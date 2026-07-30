A DFL-Supercup, também conhecida como Franz Beckenbauer Supercup, o duelo anual entre os campeões da Bundesliga e da DFB-Pokal, acontece em Dortmund no dia 22 de agosto, e você já pode garantir ingressos para a partida.

Como o Bayern de Munique conquistou a dobradinha da liga e da copa na última temporada pela 14ª vez em sua história, o Dortmund, que terminou em segundo na Bundesliga, será seu adversário. Embora o BVB entre como azarão neste mais recente encontro de 'Der Klassiker', terá a vantagem de jogar em casa, já que a partida será no Signal Iduna Park.

Esta será a décima vez que os dois gigantes alemães disputarão o título da Supercopa, e o Bayern leva vantagem de 5 a 4 no momento. Teremos mais um clássico alemão?

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre ingressos para a DFL-Supercup, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando é a DFL-Supercup: Borussia Dortmund x Bayern de Munique?

Supercopa da Alemanha - Final 22 de ago. de 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

Como comprar ingressos para DFL-Supercup: Borussia Dortmund x Bayern de Munique

Como clube mandante da DFL-Supercup, o Borussia Dortmund gerenciou as fases oficiais de venda de ingressos por meio da 'BVB Ticket Shop'.

A janela de pré-venda para sócios do Dortmund foi aberta em 10 de julho, com a pré-venda geral para o público começando em 14 de julho.

A fase de solicitação para torcedores do Bayern de Munique que buscavam ingressos para o setor visitante foi aberta oficialmente em 27 de maio, imediatamente após o anúncio do local. Os torcedores puderam enviar pedidos para o sorteio por meio da FC Bayern Ticket Shop.

Se você não conseguiu garantir lugares pelos canais oficiais dos clubes ou está procurando ingressos de última hora, pode valer a pena conferir mercados secundários verificados, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos para DFL-Supercup: Borussia Dortmund x Bayern de Munique?

Como a DFL-Supercup, também chamada Franz Beckenbauer Supercup, é organizada diretamente pela Liga Alemã de Futebol (DFL), os preços são fortemente regulados para manter o futebol acessível a todos. Os preços oficiais de face dos ingressos para o evento variaram de € 16,50 a € 38,50 e foram categorizados da seguinte forma:

Em pé : € 16,50

Ingressos de assento ( Categoria de preço 5 ) : € 31,90

Ingressos de assento (Categoria de preço 4) : € 38,50

Fique de olho nos portais de ingressos dos clubes mais perto da data, para informações adicionais, e também em sites secundários de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Onde será disputada a DFL-Supercup: Borussia Dortmund x Bayern de Munique?

Signal Iduna Park (Dortmund)

O Signal Iduna Park (Westfalenstadion) é um estádio de futebol em Dortmund, na Alemanha. É o maior estádio da Alemanha e é a casa do Borussia Dortmund desde sua inauguração, em 1974.

Nos jogos do BVB, a capacidade é de 81.365, com setores de assentos e áreas em pé, enquanto em partidas internacionais, apenas com assentos, ela é de 65.829.

A Sudtribune (arquibancada sul), com capacidade para 24.454 pessoas, é a maior arquibancada para espectadores em pé do futebol europeu. Famosa pela atmosfera intensa que proporciona, a arquibancada sul recebeu o apelido de Die Gelbe Wand, que significa 'The Yellow Wall'.

Além dos jogos do Dortmund, o Signal Iduna Park recebeu partidas em duas Copas do Mundo da FIFA anteriores (1974 e 2006) e em uma Eurocopa da UEFA (Euro 2024), sediou a final da Copa da UEFA de 2001, além de vários amistosos de seleções e jogos de qualificação para torneios mundiais e europeus.

Quem são os vencedores recentes da DFL-Supercup?

Ano Vencedores Vice-campeões Placar 2025 Bayern de Munique VfB Stuttgart 2-1 2024 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 4-3 nos pênaltis 2023 RB Leipzig Bayern de Munique 3-0 2022 Bayern de Munique RB Leipzig 5-3 2021 Bayern de Munique Borussia Dortmund 3-1 2020 Bayern de Munique Borussia Dortmund 3-2 2019 Borussia Dortmund Bayern de Munique 2-0 2018 Bayern de Munique Eintracht Frankfurt 5-0 2017 Bayern de Munique Borussia Dortmund 5-4 nos pênaltis 2016 Bayern de Munique Borussia Dortmund 2-0

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