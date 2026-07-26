Como conseguir ingressos para a Premier League 2026/27: jogos da 1ª rodada, Arsenal x Coventry City, Man City x Bournemouth e muito mais

A Premier League inglesa continua sendo uma das melhores competições do futebol mundial em termos de emoção e ação ininterruptas, com alguns dos maiores clubes e jogadores mais conhecidos do esporte proporcionando momentos eletrizantes semana após semana. Após uma sensacional temporada 2025/26 da EPL, os fãs de futebol do mundo todo já estão ansiosos pela perspectiva do início da temporada 2026/27.

O Arsenal vai defender o título, após conquistar seu primeiro campeonato em 22 anos, mas certamente enfrentará um desafio difícil contra times como Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa e Newcastle United.

Deixe o GOAL lhe dar todas as informações atualizadas sobre os ingressos da Premier League, incluindo onde comprá-los, quanto custarão e muito mais.

Próximos jogos e ingressos da 1ª rodada da Premier League

Data e horário (GMT) Partida Ingressos Sexta-feira, 21 de agosto, 20h00 Arsenal x Coventry City Ingressos Sáb., 22 de agosto, 12h30 Hull City x Manchester United Ingressos Sáb., 22 de agosto, 15h Everton x Crystal Palace Ingressos Sábado, 22 de agosto, 15h Ipswich Town x Sunderland Ingressos Sáb, 22 de agosto, 15h Nottingham Forest x Leeds United Ingressos Sáb., 22 de agosto, 17h30 Brentford x Tottenham Hotspur Ingressos Dom, 23 de agosto, 14h Brighton & Hove Albion x Aston Villa Ingressos Dom, 23 de agosto, 14h Manchester City x Bournemouth Ingressos Dom., 23 de agosto, 16h30 Newcastle United x Liverpool Ingressos Segunda-feira, 24 de agosto, 20h Fulham x Chelsea Ingressos

Próximos jogos da 2ª rodada da Premier League e ingressos

Data e horário (GMT) Partida Ingressos Sexta-feira, 28 de agosto, 20h00 Crystal Palace x Manchester City Ingressos Sáb, 29 de agosto, 12h30 Liverpool x Nottingham Forest Ingressos Sábado, 29 de agosto, 15h Bournemouth x Everton Ingressos Sáb, 29 de agosto, 15h Coventry City x Hull City Ingressos Sáb, 29 de agosto, 17h30 Tottenham Hotspur x Newcastle United Ingressos Dom., 30 de agosto, 14h Chelsea x Brighton & Hove Albion Ingressos Dom, 30 de agosto, 14h Leeds United x Brentford Ingressos Dom, 30 de agosto, 14h Sunderland x Fulham Ingressos Dom, 30 de agosto, 16h30 Manchester United x Ipswich Town Ingressos Segunda-feira, 31 de agosto, 20h Aston Villa x Arsenal Ingressos

Quanto custam os ingressos da Premier League?

O preço de um ingresso para a Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias como adulto, jovem, estudante e idoso, mas essas faixas variam de time para time.

Além disso, o local onde você se senta faz uma grande diferença. A localização do assento e a posição na arquibancada influenciam significativamente o preço, sendo que os assentos com visão privilegiada costumam ter um custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos em categorias — por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem ser enquadrados em uma categoria mais alta, com os preços subindo proporcionalmente.

Também vale a pena observar que a Premier League continua limitando o preço dos ingressos para jogos “fora de casa” a £30. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata ou querendo aumentar suas chances de assistir a uma partida, pode ser uma boa ideia conferir os jogos fora de casa do seu time.

Abaixo, o GOAL apresentou um resumo dos clubes da Premier League 2026-2027, seus estádios, os preços médios dos ingressos para os jogos, bem como as faixas de preço esperadas para os ingressos de temporada.

Clubes da Premier League 2026/27 por preço de ingresso

Como comprar ingressos para a Premier League

Existem diversas opções de ingressos para os jogos da Premier League, desde ingressos individuais para partidas até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais, disponíveis nos portais oficiais de venda de ingressos do clube.

Os principais clubes de futebol britânicos costumam distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro, aos titulares de ingressos para a temporada. Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados com base em pontos de fidelidade. Por fim, ao público em geral durante o período de venda aberta.

Se você não conseguir garantir lugares pelos canais oficiais do clube ou estiver procurando ingressos de última hora, pode valer a pena conferir plataformas de revenda verificadas, como oStubHub.

Ainda há ingressos para a temporada da Premier League disponíveis?

Quase todos os clubes da Premier League já esgotaram os ingressos de temporada para a temporada 2026/27.

Times populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham mantêm listas de espera de longa data, algumas das quais podem se estender por mais de 10 a 20 anos. O Tottenham, por exemplo, tem uma lista de espera com mais de 80.000 torcedores, enquanto o Liverpool e o Manchester United supostamente exigem décadas de fidelidade para garantir uma vaga. Mesmo clubes com estádios menores, como Brighton e Bournemouth, têm disponibilidade limitada ou nenhuma disponibilidade devido à alta demanda e à capacidade restrita.

O Fulham se destaca por ter atualmente vários ingressos para a temporada ainda disponíveis, sem listas de espera formais e com a distribuição feita por ordem de chegada

Precisarei ser sócio para comprar ingressos da Premier League?

Na maioria dos casos, é recomendável ou obrigatório ser sócio para comprar ingressos da Premier League, especialmente para jogos de alta demanda ou clubes com grande número de torcedores. A maioria dos clubes da Premier League opera um sistema de ingressos por níveis que prioriza:

Titulares de ingressos para a temporada Sócios do clube (associações anuais pagas) Venda ao público em geral (caso ainda haja ingressos disponíveis)

A assinatura normalmente garante acesso antecipado aos ingressos, direito a acumular pontos de fidelidade e, às vezes, conteúdo exclusivo ou descontos. Para clubes de ponta como Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, ter uma assinatura costuma ser a única maneira de conseguir ingressos para jogos regulares, já que as oportunidades de venda ao público em geral são raras ou inexistentes.

Dito isso, alguns clubes, especialmente aqueles com maior capacidade ou que não esgotam ingressos com tanta frequência, podem permitir que não sócios comprem ingressos mais perto do dia da partida, caso ainda haja disponibilidade. Adquirir uma assinatura aumenta significativamente suas chances e costuma ser a maneira mais confiável de garantir seus lugares.