para o Le Mans. Também abriu sua agenda de amistosos com uma vitória por 2 a 1 sobre o Creteil. Ao longo dessas cinco partidas, o Angers marcou nove gols e sofreu nove.

O Troyes registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota em suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente foi o empate sem gols com o Paris FC pela Ligue 1, em 22 de agosto. Antes disso, empatou por 1 a 1 com Panetolikos e Auxerre na pré-temporada, goleou o GOAL FC por 5 a 2 e venceu o Grenoble por 3 a 0. O Troyes marcou nove gols e sofreu dois nessa sequência de cinco jogos, incluindo dois jogos sem sofrer gol.

SCO

SCO - Sequência

CRE
V2-1
LEM
D2-3
FCL
V2-1
PAR
V3-2
LIL
D0-2
Gol marcado (sofrido)
9/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
TRO

TRO - Sequência

GRE
V0-3
GOA
V2-5
AJA
E1-1
PAT
E1-1
PAR
E0-0
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Angers x Troyes: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 20 de abril de 2024, quando o Angers venceu o Troyes por 2 a 1 em uma partida da Ligue 2 no Stade Raymond Kopa. Antes disso, o Troyes recebeu o Angers em dezembro de 2023 e perdeu por 4 a 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Angers venceu três vezes contra uma vitória do Troyes, com uma partida terminando empatada, e o Angers marcou 10 gols contra sete do Troyes nesses jogos.

Confrontos

AngersEmpateTroyes
4
0
1
Ligue 2
Angers badge
Angers
SCO
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FJ
Ligue 2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Angers badge
Angers
SCO
4
FJ
Campeonato Francês
Angers badge
Angers
SCO
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FJ
Campeonato Francês
Troyes badge
Troyes
TRO
3
Angers badge
Angers
SCO
1
FJ
Campeonato Francês
Angers badge
Angers
SCO
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FJ
11Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram5/5

Classificação de Angers e Troyes

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
110040+43
V
2
LensLensRCL
110052+33
V
3
LilleLilleLIL
110020+23
V
4
LyonLyonOL
110020+23
V
5
MônacoMônacoASM
110010+13
V
6
BrestBrestB29
10102201
E
7
PSGPSGPSG
10102201
E
8
Le MansLe MansLEM
10102201
E
9
RennesRennesREN
10102201
E
10
LorientLorientFCL
10100001
E
11
NiceNiceNCE
10100001
E
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
E
13
TroyesTroyesTRO
10100001
E
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
D
15
AngersAngersSCO
100102-20
D
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
D
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
D
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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