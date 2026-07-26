Como conseguir ingressos para a Premier League 2026/27: jogos da 1ª rodada, Arsenal x Coventry City, Man City x Bournemouth e muito mais

A Premier League inglesa continua sendo uma das melhores competições do futebol mundial em termos de emoção e ação ininterruptas, com alguns dos maiores clubes e jogadores mais conhecidos do esporte proporcionando momentos eletrizantes semana após semana. Após uma sensacional temporada 2025/26 da EPL, os fãs de futebol do mundo todo já estão ansiosos pela perspectiva do início da temporada 2026/27.
O Arsenal vai defender o título, após conquistar seu primeiro campeonato em 22 anos, mas certamente enfrentará um desafio difícil contra times como Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa e Newcastle United.
Deixe o GOAL lhe dar todas as informações atualizadas sobre os ingressos da Premier League, incluindo onde comprá-los, quanto custarão e muito mais.
Próximos jogos e ingressos da 1ª rodada da Premier League
|Data e horário (GMT)
|Partida
|Ingressos
|Sexta-feira, 21 de agosto, 20h00
|Arsenal x Coventry City
|Ingressos
|Sáb., 22 de agosto, 12h30
|Hull City x Manchester United
|Ingressos
|Sáb., 22 de agosto, 15h
|Everton x Crystal Palace
|Ingressos
|Sábado, 22 de agosto, 15h
|Ipswich Town x Sunderland
|Ingressos
|Sáb, 22 de agosto, 15h
|Nottingham Forest x Leeds United
|Ingressos
|Sáb., 22 de agosto, 17h30
|Brentford x Tottenham Hotspur
|Ingressos
|Dom, 23 de agosto, 14h
|Brighton & Hove Albion x Aston Villa
|Ingressos
|Dom, 23 de agosto, 14h
|Manchester City x Bournemouth
|Ingressos
|Dom., 23 de agosto, 16h30
|Newcastle United x Liverpool
|Ingressos
|Segunda-feira, 24 de agosto, 20h
|Fulham x Chelsea
|Ingressos
Próximos jogos da 2ª rodada da Premier League e ingressos
|Data e horário (GMT)
|Partida
|Ingressos
|Sexta-feira, 28 de agosto, 20h00
|Crystal Palace x Manchester City
|Ingressos
|Sáb, 29 de agosto, 12h30
|Liverpool x Nottingham Forest
|Ingressos
|Sábado, 29 de agosto, 15h
|Bournemouth x Everton
|Ingressos
|Sáb, 29 de agosto, 15h
|Coventry City x Hull City
|Ingressos
|Sáb, 29 de agosto, 17h30
|Tottenham Hotspur x Newcastle United
|Ingressos
|Dom., 30 de agosto, 14h
|Chelsea x Brighton & Hove Albion
|Ingressos
|Dom, 30 de agosto, 14h
|Leeds United x Brentford
|Ingressos
|Dom, 30 de agosto, 14h
|Sunderland x Fulham
|Ingressos
|Dom, 30 de agosto, 16h30
|Manchester United x Ipswich Town
|Ingressos
|Segunda-feira, 31 de agosto, 20h
|Aston Villa x Arsenal
|Ingressos
Quanto custam os ingressos da Premier League?
O preço de um ingresso para a Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias como adulto, jovem, estudante e idoso, mas essas faixas variam de time para time.
Além disso, o local onde você se senta faz uma grande diferença. A localização do assento e a posição na arquibancada influenciam significativamente o preço, sendo que os assentos com visão privilegiada costumam ter um custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos em categorias — por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem ser enquadrados em uma categoria mais alta, com os preços subindo proporcionalmente.
Também vale a pena observar que a Premier League continua limitando o preço dos ingressos para jogos “fora de casa” a £30. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata ou querendo aumentar suas chances de assistir a uma partida, pode ser uma boa ideia conferir os jogos fora de casa do seu time.
Abaixo, o GOAL apresentou um resumo dos clubes da Premier League 2026-2027, seus estádios, os preços médios dos ingressos para os jogos, bem como as faixas de preço esperadas para os ingressos de temporada.
