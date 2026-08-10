O Al Nasr Dubai abre sua campanha na UAE Pro League de 2026/27 em casa contra o Ittihad Kalba na sexta-feira, 14 de agosto de 2026, e os ingressos já estão à venda para a partida de abertura da temporada no Al Maktoum Stadium. Este é o primeiro compromisso competitivo da nova temporada para os dois lados, e uma chance para os torcedores verem o Al Nasr, o clube mais antigo dos Emirados Árabes Unidos, iniciar sua campanha em casa.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo ingressos para Al Nasr x Kalba, incluindo horário de início, preços dos ingressos e a melhor forma de comprar online.

Quando será o pontapé inicial de Al-Nasr SC x Al Ittihad Kalba pela Arabian Gulf League?

Arabian Gulf League - Rodada 1 14 de ago. de 2026 - 10:10

Como comprar ingressos para Al-Nasr SC x Al Ittihad Kalba pela Arabian Gulf League?

Os ingressos para Al Nasr x Kalba já estão disponíveis para compra online pela Platinumlist, a plataforma oficial de ingressos responsável pelas vendas desta partida. Comprar online com antecedência é a forma mais simples e confiável de garantir seu lugar.

Platinumlist oferece confirmação instantânea e uma seleção de categorias de assento, incluindo a opção de entrada geral Casual Ticket Office.

Os ingressos também podem ser comprados na bilheteria do Al Maktoum Stadium no dia do jogo, sujeito à disponibilidade.

Como é a partida de abertura da nova temporada, a expectativa é de boa procura, então é recomendável comprar antes do dia do jogo para garantir o assento de sua preferência.

Quanto custam os ingressos para Al-Nasr SC x Al Ittihad Kalba pela Arabian Gulf League?

Os ingressos para Al Nasr x Kalba estão entre as opções mais acessíveis para ver futebol ao vivo em Dubai, com preços no setor da casa a partir de apenas AED 20, o que faz desta uma escolha fácil para um programa de dia de jogo.

Al Nasr Blues (Categoria 3): a partir de AED 20 , a opção de entrada geral mais barata no setor da casa.

Al Nasr Victory (Categoria 2): AED 30 , cobrindo os setores 14, 15 e 16.

Premium A: AED 50 , para assentos elevados mais próximos da linha do meio-campo.

Al Nasr Loyals: AED 250 , a categoria mais alta do setor da casa, oferecendo as melhores linhas de visão do estádio.

Os torcedores visitantes na Categoria 3 (Setor 19) podem esperar ingressos a partir de AED 20 .

Várias categorias já estavam vendendo rapidamente na página oficial de reservas, então a compra antecipada é recomendada para os torcedores que desejam um assento específico. Para a forma mais barata possível de entrar, Al Nasr Blues (Categoria 3) por AED 20 é a opção com melhor custo-benefício para esta partida.

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Classificação de Al-Nasr SC x Al Ittihad Kalba



