A Premier League inglesa continua sendo uma das melhores competições do futebol mundial quando o assunto é drama e ação sem parar, com alguns dos maiores clubes do esporte e jogadores renomados proporcionando emoção eletrizante semana após semana. Após uma sensacional temporada 2025/26 da Premier League, os fãs de futebol ao redor do mundo já estão salivando com a perspectiva do início de 2026/27.

O Arsenal defenderá o título, depois de conquistar sua primeira taça da liga em 22 anos, mas certamente terá um teste duro contra equipes como Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa e Newcastle United.

Deixe a GOAL atualizar você com todas as informações mais recentes sobre ingressos da Premier League, incluindo onde comprá-los, quanto vão custar e muito mais.

Próximos jogos da 1ª rodada da Premier League e ingressos

Data e hora (GMT) Jogo Ingressos Sex, 21 de ago., 20:00 Arsenal x Coventry City Ingressos Sáb, 22 de ago., 12:30 Hull City x Manchester United Ingressos Sáb, 22 de ago., 15:00 Everton x Crystal Palace Ingressos Sáb, 22 de ago., 15:00 Ipswich Town x Sunderland Ingressos Sáb, 22 de ago., 15:00 Nottingham Forest x Leeds United Ingressos Sáb, 22 de ago., 17:30 Brentford x Tottenham Hotspur Ingressos Dom, 23 de ago., 14:00 Brighton & Hove Albion x Aston Villa Ingressos Dom, 23 de ago., 14:00 Manchester City x Bournemouth Ingressos Dom, 23 de ago., 16:30 Newcastle United x Liverpool Ingressos Seg, 24 de ago., 20:00 Fulham x Chelsea Ingressos

Próximos jogos da 2ª rodada da Premier League e ingressos

Data e hora (GMT) Jogo Ingressos Sex, 28 de ago., 20:00 Crystal Palace x Manchester City Ingressos Sáb, 29 de ago., 12:30 Liverpool x Nottingham Forest Ingressos Sáb, 29 de ago., 15:00 Bournemouth x Everton Ingressos Sáb, 29 de ago., 15:00 Coventry City x Hull City Ingressos Sáb, 29 de ago., 17:30 Tottenham Hotspur x Newcastle United Ingressos Dom, 30 de ago., 14:00 Chelsea x Brighton & Hove Albion Ingressos Dom, 30 de ago., 14:00 Leeds United x Brentford Ingressos Dom, 30 de ago., 14:00 Sunderland x Fulham Ingressos Dom, 30 de ago., 16:30 Manchester United x Ipswich Town Ingressos Seg, 31 de ago., 20:00 Aston Villa x Arsenal Ingressos

Como comprar ingressos da Premier League

Há várias opções de venda de ingressos para jogos da Premier League, desde entradas avulsas para partidas até carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade, disponíveis nos portais oficiais de ingressos dos clubes.

Os principais clubes do futebol inglês costumam disponibilizar os ingressos em três etapas:

Primeiro para os detentores de carnê de temporada. Depois para quem já foi a jogos em casa anteriormente e está classificado por pontos de fidelidade. Por fim, para o público durante o período de venda geral.

Se você não conseguir garantir lugares pelos canais oficiais do clube ou estiver buscando ingressos de última hora, pode valer a pena conferir mercados secundários verificados, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos da Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços em faixas por grupo etário, incluindo categorias de adulto, júnior, estudante e idoso, mas esses níveis diferem de time para time.

Além disso, o lugar onde você se senta faz uma grande diferença. A localização do assento e o setor influenciam significativamente o preço, com visões privilegiadas geralmente tendo um custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos em categorias; por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de peso podem entrar em uma faixa superior, com os preços subindo de acordo.

Também vale destacar que a Premier League continua limitando os ingressos para torcedores visitantes a £30. Portanto, se você está procurando uma opção mais barata ou quer ampliar suas chances de ir a uma partida, talvez valha a pena conferir os jogos fora de casa do seu time.

Abaixo, a GOAL detalhou os clubes da Premier League 2026-2027, seus estádios, os preços médios dos ingressos em dia de jogo, bem como as faixas esperadas dos carnês de temporada.

Clubes da Premier League 2026/27 por preço de ingresso

Ainda há carnês de temporada da Premier League disponíveis?

Quase todos os clubes da Premier League já esgotaram os carnês de temporada de admissão geral para a temporada 2026/27.

Times populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham operam listas de espera antigas, algumas das quais podem passar de 10 a 20 anos. O Tottenham, por exemplo, tem uma lista de espera com mais de 80.000 torcedores, enquanto Liverpool e Manchester United supostamente exigem décadas de fidelidade para garantir uma vaga. Até mesmo clubes com estádios menores, como Brighton e Bournemouth, têm disponibilidade limitada ou nenhuma, devido à alta demanda e à capacidade apertada.

O Fulham se destaca por atualmente ainda ter vários carnês de temporada disponíveis, sem listas de espera formais e com as vagas sendo alocadas por ordem de chegada

Vou precisar de uma associação para comprar ingressos da Premier League?

Na maioria dos casos, uma associação é recomendada ou exigida para comprar ingressos da Premier League, especialmente para jogos de alta demanda ou clubes com grande torcida. A maior parte dos clubes da Premier League opera um sistema de venda escalonado que prioriza:

Detentores de carnê de temporada Sócios do clube (associações anuais pagas) Venda geral, se ainda restarem ingressos

Uma associação normalmente garante acesso antecipado aos ingressos, elegibilidade para acumular pontos de fidelidade e, às vezes, conteúdo exclusivo ou descontos. Para grandes clubes como Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, ter uma associação costuma ser a única forma de acessar ingressos regulares para jogos, já que as oportunidades de venda geral são raras ou inexistentes.

Dito isso, alguns clubes, especialmente aqueles com maior capacidade ou menos jogos esgotados de forma consistente, podem permitir que não associados comprem ingressos mais perto do dia da partida se ainda houver disponibilidade. Comprar uma associação aumenta significativamente suas chances e muitas vezes é o caminho mais confiável para garantir lugares.