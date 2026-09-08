A Alemanha recebe a Grécia em Augsburg como parte de sua campanha da UEFA Nations League 2026/27 sob o comando do novo técnico Jurgen Klopp, antes de as duas seleções se enfrentarem novamente no jogo de volta em Thessaloniki na semana seguinte. Ambas as partidas fazem parte da programação da Liga A, Grupo A2, que também inclui Holanda e Sérvia.

Com os primeiros passos de Klopp no futebol de seleções já gerando grande interesse após sua nomeação depois da eliminação na Copa do Mundo para o Paraguai, este confronto inicial dá aos torcedores duas chances de ver seu projeto de reconstrução tomar forma.

GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como garantir agora seus ingressos para Alemanha x Grécia, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando é o pontapé inicial de Alemanha x Grécia pela Liga A da UEFA Nations League?

Alemanha x Grécia começa na WWK Arena, em Augsburg, com a partida sendo disputada como parte da programação do Grupo 2 da UEFA Nations League.

Liga das Nações A - Rodada 2 27 de set. de 2026 - 14:45 WWK Arena

Onde comprar ingressos para Alemanha x Grécia?

Os ingressos para a partida em Augsburg são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da DFB, com prioridade normalmente dada aos membros antes que qualquer cota restante seja colocada à venda para o público geral. Os canais oficiais da Federação Helênica de Futebol (EPO) são o equivalente ponto de partida para o jogo de volta em Thessaloniki.

Ticombo é a sua melhor opção se as listagens no site oficial estiverem esgotadas. A plataforma oferece uma ampla variedade de opções de assentos para o jogo de ida na WWK Arena, em Augsburg, além de listagens para a partida de volta no Toumba Stadium, em Thessaloniki.

Alguns pontos que vale a pena saber sobre a compra de ingressos para este confronto:

Venda geral oficial – abre após o fim das janelas de prioridade para membros, normalmente mais perto de cada dia de jogo

Listagens verificadas – a Ticombo obtém ingressos de uma série de vendedores, oferecendo aos compradores um grupo maior de disponibilidade quando as cotas oficiais se esgotam

Ingressos para visitantes – as cotas em Thessaloniki para torcedores da Alemanha que viajam são administradas pelos canais da EPO e podem ser limitadas

Mercado secundário – a Ticombo é a sua melhor opção se as listagens no site oficial estiverem esgotadas

Com a nomeação de Klopp já gerando interesse significativo nesta seleção da Alemanha, recomenda-se reservar cedo para os dois jogos.

Quanto custam os ingressos para Alemanha x Grécia?

Os preços oficiais para a partida em Augsburg são definidos pelos canais de venda da DFB, com toda a faixa de opções, de assentos padrão aos premium, disponível pelo valor de face enquanto houver disponibilidade. Os preços oficiais da EPO se aplicam à partida em Thessaloniki da mesma forma.

A Ticombo é a sua melhor opção se as listagens no site oficial estiverem esgotadas, e aqui está um guia aproximado do que esperar por lá:

Assentos mais baratos (Augsburg): a partir de cerca de € 40 a € 50, normalmente em lugares no anel superior da WWK Arena, um dos menores palcos da agenda da Alemanha nesta campanha

Assentos intermediários (Augsburg): lugares centrais ao longo da linha do meio-campo, por um preço consideravelmente mais alto

Jogo de volta em Thessaloniki: os preços variam conforme a federação anfitriã, com o Toumba Stadium conhecido por uma atmosfera apaixonada que pode aumentar a demanda pelos assentos destinados aos torcedores visitantes

Como em qualquer partida internacional de alta demanda, os preços podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar mais cedo tende a ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Alemanha x Grécia pela Liga A da UEFA Nations League: tudo o que você precisa saber

Forma de Alemanha e Grécia

A Alemanha chega para esta partida com um retrospecto de duas vitórias e três derrotas em seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 contra o Paraguai na Copa do Mundo, em 29 de junho, que terminou em derrota nos termos da competição. Antes, naquela campanha de torneio, venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 e goleou Curaçao por 7 a 1, mostrando poder ofensivo quando encontra ritmo. Marcou 12 gols ao longo dos cinco jogos, mas sofreu sete, o que aponta para inconsistência defensiva.

A Grécia não venceu em seus últimos cinco jogos, com três empates e duas derrotas. Sua partida mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para a Itália em um amistoso, em 7 de junho. Antes disso, empatou por 2 a 2 com a Suécia e não conseguiu marcar em três dos cinco jogos, sofrendo apenas três gols no total, mas tendo dificuldades para criar no outro extremo do campo.

Alemanha x Grécia: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu em junho de 2024, quando a Alemanha venceu por 2 a 1 em um amistoso. Nos quatro confrontos diretos anteriores registrados, a Alemanha venceu todos os quatro, incluindo um triunfo por 4 a 2 sobre a Grécia na Euro 2012 e uma vitória em casa por 2 a 0 nas Eliminatórias da Copa do Mundo em setembro de 2000. A Alemanha marcou 12 gols e sofreu cinco nesses quatro jogos.

Classificação de Alemanha x Grécia

No Grupo 2 da UEFA Nations League, a Alemanha ocupa atualmente a primeira colocação, com a Grécia em segundo.