Como conseguir ingressos para a partida de abertura da Copa do Mundo da FIFA 2026: preços, informações e muito mais sobre o Estádio da Cidade do México

Jogadores e torcedores esperam ver sua seleção erguer o troféu da Copa do Mundo de 2026 na final do torneio, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 19 de julho. No entanto, são a Cidade do México e o Estádio Azteca, que sediará a partida de abertura do torneio no dia 11 de junho, que vão ser o centro das atenções inicialmente.

Uma visita ao Estádio Azteca, na Cidade do México, é o sonho de uma vida para muitos torcedores de futebol. É um dos locais mais prestigiados do futebol internacional, tendo sediado duas finais de Copa do Mundo anteriormente.

Uma enorme multidão de 107.412 pessoas viu o Brasil derrotar a Itália e ser coroado campeão em 1970. A vitória por 4 a 1 foi selada por aquele gol imparável e inesquecível de Carlos Alberto. Dezesseis anos depois (1986), uma multidão ainda maior, de 114.600 pessoas (o maior público já registrado em uma final de Copa do Mundo), viu Diego Maradona levar a Argentina ao título, após a vitória sobre a Alemanha Ocidental, com mais cinco gols memoráveis marcados durante a partida.

Deixe o GOAL te levar por todas as informações mais recentes sobre a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, incluindo como conseguir um ingresso, quanto custará e muito mais.

Quando será a partida de abertura da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Data Partida Local Ingressos Quinta-feira, 11 de junho Grupo A: México x África do Sul Estádio Azteca, Cidade do México, México Ingressos

Como comprar ingressos para a partida de abertura da Copa do Mundo da FIFA 2026

Os fãs de futebol têm várias oportunidades para comprar ingressos para a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 pelo portal de ingressos no site da FIFA entre agora e o grande dia em junho próximo.

As diversas fases de venda, apresentadas abaixo, diferem em termos de processos de compra, formas de pagamento e tipos de ingressos.

Sorteio de pré-venda Visa

Esta foi considerada a primeira oportunidade de comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 e ocorreu de 10 a 19 de setembro. Estava aberta apenas aos torcedores que possuíam cartões Visa qualificados.

Sorteio de Ingressos Antecipados

O período de inscrição para a segunda fase ocorreu entre 27 e 31 de outubro. Assim como na primeira fase, envolveu um processo de inscrição seguido por uma seleção aleatória.

Os candidatos selecionados receberam um horário designado para comprar ingressos, que começou em 17 de novembro.

Pouco antes disso, houve um período prioritário (12 a 15 de novembro) para residentes dos três países anfitriões (Estados Unidos, Canadá e México), o que lhes permitiu acesso antecipado à compra de ingressos.

Sorteio de Seleção Aleatória

Após o sorteio da Copa do Mundo da FIFA 2026, em 5 de dezembro, terá início a próxima fase de venda de ingressos. Durante essa fase, os torcedores poderão enviar novas inscrições.

Fase de vendas de última hora

Mais perto do torneio (primavera de 2026), os torcedores poderão comprar os ingressos restantes por ordem de chegada.

A FIFA não informou quantos ingressos serão disponibilizados, mas é de se esperar que a disponibilidade seja limitada e que os ingressos se esgotem rapidamente.

Para comprar ingressos, você deve acessar o portal oficial de venda de ingressos da FIFA e criar uma conta. Em seguida, você pode fazer login na sua conta da FIFA e verificar a disponibilidade de ingressos.

É possível comprar ingressos de revenda para a partida de abertura da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Se você está procurando uma maneira oficial e segura de revender/trocar seus ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Mercado de Revenda/Troca da FIFA é o canal oficial para isso. O Mercado foi inaugurado em 2 de outubro e pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets.

O Mercado de Revenda da FIFA está disponível para residentes canadenses, americanos e internacionais, enquanto o Mercado de Troca da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.

Um ponto importante para quem quer comprar ingressos de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente. Os torcedores que desejam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento em mãos com antecedência.

Mercados secundários, como o StubHub, também terão ingressos disponíveis para a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026. Os preços dos ingressos nessas plataformas estão sujeitos à disponibilidade e à demanda.

Quanto custam os ingressos para a partida de abertura da Copa do Mundo da FIFA 2026?

A FIFA anunciou anteriormente que, com a implementação da precificação dinâmica, os ingressos para algumas partidas da fase de grupos podem custar a partir de US$ 60. No entanto, as partidas envolvendo os anfitriões do torneio, como a partida de abertura, sempre teriam preços substancialmente mais altos, devido ao aumento da demanda. Os preços irão flutuar ao longo das várias fases de lançamento/venda de ingressos, mas os assentos para o confronto de abertura no Estádio Azteca variavam originalmente entre US$ 370 e US$ 1.825.

Os preços dos ingressos para a final da Copa do Mundo de 2026 variam de acordo com a categoria de assento, conforme segue:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Em sites de revenda, como o StubHub, os torcedores podem garantir ingressos para a partida de abertura da Copa do Mundo da FIFA a partir de US$ 2.200.

Onde será realizada a partida de abertura da Copa do Mundo da FIFA 2026?

O Estádio Azteca (oficialmente conhecido como Estádio Banorte por motivos de patrocínio) é um estádio de futebol localizado em Coyoacán, na Cidade do México. É a sede habitual do time da Liga MX, o Club América, bem como da seleção mexicana, desde sua inauguração em 1966. Com capacidade para 87.523 pessoas, é o maior estádio da América Latina e o oitavo maior estádio de futebol do mundo.

O Azteca ficou famoso por ter sediado as finais da Copa do Mundo de 1970 e 1986 e, embora não vá sediar a final da Copa do Mundo da FIFA de 2026, entrará para a história neste verão, tornando-se o único estádio a sediar partidas em três Copas do Mundo diferentes. Após recentes reformas, o estádio deve reabrir em março, três meses antes do jogo de abertura da Copa do Mundo da FIFA de 2026.