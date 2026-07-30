A Premier League inglesa continua sendo uma das melhores competições do futebol mundial quando o assunto é drama e ação sem parar, com alguns dos maiores clubes do esporte e jogadores renomados proporcionando emoção eletrizante semana após semana. Após uma sensacional temporada 2025/26 da Premier League, os fãs de futebol ao redor do mundo já estão salivando com a perspectiva do início de 2026/27.
O Arsenal defenderá o título, depois de conquistar sua primeira taça da liga em 22 anos, mas certamente terá um teste duro contra equipes como Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa e Newcastle United.
Deixe a GOAL atualizar você com todas as informações mais recentes sobre ingressos da Premier League, incluindo onde comprá-los, quanto vão custar e muito mais.
Próximos jogos da 1ª rodada da Premier League e ingressos
|Data e hora (GMT)
|Jogo
|Ingressos
|Sex, 21 de ago., 20:00
|Arsenal x Coventry City
|Ingressos
|Sáb, 22 de ago., 12:30
|Hull City x Manchester United
|Ingressos
|Sáb, 22 de ago., 15:00
|Everton x Crystal Palace
|Ingressos
|Sáb, 22 de ago., 15:00
|Ipswich Town x Sunderland
|Ingressos
|Sáb, 22 de ago., 15:00
|Nottingham Forest x Leeds United
|Ingressos
|Sáb, 22 de ago., 17:30
|Brentford x Tottenham Hotspur
|Ingressos
|Dom, 23 de ago., 14:00
|Brighton & Hove Albion x Aston Villa
|Ingressos
|Dom, 23 de ago., 14:00
|Manchester City x Bournemouth
|Ingressos
|Dom, 23 de ago., 16:30
|Newcastle United x Liverpool
|Ingressos
|Seg, 24 de ago., 20:00
|Fulham x Chelsea
|Ingressos
Próximos jogos da 2ª rodada da Premier League e ingressos
|Data e hora (GMT)
|Jogo
|Ingressos
|Sex, 28 de ago., 20:00
|Crystal Palace x Manchester City
|Ingressos
|Sáb, 29 de ago., 12:30
|Liverpool x Nottingham Forest
|Ingressos
|Sáb, 29 de ago., 15:00
|Bournemouth x Everton
|Ingressos
|Sáb, 29 de ago., 15:00
|Coventry City x Hull City
|Ingressos
|Sáb, 29 de ago., 17:30
|Tottenham Hotspur x Newcastle United
|Ingressos
|Dom, 30 de ago., 14:00
|Chelsea x Brighton & Hove Albion
|Ingressos
|Dom, 30 de ago., 14:00
|Leeds United x Brentford
|Ingressos
|Dom, 30 de ago., 14:00
|Sunderland x Fulham
|Ingressos
|Dom, 30 de ago., 16:30
|Manchester United x Ipswich Town
|Ingressos
|Seg, 31 de ago., 20:00
|Aston Villa x Arsenal
|Ingressos
Como comprar ingressos da Premier League
Há várias opções de venda de ingressos para jogos da Premier League, desde entradas avulsas para partidas até carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade, disponíveis nos portais oficiais de ingressos dos clubes.
Os principais clubes do futebol inglês costumam disponibilizar os ingressos em três etapas:
- Primeiro para os detentores de carnê de temporada.
- Depois para quem já foi a jogos em casa anteriormente e está classificado por pontos de fidelidade.
- Por fim, para o público durante o período de venda geral.
Se você não conseguir garantir lugares pelos canais oficiais do clube ou estiver buscando ingressos de última hora, pode valer a pena conferir mercados secundários verificados, como o StubHub.
Quanto custam os ingressos da Premier League?
O custo de um ingresso da Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços em faixas por grupo etário, incluindo categorias de adulto, júnior, estudante e idoso, mas esses níveis diferem de time para time.
Além disso, o lugar onde você se senta faz uma grande diferença. A localização do assento e o setor influenciam significativamente o preço, com visões privilegiadas geralmente tendo um custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos em categorias; por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de peso podem entrar em uma faixa superior, com os preços subindo de acordo.
Também vale destacar que a Premier League continua limitando os ingressos para torcedores visitantes a £30. Portanto, se você está procurando uma opção mais barata ou quer ampliar suas chances de ir a uma partida, talvez valha a pena conferir os jogos fora de casa do seu time.
Abaixo, a GOAL detalhou os clubes da Premier League 2026-2027, seus estádios, os preços médios dos ingressos em dia de jogo, bem como as faixas esperadas dos carnês de temporada.
