Como conseguir ingressos para a Liga dos Campeões da UEFA 2026: informações sobre as eliminatórias, próximos jogos, preços e muito mais

A Liga dos Campeões entra em sua fase mais decisiva neste mês de março, com as oitavas de final reunindo a elite europeia após uma tensa fase de eliminatórias.

Gigantes como Real Madrid, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique garantiram com sucesso suas vagas na busca pelo troféu à medida que avançamos para as quartas de final.

Se você quer estar presente para acompanhar a ação, o GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre os próximos jogos e como conseguir ingressos abaixo.

Próximos jogos da Liga dos Campeões da UEFA

Observação: Na programação abaixo, o horário de início é mostrado primeiro em GMT, seguido pelo horário local do time da casa

Data Partida Local Ingressos Ter, 14 de abril Atlético de Madrid x Barcelona (20h) Riyadh Air Metropolitano (Madri) Ingressos Liverpool x Paris Saint-Germain (20h) Anfield (Liverpool) Ingressos Quarta-feira, 15 de abril FC Bayern de Munique x Real Madrid (20h) Allianz Arena (Munique) Ingressos Arsenal x Sporting CP (20h) Emirates Stadium (Londres) Ingressos Terça-feira, 28 de abril Semifinal 1: Jogo de ida (20h) A definir Ingressos Quarta-feira, 29 de abril Semifinal 2: Jogo de ida (20h) A definir Ingressos Terça-feira, 5 de maio Semifinal 2: Jogo de volta (20h) A definir Ingressos Quarta-feira, 6 de maio Semifinal 1: Jogo de volta (20h) A definir Ingressos Sáb, 30 de maio Final da Liga dos Campeões da UEFA Puskás Aréna (Budapeste) Ingressos

Qual é o calendário da Liga dos Campeões da UEFA de 2026?

As eliminatórias da Liga dos Campeões desta temporada começaram já em meados de junho. Assim, a competição completa dura quase doze meses, com a final a decorrer na Puskas Arena, em Budapeste, no final de maio. Estas são as datas das jornadas restantes:

20-21 de janeiro: Fase de Grupos (7ª rodada)

28 de janeiro: Fase de grupos (8ª rodada)

17-18 de fevereiro: Repescagem da fase eliminatória (ida)

24-25 de fevereiro: Repescagem da fase eliminatória (ida e volta)

10-11 de março: Oitavas de final (ida)

17-18 de março: Oitavas de final (ida e volta)

7 e 8 de abril: Quartas de final (ida)

14 e 15 de abril: Quartas de final (ida e volta)

28-29 de abril: Semifinais (ida)

5 e 6 de maio: Semifinais (segunda partida)

30 de maio: Final

Como comprar ingressos para os jogos da Liga dos Campeões da UEFA

Com exceção da final da Liga dos Campeões da UEFA, não é possível comprar ingressos para os jogos da Liga dos Campeões diretamente pela própria UEFA. Em vez disso, eles são vendidos individualmente por cada clube entre as equipes que disputam a edição desta temporada. Você deve visitar os sites de cada clube para o jogo que deseja assistir e comprar seu ingresso por lá.

Embora os portais oficiais dos clubes sejam a maneira mais segura para os torcedores adquirirem ingressos para a Liga dos Campeões, aqueles que desejam assistir aos jogos podem considerar sites de revenda, como o StubHub, que podem oferecer a melhor oportunidade de garantir lugares de última hora.

Quanto custam os ingressos para os jogos da Liga dos Campeões da UEFA?

O preço dos ingressos para a Liga dos Campeões da UEFA varia de acordo com vários fatores, incluindo quais clubes estão envolvidos, o local do jogo e a fase da competição. Por exemplo, uma semifinal com o Real Madrid ou o Arsenal custaria muito mais do que um confronto da fase de grupos em Limassol, contra o Pafos.

Os clubes costumam definir os preços dos ingressos para a Liga dos Campeões da UEFA no início da temporada, para a fase de grupos. Se uma equipe avançar para as fases eliminatórias, os preços podem aumentar para certos jogos, dependendo do adversário, do local e da demanda.

Fique de olho nos portais oficiais de ingressos dos diversos clubes para obter informações adicionais sobre disponibilidade e preços. Os ingressos em sites de revenda, como o StubHub, estão disponíveis atualmente a partir de € 60.