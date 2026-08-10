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Arabian Gulf League
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Book Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba Tickets

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Como conseguir ingressos para Al-Nasr SC x Al Ittihad Kalba: preços da ADNOC Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Al Ittihad Kalba

Al-Nasr SC enfrenta o Al Ittihad Kalba na Liga do Golfo Árabe. Veja como garantir seus ingressos

O Al Nasr Dubai abre sua campanha na UAE Pro League de 2026/27 em casa contra o Ittihad Kalba na sexta-feira, 14 de agosto de 2026, e os ingressos já estão à venda para a partida de abertura da temporada no Al Maktoum Stadium. Este é o primeiro compromisso competitivo da nova temporada para os dois lados, e uma chance para os torcedores verem o Al Nasr, o clube mais antigo dos Emirados Árabes Unidos, iniciar sua campanha em casa.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo ingressos para Al Nasr x Kalba, incluindo horário de início, preços dos ingressos e a melhor forma de comprar online.

Quando será o pontapé inicial de Al-Nasr SC x Al Ittihad Kalba pela Arabian Gulf League?

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Arabian Gulf League - Rodada 1

Como comprar ingressos para Al-Nasr SC x Al Ittihad Kalba pela Arabian Gulf League?

Os ingressos para Al Nasr x Kalba já estão disponíveis para compra online pela Platinumlist, a plataforma oficial de ingressos responsável pelas vendas desta partida. Comprar online com antecedência é a forma mais simples e confiável de garantir seu lugar.

  • Platinumlist oferece confirmação instantânea e uma seleção de categorias de assento, incluindo a opção de entrada geral Casual Ticket Office.
  • Os ingressos também podem ser comprados na bilheteria do Al Maktoum Stadium no dia do jogo, sujeito à disponibilidade.
  • Como é a partida de abertura da nova temporada, a expectativa é de boa procura, então é recomendável comprar antes do dia do jogo para garantir o assento de sua preferência.

Quanto custam os ingressos para Al-Nasr SC x Al Ittihad Kalba pela Arabian Gulf League?

Os ingressos para Al Nasr x Kalba estão entre as opções mais acessíveis para ver futebol ao vivo em Dubai, com preços no setor da casa a partir de apenas AED 20, o que faz desta uma escolha fácil para um programa de dia de jogo.

  • Al Nasr Blues (Categoria 3): a partir de AED 20, a opção de entrada geral mais barata no setor da casa.
  • Al Nasr Victory (Categoria 2): AED 30, cobrindo os setores 14, 15 e 16.
  • Premium A: AED 50, para assentos elevados mais próximos da linha do meio-campo.
  • Al Nasr Loyals:AED 250, a categoria mais alta do setor da casa, oferecendo as melhores linhas de visão do estádio.
  • Os torcedores visitantes na Categoria 3 (Setor 19) podem esperar ingressos a partir de AED 20.

Várias categorias já estavam vendendo rapidamente na página oficial de reservas, então a compra antecipada é recomendada para os torcedores que desejam um assento específico. Para a forma mais barata possível de entrar, Al Nasr Blues (Categoria 3) por AED 20 é a opção com melhor custo-benefício para esta partida.

Al-Nasr SC x Al Ittihad Kalba pela Arabian Gulf League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al-Nasr SC x Al Ittihad Kalba

ALN

ALN - Sequência

ALD
V0-1
ALJ
V3-2
ALA
D2-1
ALI
V2-1
AJM
E2-2
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ALI

ALI - Sequência

ALW
E2-2
BAY
D1-2
ALK
E0-0
ALN
D2-1
ALW
D2-1
Gol marcado (sofrido)
5/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Al-Nasr SC x Al Ittihad Kalba: retrospecto recente do confronto

Confrontos

Al-Nasr SCEmpateAl Ittihad Kalba
4
1
0
Arabian Gulf League
Al-Nasr SC badge
Al-Nasr SC
ALN
2
Al Ittihad Kalba badge
Al Ittihad Kalba
ALI
1
FJ
Arabian Gulf League
Al Ittihad Kalba badge
Al Ittihad Kalba
ALI
0
Al-Nasr SC badge
Al-Nasr SC
ALN
1
FJ
Arabian Gulf League
Al Ittihad Kalba badge
Al Ittihad Kalba
ALI
2
Al-Nasr SC badge
Al-Nasr SC
ALN
3
FJ
Arabian Gulf League
Al-Nasr SC badge
Al-Nasr SC
ALN
3
Al Ittihad Kalba badge
Al Ittihad Kalba
ALI
2
FJ
Arabian Gulf League
Al-Nasr SC badge
Al-Nasr SC
ALN
2
Al Ittihad Kalba badge
Al Ittihad Kalba
ALI
2
FJ
11Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Al-Nasr SC x Al Ittihad Kalba

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AjmanAjmanAJM
00000000
2
Al Ittihad KalbaAl Ittihad KalbaALI
00000000
3
Al-AinAl-AinALA
00000000
4
Al-DhafraAl-DhafraALD
00000000
5
Al-JaziraAl-JaziraALJ
00000000
6
Al-Nasr SCAl-Nasr SCALN
00000000
7
Al-WahdaAl-WahdaALW
00000000
8
Al-WaslAl-WaslALW
00000000
9
BaniyasBaniyasBAY
00000000
10
HattaHattaHAT
00000000
11
KhorfakkanKhorfakkanALK
00000000
12
Shabab Al-Ahli Dubai FCShabab Al-Ahli Dubai FCALA
00000000
13
Sharjah Cultural ClubSharjah Cultural ClubALS
00000000
14
United FCUnited FCUFC
00000000
AFC Champions League
Copa da AFC
Rebaixamento


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