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Super Copa da UEFA
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Como conseguir ingressos para a Supercopa da UEFA de 2026: ingressos para PSG x Aston Villa, preços de última hora para o jogo em Salzburgo e muito mais

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Super Copa da UEFA
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O. Dembele

Você pode estar indo para a Áustria para um dos grandes eventos do calendário do futebol europeu

A Supercopa da UEFA, o confronto anual entre o campeão da Liga dos Campeões e o detentor da Liga Europa, será disputada na Áustria no dia 12 de agosto.

Há doze meses, o gigante da Ligue 1 enfrentou o Tottenham até o fim na Supercopa. Nuno Mendes converteu o pênalti decisivo, levando a torcida do PSG ao delírio. Mais uma vez, os jogadores de Luis Enrique enfrentam adversários ingleses: desta vez, o Aston Villa chega à Áustria buscando dar continuidade à sua impressionante vitória por 3 a 0 sobre o Freiburg na final da Liga Europa.

Deixe o GOAL lhe dar todas as informações sobre os ingressos para a Supercopa da UEFA, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando será a Supercopa da UEFA: Paris Saint-Germain x Aston Villa?

Como comprar ingressos para a Supercopa da UEFA: Paris Saint-Germain x Aston Villa

O período de inscrição para a venda de ingressos ao público em geral para a Supercopa da UEFA foi oficialmente aberto no site da UEFA em 16 de junho. Essa fase inicial durou até 23 de junho, com 9.000 ingressos alocados para torcedores neutros por meio de um sistema de sorteio.

Quanto aos próprios clubes, cada um recebeu 7.000 ingressos. O período exclusivo de venda de ingressos do Aston Villa começou em 25 de junho, e o PSG distribuiu e coordenou a venda dos seus internamente, também entre meados e o final de junho.

Embora as inscrições oficiais para o público em geral e os períodos de venda coordenados pelos clubes já tenham sido encerrados, ainda é possível garantir lugares por meio da plataforma de revenda de ingressos da UEFA ou de mercados secundários verificados, como oTicombo.

Quanto custam os ingressos para a Supercopa da UEFA: Paris Saint-Germain x Aston Villa?

Os preços oficiais de face-value dos ingressos para a Supercopa da UEFA variaram de € 30 a € 150, com a divisão a seguir:

  • Fans First (cotas dos clubes): €30
  • Categoria 3: €50
  • Categoria 2: 90 €
  • Categoria 1: €150
  • Ingressos para pessoas com deficiência: €30 (inclui um assento gratuito para acompanhante)

Fique de olho nos portais oficiais de venda de ingressos dos clubes e da UEFA quando a data se aproximar, para obter informações adicionais, e também em sites de revenda, como oTicombo, para verificar a disponibilidade atual.

Onde será disputada a Supercopa da UEFA: Paris Saint-Germain x Aston Villa?

Red Bull Arena (Salzburgo)

A Red Bull Arena (também conhecida como Stadion Salzburg para eventos de futebol de clubes da UEFA) é um estádio de futebol em Wals-Siezenheim, um subúrbio de Salzburgo. Foi inaugurada oficialmente em 2003 e é a casa do FC Red Bull Salzburg, time da Bundesliga austríaca.

Embora a capacidade oficial da Red Bull Arena seja de 30.188, a configuração do estádio varia dependendo do tipo de competição disputada. A capacidade para a Supercopa da UEFA de 2026 deverá ser de 28.500.

Esta pode ser a primeira vez que o local sedia uma grande final de clubes da UEFA, mas já recebeu os três jogos da Grécia na fase de grupos durante a Euro 2008. Na época, a Grécia era a atual campeã europeia.

Quem são os vencedores recentes da Supercopa da UEFA?

Ano

Vencedores

Vice-campeões

Placar

2025

Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur

4 a 3 (pênaltis)

2024

Real Madrid

Atalanta

2 a 0

2023

Manchester City

Sevilha

5 a 4 (pênaltis)

2022

Real Madrid

Eintracht de Frankfurt

2 a 0

2021

Chelsea

Villarreal

6 a 5 (pênaltis)

2020

Bayern de Munique

Sevilha

2 a 1 (na prorrogação)

2019

Liverpool

Chelsea

5 a 4 (pênaltis)

2018

Atlético de Madrid

Real Madrid

4 a 2 (na prorrogação)

2017

Real Madrid

Manchester United

2 a 1

2016

Real Madrid

Sevilla

3 a 2 (na prorrogação)

Supercopa da UEFA: Paris Saint-Germain x Aston Villa: Tudo o que você precisa saber

Paris Saint-Germain x Aston Villa: Desempenho

PSG

PSG - Sequência

FCB
E1-1
B29
V1-0
RCL
V0-2
PAR
D2-1
ARS
V1-1
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
AVL

AVL - Sequência

BUR
E2-2
LIV
V4-2
SCF
V0-3
MCI
V1-2
WAL
V0-5
Gol marcado (sofrido)
16/5
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Paris Saint-Germain x Aston Villa: histórico de confrontos diretos

PSG

Outros

AVL

1

0

Empate

1

5

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/2
Ambos os times marcam
2/2

Paris Saint-Germain x Aston Villa: Notícias das equipes

Prováveis escalações de PSG x Aston Villa

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PSG
Formação
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Aston Villa
AVL
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Aston Villa
AVL

Técnico

  • Luis Enrique


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