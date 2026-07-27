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Super Copa da UEFA
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Como conseguir ingressos para a Supercopa da UEFA de 2026: ingressos para PSG x Aston Villa, preços de última hora em Salzburgo e mais

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Super Copa da UEFA
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Aston Villa
O. Dembele

Você pode estar a caminho da Áustria para um dos pontos altos do calendário do futebol europeu

A Supercopa da Uefa, confronto anual entre os vencedores da Champions League e os campeões da Liga Europa, será disputada na Áustria em 12 de agosto.

Há 12 meses, os gigantes da Ligue 1 foram levados ao limite pelo Tottenham na Supercopa. Nuno Mendes converteu o pênalti decisivo para levar os torcedores do PSG ao delírio. Desta vez, os adversários de Luis Enrique serão ingleses mais uma vez, já que o Aston Villa chega à Áustria buscando embalar após sua impressionante vitória por 3 a 0 sobre o Freiburg na final da Liga Europa.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre ingressos para a Supercopa da Uefa, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando é a Supercopa da Uefa: Paris Saint-Germain x Aston Villa?

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Super Copa da UEFA - Final
Red Bull Arena

Como comprar ingressos para a Supercopa da Uefa: Paris Saint-Germain x Aston Villa

A janela de solicitação de ingressos para o público geral da Supercopa da Uefa foi oficialmente aberta no site da Uefa em 16 de junho. Essa fase inicial foi até 23 de junho, com 9.000 ingressos destinados a torcedores neutros por meio de um sistema de sorteio.

No caso dos próprios clubes, ambos receberam 7.000 ingressos cada. A janela exclusiva de ingressos do Aston Villa foi aberta em 25 de junho, e o PSG distribuiu e coordenou internamente a venda dos seus também entre meados e o fim de junho.

Embora as solicitações oficiais de ingressos para o público geral e as janelas de venda coordenadas pelos clubes possam já ter sido encerradas, ainda é possível garantir lugares por meio da plataforma de revenda de ingressos da Uefa ou de mercados secundários verificados, como o Ticombo.

Quanto custam os ingressos para a Supercopa da Uefa: Paris Saint-Germain x Aston Villa?

Os preços oficiais de face dos ingressos para a Supercopa da Uefa variaram de € 30 a € 150, com a seguinte divisão:

  • Fans First (cotas dos clubes): € 30
  • Categoria 3: € 50
  • Categoria 2: € 90
  • Categoria 1: € 150
  • Ingressos de acessibilidade: € 30 (inclui um assento cortesia para acompanhante)

Acompanhe os portais oficiais de ingressos dos clubes e da Uefa mais perto da data para mais informações, além de sites secundários de revenda, como o Ticombo, para verificar a disponibilidade atual.

Onde será disputada a Supercopa da Uefa: Paris Saint-Germain x Aston Villa?

Red Bull Arena (Salzburgo)

A Red Bull Arena, também conhecida como Stadion Salzburg nos jogos de clubes da Uefa, é um estádio de futebol em Wals-Siezenheim, um subúrbio de Salzburgo. Foi inaugurada oficialmente em 2003 e é a casa do FC Red Bull Salzburg, da Bundesliga austríaca.

Embora a capacidade oficial da Red Bull Arena seja de 30.188. a configuração do estádio varia dependendo do tipo de competição disputada. A capacidade para a Supercopa da Uefa de 2026 deve ser de 28.500.

Esta pode ser a primeira vez que o local recebe uma grande final de clubes da Uefa, mas ele sediou os três jogos da fase de grupos da Grécia durante a Euro 2008. Na época, a seleção defendia o título europeu.

Quem são os vencedores recentes da Supercopa da Uefa?

Ano

Vencedores

Vice-campeões

Placar

2025

Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur

4-3 (pênaltis)

2024

Real Madrid

Atalanta

2-0

2023

Manchester City

Sevilla

5-4 (pênaltis)

2022

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

2-0

2021

Chelsea

Villarreal

6-5 (pênaltis)

2020

Bayern de Munique

Sevilla

2-1 (prorrogação)

2019

Liverpool

Chelsea

5-4 (pênaltis)

2018

Atlético de Madrid

Real Madrid

4-2 (prorrogação)

2017

Real Madrid

Manchester United

2-1

2016

Real Madrid

Sevilla

3-2 (prorrogação)

Supercopa da Uefa: Paris Saint-Germain x Aston Villa: tudo o que você precisa saber

Forma de Paris Saint-Germain e Aston Villa

PSG

PSG - Sequência

FCB
E1-1
B29
V1-0
RCL
V0-2
PAR
D2-1
ARS
V1-1
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
AVL

AVL - Sequência

LIV
V4-2
SCF
V0-3
MCI
V1-2
WAL
V0-5
POR
D2-1
Gol marcado (sofrido)
15/5
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Paris Saint-Germain x Aston Villa: retrospecto do confronto

Confrontos

PSGEmpateAston Villa
1
0
1
Liga dos Campeões
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
PSG badge
PSG
PSG
2
FJ
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FJ
5Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/2
Ambas as equipes marcaram2/2

Paris Saint-Germain x Aston Villa: notícias das equipes

Prováveis escalações de PSG x Aston Villa

PSG crest
PSG
PSG
Formação
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

Técnico

  • Luis Enrique


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