A Supercopa da Uefa, confronto anual entre os vencedores da Champions League e os campeões da Liga Europa, será disputada na Áustria em 12 de agosto.

Há 12 meses, os gigantes da Ligue 1 foram levados ao limite pelo Tottenham na Supercopa. Nuno Mendes converteu o pênalti decisivo para levar os torcedores do PSG ao delírio. Desta vez, os adversários de Luis Enrique serão ingleses mais uma vez, já que o Aston Villa chega à Áustria buscando embalar após sua impressionante vitória por 3 a 0 sobre o Freiburg na final da Liga Europa.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre ingressos para a Supercopa da Uefa, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando é a Supercopa da Uefa: Paris Saint-Germain x Aston Villa?

Super Copa da UEFA - Final 12 de ago. de 2026 - 15:00 Red Bull Arena

Como comprar ingressos para a Supercopa da Uefa: Paris Saint-Germain x Aston Villa

A janela de solicitação de ingressos para o público geral da Supercopa da Uefa foi oficialmente aberta no site da Uefa em 16 de junho. Essa fase inicial foi até 23 de junho, com 9.000 ingressos destinados a torcedores neutros por meio de um sistema de sorteio.

No caso dos próprios clubes, ambos receberam 7.000 ingressos cada. A janela exclusiva de ingressos do Aston Villa foi aberta em 25 de junho, e o PSG distribuiu e coordenou internamente a venda dos seus também entre meados e o fim de junho.

Embora as solicitações oficiais de ingressos para o público geral e as janelas de venda coordenadas pelos clubes possam já ter sido encerradas, ainda é possível garantir lugares por meio da plataforma de revenda de ingressos da Uefa ou de mercados secundários verificados, como o Ticombo.

Quanto custam os ingressos para a Supercopa da Uefa: Paris Saint-Germain x Aston Villa?

Os preços oficiais de face dos ingressos para a Supercopa da Uefa variaram de € 30 a € 150, com a seguinte divisão:

Fans First (cotas dos clubes): € 30

Categoria 3: € 50

Categoria 2: € 90

Categoria 1: € 150

Ingressos de acessibilidade: € 30 (inclui um assento cortesia para acompanhante)

Acompanhe os portais oficiais de ingressos dos clubes e da Uefa mais perto da data para mais informações, além de sites secundários de revenda, como o Ticombo, para verificar a disponibilidade atual.

Onde será disputada a Supercopa da Uefa: Paris Saint-Germain x Aston Villa?

Red Bull Arena (Salzburgo)

A Red Bull Arena, também conhecida como Stadion Salzburg nos jogos de clubes da Uefa, é um estádio de futebol em Wals-Siezenheim, um subúrbio de Salzburgo. Foi inaugurada oficialmente em 2003 e é a casa do FC Red Bull Salzburg, da Bundesliga austríaca.

Embora a capacidade oficial da Red Bull Arena seja de 30.188. a configuração do estádio varia dependendo do tipo de competição disputada. A capacidade para a Supercopa da Uefa de 2026 deve ser de 28.500.

Esta pode ser a primeira vez que o local recebe uma grande final de clubes da Uefa, mas ele sediou os três jogos da fase de grupos da Grécia durante a Euro 2008. Na época, a seleção defendia o título europeu.

Quem são os vencedores recentes da Supercopa da Uefa?

Ano Vencedores Vice-campeões Placar 2025 Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur 4-3 (pênaltis) 2024 Real Madrid Atalanta 2-0 2023 Manchester City Sevilla 5-4 (pênaltis) 2022 Real Madrid Eintracht Frankfurt 2-0 2021 Chelsea Villarreal 6-5 (pênaltis) 2020 Bayern de Munique Sevilla 2-1 (prorrogação) 2019 Liverpool Chelsea 5-4 (pênaltis) 2018 Atlético de Madrid Real Madrid 4-2 (prorrogação) 2017 Real Madrid Manchester United 2-1 2016 Real Madrid Sevilla 3-2 (prorrogação)

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