A busca pelo maior prêmio do futebol europeu está de volta na temporada 2026/27 da UEFA Champions League.
Com a elite de clubes da Europa se enfrentando na fase de liga ampliada com 36 equipes, cada rodada promete drama de nível mundial na caminhada até a final da Champions League, marcada para o Estadio Metropolitano, em Madri, no dia 5 de junho de 2027.Os atuais bicampeões Paris Saint-Germain entram na campanha como alvo a ser batido, enquanto potências da Premier League, La Liga, Serie A e Bundesliga tentam conquistar a glória continental.
A GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como conseguir ingressos para a Champions League 2026/27.
Times classificados: fase de liga de 2026/27
No formato de tabela única do sistema suíço, 36 times competem na fase de liga. Aqui estão os principais clubes classificados diretamente das principais ligas da Europa:
- Premier League: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool
- La Liga: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Real Betis
- Serie A: Inter de Milão, Napoli, Roma, Como
- Bundesliga: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart
- Ligue 1: Paris Saint-Germain (atual campeão), Lens, Lille
- Outras entradas diretas: PSV Eindhoven, Feyenoord, Porto, Sporting CP, Club Brugge, Slavia Praga, Galatasaray, Shakhtar Donetsk
Outras vagas serão definidas por meio das fases preliminares e dos play-offs de verão.
Quando é a final da UEFA Champions League de 2027?
|Data
|Partida
|Local
|Ingressos
|sáb., 5 de junho de 2027
|Final da UEFA Champions League (18h CET)
|Estadio Metropolitano, Madri
|Ingressos
Como comprar ingressos para a UEFA Champions League?
A procura por jogos da UEFA Champions League é excepcionalmente alta ao longo de toda a campanha, especialmente durante o mata-mata e a final em Madri.
- Portais de ingressos dos clubes: Para partidas regulares da fase de liga e jogos de volta do mata-mata em casa, compre diretamente pelas vendas oficiais para sócios e janelas de sorteio dos clubes.
- Sorteio público oficial da UEFA: Os ingressos neutros para a final no Estadio Metropolitano estarão disponíveis para inscrição por meio do portal oficial da UEFA em março de 2027.
- Plataforma de revenda da UEFA: A única plataforma oficial, pelo valor de face, para comprar ingressos devolvidos por outros torcedores depois que as alocações primárias se esgotarem.
- Hospitalidade oficial: Pacotes premium com assento garantido, alimentação e acesso a lounge estão disponíveis por meio do portal de Hospitalidade Oficial da UEFA.
- Mercados secundários: Para rodadas de alta demanda ou compras de última hora, plataformas secundárias como a StubHub oferecem opções verificadas no mercado secundário.
Quem são os campeões recentes da Champions League?
|Ano
|Campeão
|Vice-campeão
|Placar
|Local
|2026
|Paris Saint-Germain
|Arsenal
|1–1 (4–3 nos pênaltis)
|Puskás Aréna (Budapeste)
|2025
|Paris Saint-Germain
|Inter de Milão
|5-0
|Allianz Arena (Munique)
|2024
|Real Madrid
|Borussia Dortmund
|2-0
|Wembley Stadium (Londres)
|2023
|Manchester City
|Inter de Milão
|1-0
|Ataturk Olympic Stadium (Istambul)
|2022
|Real Madrid
|Liverpool
|1-0
|Stade de France (Saint-Denis)
|2021
|Chelsea
|Manchester City
|1-0
|Estadio do Dragao (Porto)
|2020
|Bayern de Munique
|Paris Saint-Germain
|1-0
|Estadio da Luz (Lisboa)
|2019
|Liverpool
|Tottenham Hotspur
|2-0
|Metropolitano Stadium (Madri)
|2018
|Real Madrid
|Liverpool
|3-1
|NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
|2017
|Real Madrid
|Juventus
|4-1
|Millennium Stadium (Cardiff)
|2016
|Real Madrid
|Atletico Madrid
|5-3 (pênaltis)
|San Siro (Milão)