A Supercopa da Uefa, duelo anual entre os vencedores da Champions League e os campeões da Liga Europa, acontece na Áustria em 12 de agosto.
Há 12 meses, os gigantes da Ligue 1 foram levados até o limite pelo Tottenham na Supercopa. Nuno Mendes converteu o pênalti da vitória para levar a torcida do PSG ao delírio. Desta vez, os homens de Luis Enrique terão adversários ingleses mais uma vez, já que o Aston Villa chega à Áustria tentando embalar após sua impressionante vitória por 3 a 0 sobre o Freiburg na final da Liga Europa.
Deixe a GOAL explicar tudo sobre os ingressos para a Supercopa da Uefa, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.
Quando é a Supercopa da Uefa: Paris Saint-Germain x Aston Villa?
Como comprar ingressos para a Supercopa da Uefa: Paris Saint-Germain x Aston Villa
A janela de solicitação de ingressos para o público geral da Supercopa da Uefa foi oficialmente aberta no site da Uefa em 16 de junho. Essa fase inicial durou até 23 de junho, com 9.000 ingressos destinados a torcedores neutros por meio de um sistema de sorteio.
No que diz respeito aos próprios clubes, ambos receberam uma cota de 7.000 ingressos cada. A janela exclusiva de ingressos do Aston Villa foi aberta em 25 de junho, e o PSG distribuiu e coordenou a venda dos seus internamente, também entre meados e o fim de junho.
Embora as solicitações oficiais de ingressos para o público geral e as janelas de venda coordenadas pelos clubes já possam ter sido encerradas, ainda é possível garantir lugares por meio da plataforma de revenda de ingressos da Uefa ou de mercados secundários verificados, como o Ticombo.
Quanto custam os ingressos para a Supercopa da Uefa: Paris Saint-Germain x Aston Villa?
Os preços oficiais de face para os ingressos da Supercopa da Uefa variaram de €30 a €150, com a divisão da seguinte forma:
- Fans First (cotas dos clubes): €30
- Categoria 3: €50
- Categoria 2: €90
- Categoria 1: €150
- Ingressos de acessibilidade: €30 (inclui um assento cortesia para acompanhante)
Fique de olho nos portais oficiais de ingressos dos clubes e da Uefa mais perto da data, para informações adicionais, e também em sites secundários de revenda, como o Ticombo, para verificar a disponibilidade atual.
Onde será disputada a Supercopa da Uefa: Paris Saint-Germain x Aston Villa?
Red Bull Arena (Salzburgo)
A Red Bull Arena, também conhecida como Stadion Salzburg em partidas de clubes da Uefa, é um estádio de futebol em Wals-Siezenheim, um subúrbio de Salzburgo. Foi oficialmente inaugurada em 2003 e é a casa do FC Red Bull Salzburg, da Bundesliga austríaca.
Embora a capacidade oficial da Red Bull Arena seja de 30.188. a configuração do estádio varia dependendo do tipo de competição disputada. A capacidade para a Supercopa da Uefa de 2026 deve ser de 28.500.
Esta pode ser a primeira vez que o local recebe uma grande final de clubes da Uefa, mas sediou os três jogos da Grécia na fase de grupos da Euro 2008. A seleção grega era a atual campeã europeia na época.
Quem são os vencedores recentes da Supercopa da Uefa?
Ano
Vencedores
Vice-campeões
Placar
2025
Paris Saint-Germain
Tottenham Hotspur
4-3 (pênaltis)
2024
Real Madrid
Atalanta
2-0
2023
Manchester City
Sevilla
5-4 (pênaltis)
2022
Real Madrid
Eintracht Frankfurt
2-0
2021
Chelsea
Villarreal
6-5 (pênaltis)
2020
Bayern de Munique
Sevilla
2-1 (prorrogação)
2019
Liverpool
Chelsea
5-4 (pênaltis)
2018
Atletico Madrid
Real Madrid
4-2 (prorrogação)
2017
Real Madrid
Manchester United
2-1
2016
Real Madrid
Sevilla
3-2 (prorrogação)
Supercopa da Uefa: Paris Saint-Germain x Aston Villa: tudo o que você precisa saber
Forma de Paris Saint-Germain e Aston Villa
Paris Saint-Germain x Aston Villa: retrospecto do confronto
Confrontos
Paris Saint-Germain x Aston Villa: notícias das equipes
Prováveis escalações de PSG x Aston Villa
Técnico
- Luis Enrique