Como conseguir ingressos para a Liga dos Campeões da UEFA 2026: PSG x Arsenal, preços dos ingressos para a final, horários dos sorteios e muito mais

A jornada rumo à glória na principal competição de clubes da Europa chegou ao seu emocionante clímax. O PSG enfrenta o Arsenal na final da Liga dos Campeões, na Arena Puskás, em Budapeste, no dia 30 de maio.

Após um empate em 1 a 1 na primeira partida, os Gunners garantiram a vitória por 2 a 1 no placar agregado com uma vitória certeira por 1 a 0 no Emirates contra o Atlético de Madrid, graças a um gol decisivo de Bukayo Saka.

O Paris Saint-Germain conseguiu segurar a forte reação do Bayern de Munique. Apesar da jogada heroica de Harry Kane no último minuto para os anfitriões, a partida terminou empatada em 1 a 1, permitindo que o PSG avançasse com uma vantagem de 6 a 5 no placar agregado, após a vitória por muitos gols na primeira partida.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como conseguir ingressos para a final da Liga dos Campeões.

Quando será a final da Liga dos Campeões da UEFA?

Data Partida Local Ingressos Sáb, 30 de maio Final da Liga dos Campeões da UEFA (18h CET) Puskas Arena (Budapeste) Ingressos

Como comprar ingressos para a Final da Liga dos Campeões da UEFA?

Com a final entre Arsenal e Paris Saint-Germain já confirmada, todos os processos de distribuição de ingressos já foram iniciados.

Existem várias maneiras de garantir seus ingressos para a final da Liga dos Campeões:

Sorteios oficiais dos clubes: O Arsenal e o PSG têm cerca de 16.800 ingressos cada; o período de prioridade do Arsenal começa hoje, 7 de maio, enquanto o PSG está usando um sistema de “ondas” para assinantes fiéis.

O Arsenal e o PSG têm cerca de 16.800 ingressos cada; o período de prioridade do Arsenal começa hoje, 7 de maio, enquanto o PSG está usando um sistema de “ondas” para assinantes fiéis. Portal de revenda da UEFA: Se você perdeu o sorteio de março, a Plataforma Oficial de Revenda da UEFA é a única maneira segura de comprar ingressos pelo valor de face devolvidos por outros torcedores.

Se você perdeu o sorteio de março, a Plataforma Oficial de Revenda da UEFA é a única maneira segura de comprar ingressos pelo valor de face devolvidos por outros torcedores. Hospitalidade oficial: para quem tem um orçamento maior (€ 3.500+), ainda há assentos garantidos disponíveis pelo portal de hospitalidade da UEFA, incluindo acesso a lounges premium.

para quem tem um orçamento maior (€ 3.500+), ainda há assentos garantidos disponíveis pelo portal de hospitalidade da UEFA, incluindo acesso a lounges premium. Capacidade neutra: Além dos 34.000 ingressos para os finalistas, os assentos restantes na Puskás Aréna foram alocados para o sorteio público da UEFA e para a família do futebol internacional.

Além dos 34.000 ingressos para os finalistas, os assentos restantes na Puskás Aréna foram alocados para o sorteio público da UEFA e para a família do futebol internacional. Mercado secundário: Para ingressos de última hora que garantam seu lugar na final, procure mercados secundários como o StubHub.

O que é o sorteio da Liga dos Campeões da UEFA?

Como a demanda pela final é enorme, a UEFA não vende ingressos por ordem de chegada.

Para garantir a imparcialidade, a UEFA utiliza um sistema de sorteio para o público em geral.

Aqui está tudo o que você precisa saber:

Período de inscrição

Os torcedores geralmente se inscrevem para os ingressos pelo portal oficial de ingressos da UEFA com meses de antecedência (o prazo final para este ano foi 19 de março de 2026).

O sorteio

Após o encerramento do prazo, todas as inscrições válidas são classificadas aleatoriamente.

Os candidatos selecionados são notificados por e-mail e têm um prazo estritamente limitado para comprar seus ingressos (no máximo dois por pessoa).

Ingressos digitais

Todos os ingressos são entregues exclusivamente pelo aplicativo UEFA Mobile Tickets.

Essa é uma medida de segurança para impedir a revenda não autorizada e garantir que apenas os verdadeiros torcedores entrem nos estádios.

Quanto custam os ingressos para os jogos da Liga dos Campeões da UEFA?

Os preços dos ingressos da Liga dos Campeões da UEFA variam de acordo com vários fatores, incluindo o local, a fase da competição e os adversários.

Se você tiver a sorte de garantir um lugar por meio do sorteio oficial, os preços para a final PSG x Arsenal de 2026 são:

Categoria Preço Fans First €70 Categoria 3 €180 Categoria 2 €650 Categoria 1 €950

Fique de olho nos portais oficiais de venda de ingressos dos diversos clubes para obter informações adicionais sobre disponibilidade e preços, e em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

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