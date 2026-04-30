Como conseguir ingressos para a Liga dos Campeões da UEFA 2026: segunda partida das semifinais, Arsenal x Atlético de Madrid, Bayern de Munique x Paris Saint-Germain e mais

Com as quartas de final da Liga dos Campeões já decididas, restam agora apenas quatro equipes em busca da glória no maior torneio de clubes da Europa.

As emocionantes semifinais de duas partidas colocam o Arsenal frente a frente com o Atlético de Madrid, enquanto o Bayern de Munique enfrenta o atual campeão, o Paris Saint-Germain.

Os vencedores se enfrentarão na final da Liga dos Campeões, na Puskas Arena, em Budapeste, no dia 30 de maio.

Não perca a chance de realizar seus sonhos no futebol europeu. Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre os próximos jogos da Liga dos Campeões e como conseguir ingressos.

Próximos jogos da Liga dos Campeões da UEFA

Data Partida Local Ingressos Terça-feira, 5 de maio Retorno das semifinais: Arsenal x Atlético de Madrid (20h BST) Emirates Stadium (Londres) Ingressos Quarta-feira, 6 de maio Semifinal, jogo de volta: Bayern de Munique x Paris Saint-Germain (21h CET) Allianz Arena (Munique) Ingressos Sábado, 30 de maio Final da Liga dos Campeões da UEFA (18h CET) Puskas Arena (Budapeste) Ingressos

Como comprar ingressos para jogos da Liga dos Campeões da UEFA

Exceto para a final da Liga dos Campeões da UEFA, não é possível comprar ingressos para os jogos da Liga dos Campeões diretamente pela própria UEFA.

Em vez disso, eles são vendidos individualmente por cada clube entre as equipes que disputam a edição desta temporada. Você deve visitar os sites de cada clube para o jogo que deseja assistir e comprar seu ingresso por lá.

A capacidade é sempre limitada para essas partidas eliminatórias da Liga dos Campeões e a demanda frequentemente excede a quantidade disponível.

Embora os portais oficiais dos clubes sejam a forma mais segura para os torcedores adquirirem ingressos para a Liga dos Campeões, quem deseja assistir aos jogos pode considerar sites de revenda, como o StubHub, que podem oferecer a melhor oportunidade de garantir lugares de última hora.

Quanto custam os ingressos para os jogos da Liga dos Campeões da UEFA?

Os preços dos ingressos da Liga dos Campeões da UEFA variam de acordo com vários fatores, incluindo o local, a fase da competição e o adversário.

Os clubes geralmente definem os preços dos ingressos da Liga dos Campeões da UEFA no início da temporada para a fase de grupos, com os preços aumentando à medida que avançam na competição.

Para as próximas partidas de ida das semifinais, os preços oficiais são os seguintes:

Paris Saint-Germain x Bayern de Munique: a partir de € 70

a partir de € 70 Atlético de Madrid x Arsenal: a partir de €35

Fique de olho nos portais oficiais de ingressos dos diversos clubes para obter informações adicionais sobre disponibilidade e preços, e em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Quem são os vencedores recentes da Liga dos Campeões?