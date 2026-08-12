O Al-Fateh recebe o Al-Ettifaq no Maydan Tamweel Al Oula, em Al-Ahsa, reeditando um confronto que produziu dois jogos com muitos gols e bastante equilíbrio quando as equipes se enfrentaram na temporada passada. O Al-Fateh terminou em modesto nono lugar sob o comando de José Gomes em 2025/26, enquanto o Al-Ettifaq teve a campanha mais forte entre os dois, garantindo classificação para a Liga dos Campeões de Clubes do Golfo com o técnico saudita Saad Al-Shehri.
O GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo seus ingressos para Al Fateh SC x Al-Ettifaq FC, incluindo detalhes sobre o pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.
Quando é o pontapé inicial de Al Fateh FC x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?
Como comprar ingressos para Al Fateh FC x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?
A forma mais conveniente de garantir ingressos para este confronto é por meio da Ticombo, que lista opções de assentos verificados para Al Fateh SC x Al-Ettifaq FC com reserva online imediata e pagamento seguro. Comprar pela Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e confirme seu lugar sem precisar de associação oficial ao clube ou esperar a abertura de uma janela de venda geral.
Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis no site da Saudi Pro League e nos canais de cada clube, embora normalmente sejam liberados apenas uma ou duas semanas antes do pontapé inicial. Dada a natureza empolgante dos encontros recentes entre essas duas equipes, e a reputação crescente do Al-Ettifaq após a classificação continental da temporada passada, reservar com antecedência pela Ticombo é uma forma sensata de evitar ficar sem o assento de sua preferência.
Quanto custam os ingressos para Al Fateh FC x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?
Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial, e este confronto não é exceção.
- Os ingressos de entrada geral para partidas padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais.
- As categorias premium e de assentos à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 600.
- As opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e catering, podem ultrapassar SAR 1.500.
Como acontece com a maioria dos jogos da Saudi Pro League, os preços podem mudar à medida que a partida se aproxima, então reservar com antecedência pela Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.
Al Fateh FC x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber
Forma de Al Fateh FC e Al-Ettifaq
Al Fateh FC x Al-Ettifaq: retrospecto recente do confronto direto
Confrontos
Classificação de Al Fateh FC e Al-Ettifaq
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0