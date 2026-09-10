A Alemanha recebe a Sérvia na Allianz Arena, em Munique, na quinta-feira, 1º de outubro, enquanto Jurgen Klopp dá sequência aos seus primeiros passos no comando da Alemanha na Liga das Nações da UEFA 2026/27. As duas seleções voltam a se enfrentar no jogo de volta, no Estádio Rajko Mitić, em Belgrado, em novembro, com ambas as partidas fazendo parte da agenda do Grupo A2 da Liga A, que também inclui Holanda e Grécia.

GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como garantir agora seus ingressos para Alemanha x Sérvia, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando acontece o pontapé inicial de Alemanha x Sérvia pela Liga A da Liga das Nações da UEFA?

Alemanha x Sérvia acontece na Allianz Arena, em Munique, e as informações oficiais de transmissão não estão disponíveis no momento para esta partida.

Liga das Nações A - Rodada 3 1 de out. de 2026 - 14:45 Allianz Arena

Onde comprar ingressos para Alemanha x Sérvia?

Os ingressos para a partida em Munique são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da DFB, com prioridade normalmente dada aos membros antes de qualquer carga restante ir para a venda geral. Os canais oficiais da Federação de Futebol da Sérvia são o equivalente inicial para o jogo de volta em Belgrado.

Alguns pontos importantes para saber na hora de comprar ingressos para este confronto:

Venda geral oficial – abre depois que as janelas de prioridade para membros se encerram, normalmente mais perto de cada dia de jogo

Preços com desconto – a DFB oferece descontos de até 50% para crianças, idosos e espectadores com deficiência, além de um pequeno desconto para membros do Bayern de Munique

Transferências garantidas – toda compra na StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo

Mercado secundário – a StubHub é a sua opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados

Com o projeto de reconstrução de Klopp gerando interesse significativo, recomenda-se reservar com antecedência para os dois jogos deste confronto.

Quanto custam os ingressos para Alemanha x Sérvia?

O preço oficial para a partida em Munique, pela DFB, começa em cerca de € 65, com os ingressos divididos em cinco categorias na Allianz Arena, chegando até assentos centrais premium, disponíveis pelo valor de face enquanto durar a carga. Os preços oficiais da Federação de Futebol da Sérvia valem para o jogo de volta em Belgrado da mesma forma.

A StubHub é a sua opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados, e aqui está um guia aproximado do que esperar por lá:

Assentos mais baratos (Munique): os anúncios no mercado secundário começam em apenas € 27, embora os preços variem significativamente de acordo com a categoria do assento e o vendedor

Assentos intermediários (Munique): assentos centrais ao longo da linha do meio-campo, com um preço visivelmente mais alto

Jogo de volta em Belgrado: em geral, mais acessível no valor de face do que uma noite na Allianz Arena, embora a oferta possa ficar mais apertada à medida que a partida se aproxima

Como em qualquer partida internacional de alta demanda, os preços podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar mais cedo, e não mais tarde, costuma ser a opção mais segura se você trabalha com um orçamento específico.

StubHub é a sua opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados. A plataforma oferece uma ampla variedade de opções de assentos para o jogo de abertura na Allianz Arena, em Munique, bem como anúncios para o jogo de volta em Belgrado.

Alemanha x Sérvia pela Liga A da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Forma de Alemanha e Sérvia

A Alemanha venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Paraguai na Copa do Mundo, em 29 de junho, que terminou em eliminação. Também perdeu por 2 a 1 para o Equador no início do torneio, embora tenha mostrado qualidade ofensiva com uma vitória por 7 a 1 sobre Curaçao e um triunfo por 2 a 1 contra a Costa do Marfim. Ao longo das cinco partidas, a Alemanha marcou 13 gols e sofreu sete.

A Sérvia venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco. Sua partida mais recente terminou em derrota por 5 a 1 para o México, e também houve derrotas por 3 a 0 para Cabo Verde e Espanha. Suas duas vitórias vieram contra Arábia Saudita e Letônia, ambas por 2 a 1. A Sérvia marcou oito gols e sofreu 14 nessas cinco partidas.

Alemanha x Sérvia: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu em março de 2019, quando Alemanha e Sérvia empataram por 1 a 1 em um amistoso. Nos quatro confrontos diretos registrados, a Alemanha venceu dois, a Sérvia venceu um, e um terminou empatado. A única vitória da Sérvia veio na Copa do Mundo de 2010, um triunfo por 1 a 0 em 18 de junho, na fase de grupos.



