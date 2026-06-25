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Como conseguir ingressos para a partida entre África do Sul e Canadá nas oitavas de final: preços da Copa do Mundo, informações sobre o jogo em Los Angeles, promoções de última hora e muito mais

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A África do Sul enfrenta o Canadá na próxima partida da Copa do Mundo. Veja aqui como garantir seus ingressos

Com certeza será escrito um novo capítulo na história da Copa do Mundo de 2026, na fase de 32, quando a África do Sul e o Canadá se enfrentarem em busca de uma vaga nas oitavas de final.

O Canadá, um dos anfitriões, garantiu sua primeira classificação para a fase eliminatória de uma Copa do Mundo após uma campanha animada na fase de grupos. A África do Sul chamou a atenção do mundo com uma vitória dramática por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul, garantindo assim sua classificação.

Quando será o início da partida entre África do Sul e Canadá na Copa do Mundo?

A partida decisiva de eliminação será disputada no moderno Los Angeles Stadium, em Inglewood, Califórnia. O início da partida está marcado para domingo, 28 de junho.

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Copa do Mundo - Fase Final
Los Angeles Stadium

Como comprar ingressos para o jogo África do Sul x Canadá na Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

  • A Fase de Vendas de Última Hora foi lançada em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para a partida entre África do Sul e Canadá na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os mercados secundários e a revenda atingem valores ainda mais altos do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Etapa / Categoria

Faixa de preço oficial

Faixa estimada no mercado secundário

28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final (locais com alta demanda)

US$ 225 – US$ 540

US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)

28 de junho a 3 de julho

Rodada dos 32 (locais padrão)

US$ 225 – US$ 540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 de julho – 7 de julho

Oitavas de final

US$ 240 – US$ 640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 a 11 de julho

Quartas de final

US$ 450 – US$ 1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Copa do Mundo: África do Sul x Canadá – Tudo o que você precisa saber

Desempenho de África do Sul x Canadá

RSA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/3
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
1/5

CAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

África do Sul x Canadá: histórico recente de confrontos diretos

RSA

Um

CAN

1

0

Empate

0

2

Gols feitos

0
Jogos com mais de 2.5 gols
0/1
Ambos os times marcam
0/1

Classificação de África do Sul x Canadá

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