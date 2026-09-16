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Como conseguir ingressos para Alemanha x Sérvia: preços da Liga das Nações da Uefa A, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Alemanha enfrenta a Sérvia na Liga das Nações da UEFA A. Veja como garantir seus ingressos

A Alemanha recebe a Sérvia em um empolgante jogo da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa, na Allianz Arena, em Munique, em 1º de outubro de 2026. O confronto promete ação internacional de alto nível, com duas das principais seleções do futebol europeu frente a frente em um duelo competitivo importante.

O GOAL tem todas as informações essenciais de que você precisa para garantir seu lugar neste grande confronto. Descubra onde comprar ingressos, detalhes de preços e como fazer a reserva agora mesmo.

Quando será o pontapé inicial de Alemanha x Sérvia pela Liga das Nações A da Uefa?

Alemanha x Sérvia começa na quinta-feira, 1º de outubro de 2026, na Allianz Arena, em Munique, e as informações oficiais de transmissão ainda não estão disponíveis para esta partida.

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Allianz Arena

Onde comprar ingressos para Alemanha x Sérvia?

Os ingressos podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de bilhetes da DFB, que atua como distribuidor principal para os jogos da seleção da Alemanha em casa. O site oficial é a sua primeira opção para garantir ingressos pelo valor de face durante as fases de pré-venda e venda geral.

Se as opções no site oficial estiverem esgotadas, plataformas secundárias como a StubHub são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para Alemanha x Sérvia?

Os preços dos ingressos padrão no portal oficial da DFB começam em € 35 para entrada geral no setor da Categoria 4, com valores aumentando de acordo com a visão e a categoria selecionadas na Allianz Arena.

Em mercados secundários, como a StubHub, os preços dos ingressos no mercado secundário atualmente começam em € 132 por assento, dependendo da disponibilidade, da localização do lugar e da demanda em tempo real.

Alemanha x Sérvia pela Liga das Nações A da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Alemanha e Sérvia

A Alemanha venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu compromisso mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Paraguai na Copa do Mundo, em 29 de junho, resultado que levou à eliminação do torneio. Nesse mesmo recorte, a seleção também registrou uma vitória por 7 a 1 sobre Curaçao e um triunfo por 2 a 1 contra a Costa do Marfim, marcando 13 gols no total e sofrendo sete.

A Sérvia também venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 5 a 1 para o México, e a equipe também perdeu por 3 a 0 para Cabo Verde e Espanha. As vitórias vieram contra Arábia Saudita e Letônia, ambas por 2 a 1. A Sérvia marcou oito gols e sofreu 14 nessas cinco partidas.

ALE

ALE - Sequência

EU
V1-2
CUW
V7-1
CDM
V2-1
EQU
D2-1
PAR
D1-1
Gol marcado (sofrido)
13/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
SER

SER - Sequência

LVA
V2-1
ESP
D3-0
KSA
V2-1
CPV
D3-0
MÉX
D5-1
Gol marcado (sofrido)
5/13
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Alemanha x Sérvia: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu em março de 2019, quando Alemanha e Sérvia empataram por 1 a 1 em um amistoso. Nos quatro confrontos diretos registrados, a Alemanha venceu dois, a Sérvia venceu um, e uma partida terminou empatada. A única vitória da Sérvia na base de dados veio na Copa do Mundo de 2010, por 1 a 0, em 18 de junho, na fase de grupos.

Confrontos

AlemanhaEmpateSérvia
2
1
1
Amistosos
Alemanha badge
Alemanha
ALE
1
Sérvia badge
Sérvia
SER
1
FJ
Copa do Mundo
Alemanha badge
Alemanha
ALE
0
Sérvia badge
Sérvia
SER
1
FJ
Amistosos
Alemanha badge
Alemanha
ALE
2
Sérvia badge
Sérvia
SER
1
FJ
Amistosos
Alemanha badge
Alemanha
ALE
1
Sérvia badge
Sérvia
SER
0
FJ
4Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/4
Ambas as equipes marcaram2/4


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