Clubes da Premier League 2026/27 por preço de ingresso
|Clube
|Estádio
|Faixa de preço dos ingressos (ingresso geral para adultos)
|Faixa de preço do ingresso de temporada
|Ingressos
|Arsenal
|Estádio Emirates
|£31 - £168
|£1.290 - £2.195
|Ingressos para o Arsenal
|Aston Villa
|Villa Park
|£49 - £99
|703 £ - 1.297 £
|Ingressos para o Aston Villa
|Bournemouth
|Vitality Stadium
|£43 - £61
|436 £ - 960 £
|Ingressos para o Bournemouth
|Brentford
|Estádio Gtech Community
|£30 - £60
|485 £ - 635 £
|Ingressos para o Brentford
|Brighton & Hove Albion
|Estádio American Express Community
|£34 - £78
|£630 - £995
|Ingressos para o Brighton
|Chelsea
|Stamford Bridge
|27 £ - 83 £
|700 £ - 1.095 £
|Ingressos para o Chelsea
|Coventry City
|Coventry Building Society Arena
|£32 - £45
|£625 - £800
|Ingressos para o Coventry
|Crystal Palace
|Selhurst Park
|£46 - £80
|£600 - £770
|Ingressos para o Crystal Palace
|Everton
|Estádio Hill Dickinson
|55 £ - 75 £
|£640 - £965
|Ingressos para o Everton
|Fulham
|Craven Cottage
|£35 - £125
|470 £ - 3.100 £
|Ingressos para o Fulham
|Hull City
|MKM Stadium
|£24 - £35
|£396 - £600
|Ingressos para o Hull City
|Ipswich Town
|Portman Road
|£28 - £48
|469 £ - 747 £
|Ingressos para o Ipswich
|Leeds United
|Elland Road
|£32 - £47
|£632 - £1.159
|Ingressos para o Leeds
|Liverpool
|Anfield
|£30 - £62
|734 £ - 931 £
|Ingressos para o Liverpool
|Manchester City
|Estádio Etihad
|£30 - £60
|490 £ - 1.030 £
|Ingressos para o Man City
|Manchester United
|Old Trafford
|£32 - £97
|£646 - £1.177
|Ingressos para o Manchester United
|Newcastle United
|St James’ Park
|£24 - £75
|£380 - £987
|Ingressos para o Newcastle
|Nottingham Forest
|City Ground
|£45 - £70
|575 £ - 915 £
|Ingressos para o Nottingham Forest
|Sunderland
|Stadium of Light
|£35 - £56
|590 £ - 720 £
|Ingressos para o Sunderland
|Tottenham Hotspur
|Estádio do Tottenham Hotspur
|£40 - £125
|856 £ - 2.223 £
|Ingressos para o Tottenham
Como comprar ingressos para a Premier League
Existem diversas opções de ingressos para os jogos da Premier League, desde ingressos individuais para partidas até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais, disponíveis nos portais oficiais de venda de ingressos do clube.
Os principais clubes de futebol britânicos costumam distribuir os ingressos em três etapas:
- Primeiro, aos titulares de ingressos para a temporada.
- Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados com base em pontos de fidelidade.
- Por fim, ao público em geral durante o período de venda aberta.
Se você não conseguir garantir lugares pelos canais oficiais do clube ou estiver procurando ingressos de última hora, pode valer a pena conferir plataformas de revenda verificadas, como oStubHub.
Ainda há ingressos para a temporada da Premier League disponíveis?
Quase todos os clubes da Premier League já esgotaram os ingressos de temporada para a temporada 2026/27.
Times populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham mantêm listas de espera de longa data, algumas das quais podem se estender por mais de 10 a 20 anos. O Tottenham, por exemplo, tem uma lista de espera com mais de 80.000 torcedores, enquanto o Liverpool e o Manchester United supostamente exigem décadas de fidelidade para garantir uma vaga. Mesmo clubes com estádios menores, como Brighton e Bournemouth, têm disponibilidade limitada ou nenhuma disponibilidade devido à alta demanda e à capacidade restrita.
O Fulham se destaca por ter atualmente vários ingressos para a temporada ainda disponíveis, sem listas de espera formais e com a distribuição feita por ordem de chegada
Precisarei ser sócio para comprar ingressos da Premier League?
Na maioria dos casos, é recomendável ou obrigatório ser sócio para comprar ingressos da Premier League, especialmente para jogos de alta demanda ou clubes com grande número de torcedores. A maioria dos clubes da Premier League opera um sistema de ingressos por níveis que prioriza:
- Titulares de ingressos para a temporada
- Sócios do clube (associações anuais pagas)
- Venda ao público em geral (caso ainda haja ingressos disponíveis)
A assinatura normalmente garante acesso antecipado aos ingressos, direito a acumular pontos de fidelidade e, às vezes, conteúdo exclusivo ou descontos. Para clubes de ponta como Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, ter uma assinatura costuma ser a única maneira de conseguir ingressos para jogos regulares, já que as oportunidades de venda ao público em geral são raras ou inexistentes.
Dito isso, alguns clubes, especialmente aqueles com maior capacidade ou que não esgotam ingressos com tanta frequência, podem permitir que não sócios comprem ingressos mais perto do dia da partida, caso ainda haja disponibilidade. Adquirir uma assinatura aumenta significativamente suas chances e costuma ser a maneira mais confiável de garantir seus lugares.