Clubes da Premier League 2026/27 por preço de ingresso
|Clube
|Estádio
|Faixa de preço dos ingressos (entrada geral adulto)
|Faixa de carnê de temporada
|Ingressos
|Arsenal
|Emirates Stadium
|£31 - £168
|£1.290 - £2.195
|Ingressos do Arsenal
|Aston Villa
|Villa Park
|£49 - £99
|£703 - £1.297
|Ingressos do Aston Villa
|Bournemouth
|Vitality Stadium
|£43 - £61
|£436 - £960
|Ingressos do Bournemouth
|Brentford
|Gtech Community Stadium
|£30 - £60
|£485 - £635
|Ingressos do Brentford
|Brighton & Hove Albion
|American Express Community Stadium
|£34 - £78
|£630 - £995
|Ingressos do Brighton
|Chelsea
|Stamford Bridge
|£27 - £83
|£700 - £1.095
|Ingressos do Chelsea
|Coventry City
|Coventry Building Society Arena
|£32 - £45
|£625 - £800
|Ingressos do Coventry
|Crystal Palace
|Selhurst Park
|£46 - £80
|£600 - £770
|Ingressos do Crystal Palace
|Everton
|Hill Dickinson Stadium
|£55 - £75
|£640 - £965
|Ingressos do Everton
|Fulham
|Craven Cottage
|£35 - £125
|£470 - £3.100
|Ingressos do Fulham
|Hull City
|MKM Stadium
|£24 - £35
|£396 - £600
|Ingressos do Hull City
|Ipswich Town
|Portman Road
|£28 - £48
|£469 - £747
|Ingressos do Ipswich
|Leeds United
|Elland Road
|£32 - £47
|£632 - £1.159
|Ingressos do Leeds
|Liverpool
|Anfield
|£30 - £62
|£734 - £931
|Ingressos do Liverpool
|Manchester City
|Etihad Stadium
|£30 - £60
|£490 - £1.030
|Ingressos do Man City
|Manchester United
|Old Trafford
|£32 - £97
|£646 - £1.177
|Ingressos do Man Utd
|Newcastle United
|St James’ Park
|£24 - £75
|£380 - £987
|Ingressos do Newcastle
|Nottingham Forest
|City Ground
|£45 - £70
|£575 - £915
|Ingressos do Nottm Forest
|Sunderland
|Stadium of Light
|£35 - £56
|£590 - £720
|Ingressos do Sunderland
|Tottenham Hotspur
|Tottenham Hotspur Stadium
|£40 - £125
|£856 - £2.223
|Ingressos do Tottenham
Ainda há carnês de temporada da Premier League disponíveis?
Quase todos os clubes da Premier League já esgotaram os carnês de temporada de admissão geral para a temporada 2026/27.
Times populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham operam listas de espera antigas, algumas das quais podem passar de 10 a 20 anos. O Tottenham, por exemplo, tem uma lista de espera com mais de 80.000 torcedores, enquanto Liverpool e Manchester United supostamente exigem décadas de fidelidade para garantir uma vaga. Até mesmo clubes com estádios menores, como Brighton e Bournemouth, têm disponibilidade limitada ou nenhuma, devido à alta demanda e à capacidade apertada.
O Fulham se destaca por atualmente ainda ter vários carnês de temporada disponíveis, sem listas de espera formais e com as vagas sendo alocadas por ordem de chegada
Vou precisar de uma associação para comprar ingressos da Premier League?
Na maioria dos casos, uma associação é recomendada ou exigida para comprar ingressos da Premier League, especialmente para jogos de alta demanda ou clubes com grande torcida. A maior parte dos clubes da Premier League opera um sistema de venda escalonado que prioriza:
- Detentores de carnê de temporada
- Sócios do clube (associações anuais pagas)
- Venda geral, se ainda restarem ingressos
Uma associação normalmente garante acesso antecipado aos ingressos, elegibilidade para acumular pontos de fidelidade e, às vezes, conteúdo exclusivo ou descontos. Para grandes clubes como Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, ter uma associação costuma ser a única forma de acessar ingressos regulares para jogos, já que as oportunidades de venda geral são raras ou inexistentes.
Dito isso, alguns clubes, especialmente aqueles com maior capacidade ou menos jogos esgotados de forma consistente, podem permitir que não associados comprem ingressos mais perto do dia da partida se ainda houver disponibilidade. Comprar uma associação aumenta significativamente suas chances e muitas vezes é o caminho mais confiável para garantir lugares.