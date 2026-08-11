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Campeonato Saudita
team-logoAl Qadsiah
Prince Saud bin Jalawi Stadium
team-logoAl-Ittihad
Book Al Qadsiah vs Al Ittihad Tickets

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Como conseguir ingressos para Al Qadsiah x Al Ittihad: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Campeonato Saudita
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Al-Ittihad

Al Qadsiah enfrenta o Al Ittihad na Saudi Pro League. Veja como garantir seus ingressos

O Al-Qadsiah recebe o Al-Ittihad no Estádio Prince Mohammed bin Fahd em um confronto que diz muito sobre onde está, atualmente, o equilíbrio de forças do futebol saudita. O Al-Qadsiah, em apenas sua segunda temporada de Pro League, terminou em um notável quarto lugar na última temporada sob o comando de Brendan Rodgers, garantiu vaga na AFC Champions League Elite e, no caminho, até derrotou o eventual campeão Al-Nassr por 3 a 1. O Al-Ittihad, por outro lado, viveu uma campanha difícil que terminou com o quinto lugar e a saída de Sergio Conceicao, deixando o novo técnico Jens Wissing com a missão de recolocar o clube no nível que sua história exige.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo ingressos para Al Qadsiah FC x Al-Ittihad Club, incluindo detalhes do pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.

Quando será o pontapé inicial de Al Qadsiah x Al Ittihad pela Saudi Pro League?

crest
Campeonato Saudita - Rodada 2
Prince Saud bin Jalawi Stadium

Como comprar ingressos para Al Qadsiah x Al Ittihad pela Saudi Pro League?

A maneira mais conveniente de garantir ingressos para este confronto é por meio da Ticombo, que lista opções de assentos verificadas para Al Qadsiah FC x Al-Ittihad Club com reserva online instantânea e pagamento seguro. Comprar pela Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e confirme seu lugar sem precisar de associação oficial ao clube ou esperar a abertura de uma janela de venda geral.

Com o Al-Qadsiah em alta após o quarto lugar da última temporada, e o Al-Ittihad ainda sendo um dos times com maior apoio fora de casa na liga, a demanda por este confronto deve ser mais forte do que a de um encontro típico de início de temporada entre dois clubes de meio de tabela. Os ingressos oficiais normalmente são colocados à venda pelo site da Saudi Pro League e pelos canais de cada clube cerca de 10 a 14 dias antes do pontapé inicial, então reservar com antecedência pela Ticombo é uma forma sensata de garantir seu lugar.

Quanto custam os ingressos para Al Qadsiah x Al Ittihad pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial, e este confronto não é exceção.

  • Os ingressos de entrada geral para jogos padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais.
  • As categorias premium e os assentos à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 600.
  • As opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e serviço de catering, podem ultrapassar SAR 1.500.

Como em qualquer confronto envolvendo um dos tradicionais grandes clubes do futebol saudita, os preços podem subir à medida que a partida se aproxima, então reservar com antecedência pela Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.

Al Qadsiah x Al Ittihad pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Qadsiah e Al Ittihad

ALQ

ALQ - Sequência

ALN
V3-1
ALF
V1-2
ALH
V2-0
ITT
V1-5
LEV
D1-0
Gol marcado (sofrido)
12/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ITT

ITT - Sequência

ALI
V1-3
ALS
D3-2
ALQ
D1-5
MAL
E2-2
ALJ
V1-4
Gol marcado (sofrido)
12/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Al Qadsiah x Al Ittihad: retrospecto recente do confronto

Confrontos

Al QadsiahEmpateAl-Ittihad
2
1
2
Campeonato Saudita
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
1
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
5
FJ
Campeonato Saudita
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
2
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
1
FJ
King Cup
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
3
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
FJ
Campeonato Saudita
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
3
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
FJ
10Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram5/5

Classificação de Al Qadsiah e Al Ittihad

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al-AhliAl-AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FatehAl FatehALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al-IttihadAl-IttihadITT
00000000
8
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
00000000
9
Al-KholoodAl-KholoodALK
00000000
10
Al-NassrAl-NassrALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
00000000
13
Al-ShababAl-ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Rebaixamento


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