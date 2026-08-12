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Campeonato Saudita
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Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium
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Book Al Fateh FC vs Al-Ettifaq Tickets

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Como conseguir ingressos para Al Fateh FC x Al-Ettifaq: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Al Fateh FC enfrenta o Al-Ettifaq na Saudi Pro League. Veja como garantir seus ingressos

O Al-Fateh recebe o Al-Ettifaq no Maydan Tamweel Al Oula, em Al-Ahsa, reeditando um confronto que produziu dois jogos com muitos gols e bastante equilíbrio quando as equipes se enfrentaram na temporada passada. O Al-Fateh terminou em modesto nono lugar sob o comando de José Gomes em 2025/26, enquanto o Al-Ettifaq teve a campanha mais forte entre os dois, garantindo classificação para a Liga dos Campeões de Clubes do Golfo com o técnico saudita Saad Al-Shehri.

O GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo seus ingressos para Al Fateh SC x Al-Ettifaq FC, incluindo detalhes sobre o pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.

Quando é o pontapé inicial de Al Fateh FC x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?

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Campeonato Saudita - Rodada 2
Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Como comprar ingressos para Al Fateh FC x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?

A forma mais conveniente de garantir ingressos para este confronto é por meio da Ticombo, que lista opções de assentos verificados para Al Fateh SC x Al-Ettifaq FC com reserva online imediata e pagamento seguro. Comprar pela Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e confirme seu lugar sem precisar de associação oficial ao clube ou esperar a abertura de uma janela de venda geral.

Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis no site da Saudi Pro League e nos canais de cada clube, embora normalmente sejam liberados apenas uma ou duas semanas antes do pontapé inicial. Dada a natureza empolgante dos encontros recentes entre essas duas equipes, e a reputação crescente do Al-Ettifaq após a classificação continental da temporada passada, reservar com antecedência pela Ticombo é uma forma sensata de evitar ficar sem o assento de sua preferência.

Quanto custam os ingressos para Al Fateh FC x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial, e este confronto não é exceção.

  • Os ingressos de entrada geral para partidas padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais.
  • As categorias premium e de assentos à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 600.
  • As opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e catering, podem ultrapassar SAR 1.500.

Como acontece com a maioria dos jogos da Saudi Pro League, os preços podem mudar à medida que a partida se aproxima, então reservar com antecedência pela Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.

Al Fateh FC x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Fateh FC e Al-Ettifaq

ALF

ALF - Sequência

NEO
E2-2
AHL
D3-1
ALR
D1-0
ANA
V2-0
ALK
E0-0
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ALI

ALI - Sequência

ALA
V1-3
ANA
E0-0
ALK
V0-5
ITT
D1-3
NEO
E1-1
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Al Fateh FC x Al-Ettifaq: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Al FatehEmpateAl-Ettifaq
3
0
2
Campeonato Saudita
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
4
Al Fateh badge
Al Fateh
ALF
3
FJ
Campeonato Saudita
Al Fateh badge
Al Fateh
ALF
2
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al Fateh badge
Al Fateh
ALF
2
FJ
Campeonato Saudita
Al Fateh badge
Al Fateh
ALF
1
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
2
FJ
Campeonato Saudita
Al Fateh badge
Al Fateh
ALF
1
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
0
FJ
9Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Al Fateh FC e Al-Ettifaq

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al-AhliAl-AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FatehAl FatehALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al-IttihadAl-IttihadITT
00000000
8
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
00000000
9
Al-KholoodAl-KholoodALK
00000000
10
Al-NassrAl-NassrALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
00000000
13
Al-ShababAl-ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Rebaixamento


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