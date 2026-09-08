A Alemanha recebe a Grécia em Augsburg como parte de sua campanha da UEFA Nations League 2026/27 sob o comando do novo técnico Jurgen Klopp, antes de as duas seleções se enfrentarem novamente no jogo de volta em Thessaloniki na semana seguinte. As duas partidas fazem parte da programação do Grupo A2 da Liga A, que também inclui Holanda e Sérvia.

Com os primeiros passos de Klopp no futebol de seleções já gerando grande interesse após sua nomeação depois da eliminação na Copa do Mundo para o Paraguai, este confronto inicial dá aos torcedores duas chances de ver seu projeto de reconstrução ganhar forma.

GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como garantir agora mesmo seus ingressos para Alemanha x Grécia, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando é o pontapé inicial de Alemanha x Grécia pela UEFA Nations League A?

Alemanha x Grécia começa na WWK Arena, em Augsburg, com a partida sendo disputada como parte da programação do Grupo 2 da UEFA Nations League.

Liga das Nações A - Rodada 2 27 de set. de 2026 - 14:45 WWK Arena

Onde comprar ingressos para Alemanha x Grécia?

Os ingressos para o jogo em Augsburg são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da DFB, com prioridade normalmente dada aos membros antes que qualquer cota restante vá para a venda geral. Os canais oficiais da Federação Helênica de Futebol (EPO) são o ponto de partida equivalente para o jogo de volta em Thessaloniki.

Se as cotas oficiais para o público geral se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora.

Com a nomeação de Klopp já gerando interesse significativo nesta seleção da Alemanha, a recomendação é reservar cedo para os dois jogos.

Quanto custam os ingressos para Alemanha x Grécia?

Os preços oficiais para o jogo em Augsburg são definidos pelos canais de venda da DFB, com toda a faixa, de assentos padrão a premium, disponível pelo valor de face enquanto durarem os ingressos. Os preços oficiais da EPO valem para o jogo em Thessaloniki da mesma forma.

Os preços dos ingressos podem variar de acordo com o assento:

Ingressos mais baratos (Augsburg): a partir de cerca de €40 a €50, normalmente em assentos no anel superior da WWK Arena, um dos menores estádios do calendário da Alemanha nesta campanha

Ingressos intermediários (Augsburg): geralmente de €80 a €150, oferecendo uma visão melhor ao longo das laterais do campo

Ingressos premium (Augsburg): a partir de mais de €200 pelos melhores assentos centrais disponíveis

Jogo de volta em Thessaloniki: normalmente variando de cerca de €45 a €180, dependendo da localização do assento, com o Toumba Stadium conhecido por sua atmosfera apaixonada, o que pode aumentar a demanda pelos lugares destinados aos torcedores visitantes

Como em qualquer partida internacional de alta demanda, os preços podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar mais cedo em vez de deixar para depois geralmente é a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Alemanha x Grécia pela UEFA Nations League A: tudo o que você precisa saber

Forma de Alemanha e Grécia

A Alemanha chega para esta partida com um retrospecto de duas vitórias e três derrotas em suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 contra o Paraguai na Copa do Mundo em 29 de junho, que terminou em derrota nos termos da competição. Antes disso, nessa campanha de torneio, a equipe venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 e goleou Curaçao por 7 a 1, mostrando capacidade ofensiva quando encaixa seu jogo. A seleção marcou 12 gols ao longo das cinco partidas, mas sofreu sete, o que aponta para inconsistência defensiva.

A Grécia não venceu em suas últimas cinco partidas, com três empates e duas derrotas. Seu jogo mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para a Itália em um amistoso em 7 de junho. Antes disso, empatou por 2 a 2 com a Suécia e passou em branco em três das cinco partidas, sofrendo apenas três gols no total, mas com dificuldades para criar no outro lado do campo.

Alemanha x Grécia: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu em junho de 2024, quando a Alemanha venceu por 2 a 1 em um amistoso. Nos quatro confrontos diretos anteriores registrados, a Alemanha venceu todos os quatro, incluindo um triunfo por 4 a 2 sobre a Grécia na Euro 2012 e uma vitória em casa por 2 a 0 nas Eliminatórias da Copa do Mundo em setembro de 2000. A Alemanha marcou 12 gols e sofreu cinco ao longo dessas quatro partidas.



