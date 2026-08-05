A busca pelo maior prêmio do futebol europeu está de volta na temporada 2026/27 da UEFA Champions League.

Com a elite de clubes da Europa se enfrentando na fase de liga ampliada com 36 equipes, cada rodada promete drama de nível mundial na caminhada até a final da Champions League, marcada para o Estadio Metropolitano, em Madri, no dia 5 de junho de 2027.

Os atuais bicampeões Paris Saint-Germain entram na campanha como alvo a ser batido, enquanto potências da Premier League, La Liga, Serie A e Bundesliga tentam conquistar a glória continental.

A GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como conseguir ingressos para a Champions League 2026/27.

Times classificados: fase de liga de 2026/27

No formato de tabela única do sistema suíço, 36 times competem na fase de liga. Aqui estão os principais clubes classificados diretamente das principais ligas da Europa:

Premier League: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool

Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool La Liga : Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Real Betis

: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Real Betis Serie A : Inter de Milão, Napoli, Roma, Como

: Inter de Milão, Napoli, Roma, Como Bundesliga : Bayern de Munique, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart

: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart Ligue 1 : Paris Saint-Germain (atual campeão), Lens, Lille

: Paris Saint-Germain (atual campeão), Lens, Lille Outras entradas diretas: PSV Eindhoven, Feyenoord, Porto, Sporting CP, Club Brugge, Slavia Praga, Galatasaray, Shakhtar Donetsk

Outras vagas serão definidas por meio das fases preliminares e dos play-offs de verão.

Quando é a final da UEFA Champions League de 2027?

Data Partida Local Ingressos sáb., 5 de junho de 2027 Final da UEFA Champions League (18h CET) Estadio Metropolitano, Madri Ingressos

Como comprar ingressos para a UEFA Champions League?

A procura por jogos da UEFA Champions League é excepcionalmente alta ao longo de toda a campanha, especialmente durante o mata-mata e a final em Madri.

Portais de ingressos dos clubes: Para partidas regulares da fase de liga e jogos de volta do mata-mata em casa, compre diretamente pelas vendas oficiais para sócios e janelas de sorteio dos clubes.

Para partidas regulares da fase de liga e jogos de volta do mata-mata em casa, compre diretamente pelas vendas oficiais para sócios e janelas de sorteio dos clubes. Sorteio público oficial da UEFA: Os ingressos neutros para a final no Estadio Metropolitano estarão disponíveis para inscrição por meio do portal oficial da UEFA em março de 2027.

Os ingressos neutros para a final no Estadio Metropolitano estarão disponíveis para inscrição por meio do portal oficial da UEFA em março de 2027. Plataforma de revenda da UEFA: A única plataforma oficial, pelo valor de face, para comprar ingressos devolvidos por outros torcedores depois que as alocações primárias se esgotarem.

A única plataforma oficial, pelo valor de face, para comprar ingressos devolvidos por outros torcedores depois que as alocações primárias se esgotarem. Hospitalidade oficial: Pacotes premium com assento garantido, alimentação e acesso a lounge estão disponíveis por meio do portal de Hospitalidade Oficial da UEFA.

Pacotes premium com assento garantido, alimentação e acesso a lounge estão disponíveis por meio do portal de Hospitalidade Oficial da UEFA. Mercados secundários: Para rodadas de alta demanda ou compras de última hora, plataformas secundárias como a StubHub oferecem opções verificadas no mercado secundário.

Quem são os campeões recentes da Champions League?