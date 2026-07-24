Como conseguir ingressos para a Supercopa da UEFA de 2026: ingressos para PSG x Aston Villa, preços de última hora para o jogo em Salzburgo e muito mais

A Supercopa da UEFA, o confronto anual entre o campeão da Liga dos Campeões e o detentor da Liga Europa, será disputada na Áustria no dia 12 de agosto.

Há doze meses, o gigante da Ligue 1 enfrentou o Tottenham até o fim na Supercopa. Nuno Mendes converteu o pênalti decisivo, levando a torcida do PSG ao delírio. Mais uma vez, os jogadores de Luis Enrique enfrentam adversários ingleses: desta vez, o Aston Villa chega à Áustria buscando dar continuidade à sua impressionante vitória por 3 a 0 sobre o Freiburg na final da Liga Europa.

Deixe o GOAL lhe dar todas as informações sobre os ingressos para a Supercopa da UEFA, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando será a Supercopa da UEFA: Paris Saint-Germain x Aston Villa?

Super Copa da UEFA - Final Red Bull Arena

Como comprar ingressos para a Supercopa da UEFA: Paris Saint-Germain x Aston Villa

O período de inscrição para a venda de ingressos ao público em geral para a Supercopa da UEFA foi oficialmente aberto no site da UEFA em 16 de junho. Essa fase inicial durou até 23 de junho, com 9.000 ingressos alocados para torcedores neutros por meio de um sistema de sorteio.

Quanto aos próprios clubes, cada um recebeu 7.000 ingressos. O período exclusivo de venda de ingressos do Aston Villa começou em 25 de junho, e o PSG distribuiu e coordenou a venda dos seus internamente, também entre meados e o final de junho.

Embora as inscrições oficiais para o público em geral e os períodos de venda coordenados pelos clubes já tenham sido encerrados, ainda é possível garantir lugares por meio da plataforma de revenda de ingressos da UEFA ou de mercados secundários verificados, como oTicombo.

Quanto custam os ingressos para a Supercopa da UEFA: Paris Saint-Germain x Aston Villa?

Os preços oficiais de face-value dos ingressos para a Supercopa da UEFA variaram de € 30 a € 150, com a divisão a seguir:

Fans First (cotas dos clubes): €30

Categoria 3: €50

Categoria 2: 90 €

Categoria 1: €150

Ingressos para pessoas com deficiência: €30 (inclui um assento gratuito para acompanhante)

Fique de olho nos portais oficiais de venda de ingressos dos clubes e da UEFA quando a data se aproximar, para obter informações adicionais, e também em sites de revenda, como oTicombo, para verificar a disponibilidade atual.

Onde será disputada a Supercopa da UEFA: Paris Saint-Germain x Aston Villa?

Red Bull Arena (Salzburgo)

A Red Bull Arena (também conhecida como Stadion Salzburg para eventos de futebol de clubes da UEFA) é um estádio de futebol em Wals-Siezenheim, um subúrbio de Salzburgo. Foi inaugurada oficialmente em 2003 e é a casa do FC Red Bull Salzburg, time da Bundesliga austríaca.

Embora a capacidade oficial da Red Bull Arena seja de 30.188, a configuração do estádio varia dependendo do tipo de competição disputada. A capacidade para a Supercopa da UEFA de 2026 deverá ser de 28.500.

Esta pode ser a primeira vez que o local sedia uma grande final de clubes da UEFA, mas já recebeu os três jogos da Grécia na fase de grupos durante a Euro 2008. Na época, a Grécia era a atual campeã europeia.

Quem são os vencedores recentes da Supercopa da UEFA?

Ano Vencedores Vice-campeões Placar 2025 Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur 4 a 3 (pênaltis) 2024 Real Madrid Atalanta 2 a 0 2023 Manchester City Sevilha 5 a 4 (pênaltis) 2022 Real Madrid Eintracht de Frankfurt 2 a 0 2021 Chelsea Villarreal 6 a 5 (pênaltis) 2020 Bayern de Munique Sevilha 2 a 1 (na prorrogação) 2019 Liverpool Chelsea 5 a 4 (pênaltis) 2018 Atlético de Madrid Real Madrid 4 a 2 (na prorrogação) 2017 Real Madrid Manchester United 2 a 1 2016 Real Madrid Sevilla 3 a 2 (na prorrogação)

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Paris Saint-Germain x Aston Villa: histórico de confrontos diretos

PSG Outros AVL 1 0 Empate 1 Aston Villa 3 - 2 PSG

PSG 3 - 1 Aston Villa 5 Gols feitos 4 Jogos com mais de 2.5 gols 2/2 Ambos os times marcam 2/2

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