Como conseguir ingressos para a partida entre África do Sul e Canadá nas oitavas de final: preços da Copa do Mundo, informações sobre o jogo em Los Angeles, promoções de última hora e muito mais

Com certeza será escrito um novo capítulo na história da Copa do Mundo de 2026, na fase de 32, quando a África do Sul e o Canadá se enfrentarem em busca de uma vaga nas oitavas de final.

O Canadá, um dos anfitriões, garantiu sua primeira classificação para a fase eliminatória de uma Copa do Mundo após uma campanha animada na fase de grupos. A África do Sul chamou a atenção do mundo com uma vitória dramática por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul, garantindo assim sua classificação.

Quando será o início da partida entre África do Sul e Canadá na Copa do Mundo?

A partida decisiva de eliminação será disputada no moderno Los Angeles Stadium, em Inglewood, Califórnia. O início da partida está marcado para domingo, 28 de junho.

Copa do Mundo - Fase Final Los Angeles Stadium

Como comprar ingressos para o jogo África do Sul x Canadá na Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora foi lançada em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para a partida entre África do Sul e Canadá na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os mercados secundários e a revenda atingem valores ainda mais altos do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Etapa / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 28 de junho a 3 de julho Oitavas de final (locais com alta demanda) US$ 225 – US$ 540 US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250) 28 de junho a 3 de julho Rodada dos 32 (locais padrão) US$ 225 – US$ 540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 de julho – 7 de julho Oitavas de final US$ 240 – US$ 640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 a 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Copa do Mundo: África do Sul x Canadá – Tudo o que você precisa saber

Desempenho de África do Sul x Canadá

África do Sul x Canadá: histórico recente de confrontos diretos

RSA Um CAN 1 0 Empate 0 África do Sul 2 - 0 Canadá 2 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

Classificação de África do Sul x Canadá

Leia mais