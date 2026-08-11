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Campeonato Saudita
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Al-Taawoun Club Stadium
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Book Al-Taawoun vs Al Khaleej Tickets

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Como conseguir ingressos para Al-Taawoun x Al Khaleej: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Al-Taawoun enfrenta o Al Khaleej na Saudi Pro League. Veja como você pode garantir seus ingressos

O Al-Taawoun recebe o Al-Khaleej em seu estádio, em Buraidah, enquanto os dois clubes iniciam suas campanhas na Saudi Pro League 2026/27, e os ingressos já estão à venda para os torcedores que querem acompanhar a ação ao vivo. As duas equipes chegam à nova temporada buscando dar sequência a campanhas recentes sólidas, com um histórico consolidado de confrontos diretos que muitas vezes produziu duelos equilibrados e competitivos entre os lados.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo os ingressos para Al-Taawoun FC x Al-Khaleej Club, incluindo detalhes do pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.

Quando é o pontapé inicial de Al-Taawoun x Al Khaleej pela Saudi Pro League?

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Campeonato Saudita - Rodada 1
Al-Taawoun Club Stadium

Como comprar ingressos para Al-Taawoun x Al Khaleej pela Saudi Pro League?

A forma mais conveniente de garantir ingressos para esta partida é por meio do Ticombo, que lista opções de assentos verificadas para Al-Taawoun FC x Al-Khaleej Club, com reserva online instantânea e checkout seguro. Comprar pelo Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e confirme seu lugar sem precisar de associação oficial ao clube ou esperar pela abertura da venda geral.

Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis por meio do site da Saudi Pro League e do aplicativo WeBook, embora geralmente sejam liberados apenas uma ou duas semanas antes do pontapé inicial e possam ser limitados para torcedores sem associação existente com qualquer um dos clubes. Como se trata de uma partida da rodada de abertura, a expectativa é de aumento constante na demanda, então reservar com antecedência por meio doTicomboé uma maneira inteligente de evitar perder o assento de sua preferência.

Quanto custam os ingressos para Al-Taawoun x Al Khaleej pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial, e esta partida não é exceção.

  • Os ingressos de entrada geral para partidas padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais.
  • As categorias premium e de assentos à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 600.
  • As opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e catering, podem ultrapassar SAR 1.500.

Como acontece com a maioria das estreias de temporada, os preços podem mudar à medida que a partida se aproxima, então reservar com antecedência pelo Ticombo é a melhor maneira de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.

Al-Taawoun x Al Khaleej pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al-Taawoun e Al Khaleej

ALT

ALT - Sequência

ITT
D0-2
ALS
V1-5
AHL
D1-2
ALR
E1-1
ALH
D2-0
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ALK

ALK - Sequência

DHA
V0-2
HIL
D1-2
ALI
D0-5
ALA
D3-1
AHL
D1-4
Gol marcado (sofrido)
5/14
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Al-Taawoun x Al Khaleej: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Al-TaawounEmpateAl-Khaleej
3
1
1
Campeonato Saudita
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al-Khaleej badge
Al-Khaleej
ALK
1
FJ
King Cup
Al-Khaleej badge
Al-Khaleej
ALK
1
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Khaleej badge
Al-Khaleej
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Khaleej badge
Al-Khaleej
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
Al-Khaleej badge
Al-Khaleej
ALK
0
FJ
5Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols0/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Classificação de Al-Taawoun e Al Khaleej

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al-AhliAl-AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FatehAl FatehALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al-IttihadAl-IttihadITT
00000000
8
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
00000000
9
Al-KholoodAl-KholoodALK
00000000
10
Al-NassrAl-NassrALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
00000000
13
Al-ShababAl-ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Rebaixamento


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