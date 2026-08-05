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Como conseguir ingressos para a Liga dos Campeões da UEFA 2026/27: times classificados, classificatórias de verão, preços dos ingressos e mais

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Veja como acompanhar a ação épica do futebol europeu nesta temporada da Liga dos Campeões

A busca pelo maior prêmio do futebol europeu está de volta na temporada 2026/27 da UEFA Champions League

Com a elite de clubes da Europa se enfrentando na fase de liga ampliada com 36 equipes, cada rodada promete drama de nível mundial na caminhada até a final da Champions League, marcada para o Estadio Metropolitano, em Madri, no dia 5 de junho de 2027.

Os atuais bicampeões Paris Saint-Germain entram na campanha como alvo a ser batido, enquanto potências da Premier League, La Liga, Serie A e Bundesliga tentam conquistar a glória continental.

A GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como conseguir ingressos para a Champions League 2026/27.

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Times classificados: fase de liga de 2026/27

No formato de tabela única do sistema suíço, 36 times competem na fase de liga. Aqui estão os principais clubes classificados diretamente das principais ligas da Europa:

  • Premier League: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool
  • La Liga: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Real Betis
  • Serie A: Inter de Milão, Napoli, Roma, Como
  • Bundesliga: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart
  • Ligue 1: Paris Saint-Germain (atual campeão), Lens, Lille
  • Outras entradas diretas: PSV Eindhoven, Feyenoord, Porto, Sporting CP, Club Brugge, Slavia Praga, Galatasaray, Shakhtar Donetsk

Outras vagas serão definidas por meio das fases preliminares e dos play-offs de verão.

Quando é a final da UEFA Champions League de 2027?

DataPartidaLocalIngressos
sáb., 5 de junho de 2027Final da UEFA Champions League (18h CET)Estadio Metropolitano, MadriIngressos

Como comprar ingressos para a UEFA Champions League?

A procura por jogos da UEFA Champions League é excepcionalmente alta ao longo de toda a campanha, especialmente durante o mata-mata e a final em Madri.

  • Portais de ingressos dos clubes: Para partidas regulares da fase de liga e jogos de volta do mata-mata em casa, compre diretamente pelas vendas oficiais para sócios e janelas de sorteio dos clubes.
  • Sorteio público oficial da UEFA: Os ingressos neutros para a final no Estadio Metropolitano estarão disponíveis para inscrição por meio do portal oficial da UEFA em março de 2027.
  • Plataforma de revenda da UEFA: A única plataforma oficial, pelo valor de face, para comprar ingressos devolvidos por outros torcedores depois que as alocações primárias se esgotarem.
  • Hospitalidade oficial: Pacotes premium com assento garantido, alimentação e acesso a lounge estão disponíveis por meio do portal de Hospitalidade Oficial da UEFA.
  • Mercados secundários: Para rodadas de alta demanda ou compras de última hora, plataformas secundárias como a StubHub oferecem opções verificadas no mercado secundário.

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Quem são os campeões recentes da Champions League?

AnoCampeãoVice-campeãoPlacarLocal
2026Paris Saint-GermainArsenal1–1 (4–3 nos pênaltis)Puskás Aréna (Budapeste)
2025Paris Saint-GermainInter de Milão5-0Allianz Arena (Munique)
2024Real MadridBorussia Dortmund2-0Wembley Stadium (Londres)
2023Manchester CityInter de Milão1-0Ataturk Olympic Stadium (Istambul)
2022Real MadridLiverpool1-0Stade de France (Saint-Denis)
2021ChelseaManchester City1-0Estadio do Dragao (Porto)
2020Bayern de MuniqueParis Saint-Germain1-0Estadio da Luz (Lisboa)
2019LiverpoolTottenham Hotspur2-0Metropolitano Stadium (Madri)
2018Real MadridLiverpool3-1NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
2017Real MadridJuventus4-1Millennium Stadium (Cardiff)
2016Real MadridAtletico Madrid 5-3 (pênaltis)San Siro (Milão)

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