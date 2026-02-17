O Al Hilal recebe o Al Ittihad na Kingdom Arena, em Riad, em um dos jogos mais aguardados da temporada da Saudi Pro League, um encontro entre dois dos clubes mais vitoriosos do país que tem status próprio de Clássico. O Al Hilal chega para o confronto tentando dar a volta por cima após terminar como vice-campeão na última temporada, enquanto o Al Ittihad, o clube mais antigo da Arábia Saudita, viaja a Riad sob o comando do novo técnico Jens Wissing em busca de reconstrução depois de uma campanha decepcionante.

Al Hilal e Al Ittihad protagonizaram algumas das partidas mais memoráveis do futebol saudita ao longo dos anos, e os dois lados têm elencos capazes de dar espetáculo. Com o Al Hilal reforçado pela chegada de Crysencio Summerville no verão e o Al Ittihad ainda podendo contar com Karim Benzema, este confronto promete estrelas nos dois lados do campo.

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Quando é Al Hilal x Al Ittihad?

Data e hora Jogo Local Ingressos qui., 17 de set. de 2026 Al Hilal x Al Ittihad Kingdom Arena, Riad, Arábia Saudita Ingressos

Este Clássico da Saudi Pro League será disputado na casa do Al Hilal, em Riad. Como acontece com a maioria dos jogos da Saudi Pro League, o horário exato de início pode ser ajustado mais perto da data da partida por razões de transmissão, então confira o link de ingressos acima para ver os últimos detalhes confirmados antes de viajar.

Onde comprar ingressos para Al Hilal x Al Ittihad?

A forma mais conveniente de garantir ingressos para este jogo é pela StubHub, que oferece opções de assentos verificadas para Al Hilal x Al Ittihad com reserva online instantânea e pagamento seguro. Comprar online permite que você veja as categorias disponíveis e garanta seu lugar sem precisar depender de níveis de associação oficial dos clubes ou esperar a abertura de uma venda geral.

Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis no site da Saudi Pro League e nos próprios canais de venda do Al Hilal, embora, para um jogo desta magnitude, envolvendo dois dos clubes mais vitoriosos e com maior torcida da liga, as cargas oficiais geralmente se esgotem extremamente rápido assim que são liberadas, normalmente uma ou duas semanas antes do início da partida. Reservar com antecedência pelo mercado secundário é fortemente recomendado para torcedores que querem garantir um lugar em vez de correr o risco de ficar sem ingresso.

Dada a qualidade em campo, das contratações de verão do Al Hilal à dependência contínua do Al Ittihad em relação a Benzema, este Clássico tem tudo para ser um dos ingressos mais disputados da temporada, então reservar cedo é a opção mais segura.

Quanto custam os ingressos para Al Hilal x Al Ittihad?

Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial de forma geral, embora os preços para um jogo deste porte devam ficar bem acima da média da liga.

Os ingressos de entrada geral para jogos padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 50 a SAR 90 pelos canais oficiais. As categorias premium e de assentos na lateral do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 1.500, enquanto as opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounges e serviço de catering, podem ultrapassar SAR 1.500 em jogos de grande destaque como este.

No mercado secundário, os ingressos mais baratos disponíveis para este jogo oferecem o melhor ponto de entrada em termos de custo-benefício para os torcedores que simplesmente querem estar dentro da Kingdom Arena para ver dois dos maiores clubes do futebol saudita frente a frente. Dado o peso das duas equipes e a história por trás deste confronto, espera-se que os preços subam rapidamente à medida que a partida se aproxima, então reservar cedo é a melhor maneira de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.

Tudo o que você precisa saber sobre Al Hilal x Al Ittihad

O Al Hilal, clube mais vitorioso da Ásia, com 70 grandes títulos no currículo, terminou como vice-campeão da Saudi Pro League na última temporada apesar de emendar uma notável sequência de 24 partidas de invencibilidade na liga. Simone Inzaghi segue como técnico para esta campanha, com o clube se reforçando ainda mais no verão com a contratação de Crysencio Summerville junto ao West Ham, juntando-se a um elenco que já inclui Darwin Nunez, Theo Hernandez e Joao Cancelo.

O Al Ittihad, fundado em 1927, é o clube esportivo mais antigo da Arábia Saudita e bicampeão da AFC Champions League, com uma longa história de grandes conquistas nacionais. Depois de uma temporada turbulenta em que o clube passou por mais de uma troca no comando técnico, o Al Ittihad apostou em Jens Wissing, um jovem treinador que acabou de conquistar a AFC Champions League Two com o Gamba Osaka, para liderar a reconstrução rumo a esta campanha. Karim Benzema segue como o talismã do clube, e uma visita à Kingdom Arena oferece ao Al Ittihad uma oportunidade precoce de provar que sua reconstrução está no caminho certo contra um dos adversários mais difíceis da divisão.

Competição: Saudi Pro League Mandante: Al Hilal Visitante: Al Ittihad Estádio: Kingdom Arena, Riad

Espere um duelo intensamente disputado entre duas das potências tradicionais do futebol saudita, diante de casa cheia em um dos estádios mais modernos da liga.

Tudo o que você precisa saber sobre a Kingdom Arena

A Kingdom Arena é a casa do Al Hilal desde fevereiro de 2024 e é um dos estádios mais modernos e tecnologicamente avançados da Arábia Saudita. Localizado em Boulevard City, no noroeste de Riad, o local pode receber até 30.000 espectadores em sua configuração para futebol e conta com teto retrátil, além de um telão de vídeo de quatro lados suspenso sobre o círculo central.

Nome do estádio: Kingdom Arena Localização: Boulevard City, Riad, Arábia Saudita Clube mandante: Al Hilal Capacidade: Aproximadamente 30.000 Gramado: Grama

A construção da Kingdom Arena começou em meados de 2023, com a Kingdom Holding Company investindo no local em troca dos naming rights, e o Al Hilal concordando em fazer dele sua casa permanente. Além do futebol, o estádio também é um ponto central do calendário de entretenimento de inverno da Riyadh Season, recebendo shows e outros grandes eventos ao longo do ano. Os torcedores que forem aos jogos na Kingdom Arena podem esperar uma experiência de dia de jogo de última geração, com excelente visibilidade e instalações modernas em todo o estádio.