O Al-Fateh recebe o Al-Ettifaq no Maydan Tamweel Al Oula, em Al-Ahsa, reeditando um confronto que produziu dois jogos com muitos gols e bastante equilíbrio quando as equipes se enfrentaram na temporada passada. O Al-Fateh terminou em modesto nono lugar sob o comando de José Gomes em 2025/26, enquanto o Al-Ettifaq teve a campanha mais forte entre os dois, garantindo classificação para a Liga dos Campeões de Clubes do Golfo com o técnico saudita Saad Al-Shehri.

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Quando é o pontapé inicial de Al Fateh FC x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?

Campeonato Saudita - Rodada 2 22 de ago. de 2026 - 11:45 Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Como comprar ingressos para Al Fateh FC x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?

A forma mais conveniente de garantir ingressos para este confronto é por meio da Ticombo, que lista opções de assentos verificados para Al Fateh SC x Al-Ettifaq FC com reserva online imediata e pagamento seguro. Comprar pela Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e confirme seu lugar sem precisar de associação oficial ao clube ou esperar a abertura de uma janela de venda geral.

Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis no site da Saudi Pro League e nos canais de cada clube, embora normalmente sejam liberados apenas uma ou duas semanas antes do pontapé inicial. Dada a natureza empolgante dos encontros recentes entre essas duas equipes, e a reputação crescente do Al-Ettifaq após a classificação continental da temporada passada, reservar com antecedência pela Ticombo é uma forma sensata de evitar ficar sem o assento de sua preferência.

Quanto custam os ingressos para Al Fateh FC x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial, e este confronto não é exceção.

Os ingressos de entrada geral para partidas padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais.

As categorias premium e de assentos à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 600.

As opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e catering, podem ultrapassar SAR 1.500.

Como acontece com a maioria dos jogos da Saudi Pro League, os preços podem mudar à medida que a partida se aproxima, então reservar com antecedência pela Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.

Al Fateh FC x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Fateh FC e Al-Ettifaq

Al Fateh FC x Al-Ettifaq: retrospecto recente do confronto direto

Classificação de Al Fateh FC e Al-Ettifaq



