O Al-Qadsiah recebe o Al-Ittihad no Estádio Prince Mohammed bin Fahd em um confronto que diz muito sobre onde está, atualmente, o equilíbrio de forças do futebol saudita. O Al-Qadsiah, em apenas sua segunda temporada de Pro League, terminou em um notável quarto lugar na última temporada sob o comando de Brendan Rodgers, garantiu vaga na AFC Champions League Elite e, no caminho, até derrotou o eventual campeão Al-Nassr por 3 a 1. O Al-Ittihad, por outro lado, viveu uma campanha difícil que terminou com o quinto lugar e a saída de Sergio Conceicao, deixando o novo técnico Jens Wissing com a missão de recolocar o clube no nível que sua história exige.

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Quando será o pontapé inicial de Al Qadsiah x Al Ittihad pela Saudi Pro League?

Campeonato Saudita - Rodada 2 21 de ago. de 2026 - 14:00 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Como comprar ingressos para Al Qadsiah x Al Ittihad pela Saudi Pro League?

A maneira mais conveniente de garantir ingressos para este confronto é por meio da Ticombo, que lista opções de assentos verificadas para Al Qadsiah FC x Al-Ittihad Club com reserva online instantânea e pagamento seguro. Comprar pela Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e confirme seu lugar sem precisar de associação oficial ao clube ou esperar a abertura de uma janela de venda geral.

Com o Al-Qadsiah em alta após o quarto lugar da última temporada, e o Al-Ittihad ainda sendo um dos times com maior apoio fora de casa na liga, a demanda por este confronto deve ser mais forte do que a de um encontro típico de início de temporada entre dois clubes de meio de tabela. Os ingressos oficiais normalmente são colocados à venda pelo site da Saudi Pro League e pelos canais de cada clube cerca de 10 a 14 dias antes do pontapé inicial, então reservar com antecedência pela Ticombo é uma forma sensata de garantir seu lugar.

Quanto custam os ingressos para Al Qadsiah x Al Ittihad pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial, e este confronto não é exceção.

Os ingressos de entrada geral para jogos padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais.

As categorias premium e os assentos à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 600.

As opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e serviço de catering, podem ultrapassar SAR 1.500.

Como em qualquer confronto envolvendo um dos tradicionais grandes clubes do futebol saudita, os preços podem subir à medida que a partida se aproxima, então reservar com antecedência pela Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.

Al Qadsiah x Al Ittihad pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Qadsiah e Al Ittihad

Al Qadsiah x Al Ittihad: retrospecto recente do confronto

Classificação de Al Qadsiah e Al Ittihad



