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Supercopa da Alemanha
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoBayern de Munique
Book DFL-Supercup: Dortmund vs Bayern Tickets

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Como conseguir ingressos para a Supercopa da Alemanha de 2026: Dortmund x Bayern de Munique, informações de 22 de agosto, Signal Iduna Park e mais

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Supercopa da Alemanha
Borussia Dortmund
Bayern de Munique

Você pode estar a caminho de Dortmund para um dos destaques do calendário do futebol alemão

A DFL-Supercup, também conhecida como Franz Beckenbauer Supercup, o duelo anual entre os campeões da Bundesliga e da DFB-Pokal, acontece em Dortmund no dia 22 de agosto, e você já pode garantir ingressos para a partida.

Como o Bayern de Munique conquistou a dobradinha da liga e da copa na última temporada pela 14ª vez em sua história, o Dortmund, que terminou em segundo na Bundesliga, será seu adversário. Embora o BVB entre como azarão neste mais recente encontro de 'Der Klassiker', terá a vantagem de jogar em casa, já que a partida será no Signal Iduna Park.

Esta será a décima vez que os dois gigantes alemães disputarão o título da Supercopa, e o Bayern leva vantagem de 5 a 4 no momento. Teremos mais um clássico alemão?

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre ingressos para a DFL-Supercup, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando é a DFL-Supercup: Borussia Dortmund x Bayern de Munique?

crest
Supercopa da Alemanha - Final
Signal Iduna Park

Como comprar ingressos para DFL-Supercup: Borussia Dortmund x Bayern de Munique

Como clube mandante da DFL-Supercup, o Borussia Dortmund gerenciou as fases oficiais de venda de ingressos por meio da 'BVB Ticket Shop'.

A janela de pré-venda para sócios do Dortmund foi aberta em 10 de julho, com a pré-venda geral para o público começando em 14 de julho.

A fase de solicitação para torcedores do Bayern de Munique que buscavam ingressos para o setor visitante foi aberta oficialmente em 27 de maio, imediatamente após o anúncio do local. Os torcedores puderam enviar pedidos para o sorteio por meio da FC Bayern Ticket Shop.

Se você não conseguiu garantir lugares pelos canais oficiais dos clubes ou está procurando ingressos de última hora, pode valer a pena conferir mercados secundários verificados, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos para DFL-Supercup: Borussia Dortmund x Bayern de Munique?

Como a DFL-Supercup, também chamada Franz Beckenbauer Supercup, é organizada diretamente pela Liga Alemã de Futebol (DFL), os preços são fortemente regulados para manter o futebol acessível a todos. Os preços oficiais de face dos ingressos para o evento variaram de € 16,50 a € 38,50 e foram categorizados da seguinte forma:

  • Em pé: € 16,50
  • Ingressos de assento (Categoria de preço 5): € 31,90
  • Ingressos de assento (Categoria de preço 4): € 38,50

Fique de olho nos portais de ingressos dos clubes mais perto da data, para informações adicionais, e também em sites secundários de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Onde será disputada a DFL-Supercup: Borussia Dortmund x Bayern de Munique?

Signal Iduna Park (Dortmund)

O Signal Iduna Park (Westfalenstadion) é um estádio de futebol em Dortmund, na Alemanha. É o maior estádio da Alemanha e é a casa do Borussia Dortmund desde sua inauguração, em 1974.

Nos jogos do BVB, a capacidade é de 81.365, com setores de assentos e áreas em pé, enquanto em partidas internacionais, apenas com assentos, ela é de 65.829.

A Sudtribune (arquibancada sul), com capacidade para 24.454 pessoas, é a maior arquibancada para espectadores em pé do futebol europeu. Famosa pela atmosfera intensa que proporciona, a arquibancada sul recebeu o apelido de Die Gelbe Wand, que significa 'The Yellow Wall'.

Além dos jogos do Dortmund, o Signal Iduna Park recebeu partidas em duas Copas do Mundo da FIFA anteriores (1974 e 2006) e em uma Eurocopa da UEFA (Euro 2024), sediou a final da Copa da UEFA de 2001, além de vários amistosos de seleções e jogos de qualificação para torneios mundiais e europeus.

Quem são os vencedores recentes da DFL-Supercup?

Ano

Vencedores

Vice-campeões

Placar

2025

Bayern de Munique

VfB Stuttgart

2-1

2024

Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart

4-3 nos pênaltis

2023

RB Leipzig

Bayern de Munique

3-0

2022

Bayern de Munique

RB Leipzig

5-3

2021

Bayern de Munique

Borussia Dortmund

3-1

2020

Bayern de Munique

Borussia Dortmund

3-2

2019

Borussia Dortmund

Bayern de Munique

2-0

2018

Bayern de Munique

Eintracht Frankfurt

5-0

2017

Bayern de Munique

Borussia Dortmund

5-4 nos pênaltis

2016

Bayern de Munique

Borussia Dortmund

2-0

DFL-Supercup: Borussia Dortmund x Bayern de Munique: tudo o que você precisa saber

Borussia Dortmund x Bayern de Munique: forma

BVB

BVB - Sequência

SVW
V0-2
RWO
V1-3
F95
D2-1
OSA
D1-0
FCT
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
FCB

FCB - Sequência

WOB
V0-1
KOE
V5-1
STU
V3-0
SVW
D2-1
REG
V0-15
Gol marcado (sofrido)
25/3
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Borussia Dortmund x Bayern de Munique: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Borussia DortmundEmpateBayern de Munique
1
2
2
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
3
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FJ
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
1
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FJ
8Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Borussia Dortmund x Bayern de Munique: notícias das equipes

Prováveis escalações de Borussia Dortmund x Bayern de Munique

Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formação
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Bayern de Munique
FCB
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB

Técnico

  • N. Kovac


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