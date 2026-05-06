Com as quartas de final da Liga dos Campeões já decididas, o caminho para a glória na principal competição de clubes da Europa chegou ao seu emocionante clímax.
O Arsenal já garantiu sua vaga na final após uma vitória apertada por 2 a 1 no placar agregado sobre o Atlético de Madrid, culminando com uma vitória por 1 a 0 no Emirates ontem à noite.
Agora, todos os olhos se voltam para a Allianz Arena esta noite, onde o Bayern de Munique busca reverter uma desvantagem mínima contra o atual campeão, o Paris Saint-Germain, em uma partida de volta que promete ser um grande espetáculo.
O vencedor se juntará ao Arsenal na final da Liga dos Campeões na Puskas Arena, em Budapeste, no dia 30 de maio.
Não perca a chance de realizar seus sonhos no futebol europeu. Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre os próximos jogos da Liga dos Campeões e como conseguir ingressos.
Próximos jogos da Liga dos Campeões da UEFA
|Data
|Partida
|Local
|Ingressos
|Terça-feira, 5 de maio
|Retorno das quartas de final: Arsenal x Atlético de Madrid (20h BST)
|Emirates Stadium (Londres)
|Ingressos
|Quarta-feira, 6 de maio
|Semifinal, jogo de volta: Bayern de Munique x Paris Saint-Germain (21h CET)
|Allianz Arena (Munique)
|Ingressos
|Sábado, 30 de maio
|Final da Liga dos Campeões da UEFA (18h CET)
|Puskas Arena (Budapeste)
|Ingressos
Como comprar ingressos para jogos da Liga dos Campeões da UEFA
Exceto para a final da Liga dos Campeões da UEFA, não é possível comprar ingressos para os jogos da Liga dos Campeões diretamente pela própria UEFA.
Em vez disso, eles são vendidos individualmente por cada clube entre as equipes que disputam a edição desta temporada. Você deve visitar os sites de cada clube para o jogo que deseja assistir e comprar seu ingresso por lá.
A capacidade é sempre limitada para essas partidas eliminatórias da Liga dos Campeões e a demanda geralmente excede a quantidade de ingressos disponíveis.
Embora os sites oficiais dos clubes sejam a forma mais segura para os torcedores adquirirem ingressos para a Liga dos Campeões, quem deseja assistir aos jogos pode considerar sites de revenda, como o StubHub, que podem oferecer a melhor chance de garantir lugares de última hora.
Quanto custam os ingressos para os jogos da Liga dos Campeões da UEFA?
Os preços dos ingressos para a Liga dos Campeões da UEFA variam de acordo com vários fatores, incluindo o local, a fase da competição e o adversário.
Os clubes geralmente definem os preços dos ingressos da Liga dos Campeões da UEFA no início da temporada para a fase de grupos, com os preços aumentando à medida que avançam na competição.
Para as próximas partidas de ida das semifinais, os preços oficiais são os seguintes:
- Paris Saint-Germain x Bayern de Munique: a partir de € 70
- Atlético de Madrid x Arsenal: a partir de €35
Fique de olho nos portais oficiais de ingressos dos diversos clubes para obter informações adicionais sobre disponibilidade e preços, e em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.
Quem são os vencedores recentes da Liga dos Campeões?
|Ano
|Vencedor
|Segundo colocado
|Pontuação
|Local
|2025
|Paris Saint-Germain
|Inter de Milão
|5-0
|Allianz Arena (Munique)
|2024
|Real Madrid
|Borussia Dortmund
|2-0
|Estádio de Wembley (Londres)
|2023
|Manchester City
|Inter de Milão
|1-0
|Estádio Olímpico Ataturk (Istambul)
|2022
|Real Madrid
|Liverpool
|1-0
|Estádio da França (Saint-Denis)
|2021
|Chelsea
|Manchester City
|1-0
|Estádio do Dragão (Porto)
|2020
|Bayern de Munique
|Paris Saint-Germain
|1-0
|Estádio da Luz (Lisboa)
|2019
|Liverpool
|Tottenham Hotspur
|2-0
|Estádio Metropolitano (Madri)
|2018
|Real Madrid
|Liverpool
|3-1
|Estádio NSC Olimpiyskiy (Kiev)
|2017
|Real Madrid
|Juventus
|4-1
|Estádio Millennium (Cardiff)
|2016
|Real Madrid
|Atlético de Madrid
|5 a 3 (pênaltis)
|San Siro (Milão)