A DFL-Supercup, também conhecida como Franz Beckenbauer Supercup, o duelo anual entre os campeões da Bundesliga e da DFB-Pokal, acontece em Dortmund no dia 22 de agosto, e você já pode garantir ingressos para a partida.
Como o Bayern de Munique conquistou a dobradinha da liga e da copa na última temporada pela 14ª vez em sua história, o Dortmund, que terminou em segundo na Bundesliga, será seu adversário. Embora o BVB entre como azarão neste mais recente encontro de 'Der Klassiker', terá a vantagem de jogar em casa, já que a partida será no Signal Iduna Park.
Esta será a décima vez que os dois gigantes alemães disputarão o título da Supercopa, e o Bayern leva vantagem de 5 a 4 no momento. Teremos mais um clássico alemão?
Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre ingressos para a DFL-Supercup, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.
Quando é a DFL-Supercup: Borussia Dortmund x Bayern de Munique?
Como comprar ingressos para DFL-Supercup: Borussia Dortmund x Bayern de Munique
Como clube mandante da DFL-Supercup, o Borussia Dortmund gerenciou as fases oficiais de venda de ingressos por meio da 'BVB Ticket Shop'.
A janela de pré-venda para sócios do Dortmund foi aberta em 10 de julho, com a pré-venda geral para o público começando em 14 de julho.
A fase de solicitação para torcedores do Bayern de Munique que buscavam ingressos para o setor visitante foi aberta oficialmente em 27 de maio, imediatamente após o anúncio do local. Os torcedores puderam enviar pedidos para o sorteio por meio da FC Bayern Ticket Shop.
Se você não conseguiu garantir lugares pelos canais oficiais dos clubes ou está procurando ingressos de última hora, pode valer a pena conferir mercados secundários verificados, como o StubHub.
Quanto custam os ingressos para DFL-Supercup: Borussia Dortmund x Bayern de Munique?
Como a DFL-Supercup, também chamada Franz Beckenbauer Supercup, é organizada diretamente pela Liga Alemã de Futebol (DFL), os preços são fortemente regulados para manter o futebol acessível a todos. Os preços oficiais de face dos ingressos para o evento variaram de € 16,50 a € 38,50 e foram categorizados da seguinte forma:
- Em pé: € 16,50
- Ingressos de assento (Categoria de preço 5): € 31,90
- Ingressos de assento (Categoria de preço 4): € 38,50
Fique de olho nos portais de ingressos dos clubes mais perto da data, para informações adicionais, e também em sites secundários de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.
Onde será disputada a DFL-Supercup: Borussia Dortmund x Bayern de Munique?
Signal Iduna Park (Dortmund)
O Signal Iduna Park (Westfalenstadion) é um estádio de futebol em Dortmund, na Alemanha. É o maior estádio da Alemanha e é a casa do Borussia Dortmund desde sua inauguração, em 1974.
Nos jogos do BVB, a capacidade é de 81.365, com setores de assentos e áreas em pé, enquanto em partidas internacionais, apenas com assentos, ela é de 65.829.
A Sudtribune (arquibancada sul), com capacidade para 24.454 pessoas, é a maior arquibancada para espectadores em pé do futebol europeu. Famosa pela atmosfera intensa que proporciona, a arquibancada sul recebeu o apelido de Die Gelbe Wand, que significa 'The Yellow Wall'.
Além dos jogos do Dortmund, o Signal Iduna Park recebeu partidas em duas Copas do Mundo da FIFA anteriores (1974 e 2006) e em uma Eurocopa da UEFA (Euro 2024), sediou a final da Copa da UEFA de 2001, além de vários amistosos de seleções e jogos de qualificação para torneios mundiais e europeus.
Quem são os vencedores recentes da DFL-Supercup?
Ano
Vencedores
Vice-campeões
Placar
2025
Bayern de Munique
VfB Stuttgart
2-1
2024
Bayer Leverkusen
VfB Stuttgart
4-3 nos pênaltis
2023
RB Leipzig
Bayern de Munique
3-0
2022
Bayern de Munique
RB Leipzig
5-3
2021
Bayern de Munique
Borussia Dortmund
3-1
2020
Bayern de Munique
Borussia Dortmund
3-2
2019
Borussia Dortmund
Bayern de Munique
2-0
2018
Bayern de Munique
Eintracht Frankfurt
5-0
2017
Bayern de Munique
Borussia Dortmund
5-4 nos pênaltis
2016
Bayern de Munique
Borussia Dortmund
2-0
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Técnico
- N. Kovac