A busca pelo maior prêmio do futebol europeu está de volta para a temporada 2026/27 da Liga dos Campeões da UEFA. Com a participação da elite de clubes da Europa na fase de liga única ampliada para 36 equipes, cada rodada promete drama de nível mundial no caminho até a final da Liga dos Campeões, no Estadio Metropolitano, em Madri, em 5 de junho de 2027.

Após o sorteio oficial da fase de liga na quinta-feira, 27 de agosto de 2026, realizado no Grimaldi Forum, em Mônaco, todas as 36 equipes participantes descobriram seus oito adversários para a fase principal da competição.

Atual bicampeão, o Paris Saint-Germain entra na campanha como o time a ser batido, acompanhado no Pote 1 por gigantes como Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Liverpool e Barcelona.

Jogos e calendário da Liga dos Campeões da UEFA 2026/27

Após o sorteio, cada clube recebeu oito adversários: quatro em casa e quatro fora, distribuídos entre quatro potes. A UEFA estrutura o calendário da fase de liga para acontecer de setembro de 2026 até o fim de janeiro de 2027.

Calendário de rodadas da fase de liga

Rodada 1: 8 a 10 de setembro de 2026

Rodada 2: 13 e 14 de outubro de 2026

Rodada 3: 20 e 21 de outubro de 2026

Rodada 4: 3 e 4 de novembro de 2026

Rodada 5: 24 e 25 de novembro de 2026

Rodada 6: 8 e 9 de dezembro de 2026

Rodada 7: 19 e 20 de janeiro de 2027

Rodada 8: 27 de janeiro de 2027 (os 18 jogos da rodada final serão disputados simultaneamente)

Como funciona a definição da tabela da Liga dos Campeões?

Cada clube enfrenta dois adversários do Pote 1, dois do Pote 2, dois do Pote 3 e dois do Pote 4, encarando um time em casa e um fora de casa de cada pote.

Embora todos os oito confrontos sejam definidos durante o sorteio, a ordem cronológica exata das partidas, as datas precisas dos jogos e os horários de início (18h45 CET e 21h00 CET) são finalizados e publicados pela UEFA pouco depois do sorteio para evitar conflitos de calendário de estádio/cidade e acomodar as escolhas de transmissão.

Quando serão os mata-matas da Liga dos Campeões 2026/27?

Play-offs do mata-mata (9º ao 24º lugar): 16 e 17 de fevereiro e 23 e 24 de fevereiro de 2027

Oitavas de final: 9 e 10 de março e 16 e 17 de março de 2027

Quartas de final: 6 e 7 de abril e 13 e 14 de abril de 2027

Semifinais: 27 e 28 de abril e 4 e 5 de maio de 2027

Final: sábado, 5 de junho de 2027 (Estadio Metropolitano, Madri)

Quais equipes se classificaram para a Liga dos Campeões 2026/27?

Pote Clubes classificados Pote 1 Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milão, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid Pote 2 Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven Pote 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray Pote 4 Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Quando será a final da Liga dos Campeões da UEFA de 2027?

Data Partida Local Ingressos sáb., 5 de junho de 2027 Final da Liga dos Campeões da UEFA (18h00 CET) Estadio Metropolitano, Madri Ingressos

Como comprar ingressos para a Liga dos Campeões da UEFA?

A demanda por jogos da Liga dos Campeões da UEFA é excepcionalmente alta ao longo de toda a campanha, especialmente durante as fases mata-mata e a final em Madri.

Portais de ingressos dos clubes: Para jogos regulares da fase de liga e partidas de mata-mata em casa, compre diretamente nas vendas oficiais para sócios dos clubes e nas janelas de sorteio.

Para jogos regulares da fase de liga e partidas de mata-mata em casa, compre diretamente nas vendas oficiais para sócios dos clubes e nas janelas de sorteio. Sorteio público oficial da UEFA: As inscrições para ingressos neutros da final no Estadio Metropolitano serão abertas em março de 2027 por meio do portal oficial da UEFA.

As inscrições para ingressos neutros da final no Estadio Metropolitano serão abertas em março de 2027 por meio do portal oficial da UEFA. Plataforma oficial de revenda da UEFA: A única plataforma oficial, pelo valor de face, para comprar ingressos devolvidos por outros torcedores depois que as alocações primárias se esgotarem.

A única plataforma oficial, pelo valor de face, para comprar ingressos devolvidos por outros torcedores depois que as alocações primárias se esgotarem. Mercados secundários: Para rodadas de alta demanda ou de última hora, plataformas secundárias como a LiveFootballTickets oferecem opções de mercado secundário.

Quanto custam os ingressos da Liga dos Campeões?

Os ingressos primários comprados diretamente nas vendas oficiais para sócios dos clubes ou nos sorteios públicos da UEFA oferecem preços fixos de valor de face

Fase do torneio / categoria Alocação de assentos Faixa oficial de valor de face Fase de liga Entrada geral €35 a €150 (£30 a £130) Mata-mata (oitavas às semifinais) Entrada geral €50 a €350 (£45 a £300) Final: Fans First Reservado para torcedores dedicados dos finalistas €70 a €82 (~£60 / $80 a $100) Final: Categoria 3 Anéis superiores atrás dos gols / escanteios €180 a €210 (~£150 / $210) Final: Categoria 2 Anéis superior/intermediário das arquibancadas centrais e escanteios €560 a €650 (~£480 / $700 a $760) Final: Categoria 1 Lateral nobre e anel inferior das arquibancadas centrais €820 a €950 (~£700 / $1.100)

Preços de ingressos no mercado secundário e de revenda

Os preços em marketplaces de ingressos de terceiros variam de acordo com a popularidade do adversário, a urgência da partida e a capacidade do estádio:

Fase de liga: jogos padrão geralmente começam entre $55 e $300+, embora confrontos de grande apelo, como Real Madrid x Barcelona ou Liverpool x PSG, possam ultrapassar $600 a $1.000+.

Quartas de final e semifinais: confrontos de mata-mata de alta demanda geralmente começam em torno de £150 a £375+ ($200 a $500+) e têm média de £500 a £800+.

Final: os preços de revenda para a final da Liga dos Campeões começam em torno de $1.350 a $2.500+ para assentos das categorias 3/4 e podem subir para $5.000 a $13.000+ para lugares centrais premium.

Quem já venceu a Liga dos Campeões anteriormente?

Ano Vencedor Vice-campeão Placar Local 2026 Paris Saint-Germain Arsenal 1–1 (4–3 nos pênaltis) Puskás Aréna (Budapeste) 2025 Paris Saint-Germain Inter de Milão 5-0 Allianz Arena (Munique) 2024 Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 Wembley Stadium (Londres) 2023 Manchester City Inter de Milão 1-0 Ataturk Olympic Stadium (Istambul) 2022 Real Madrid Liverpool 1-0 Stade de France (Saint-Denis) 2021 Chelsea Manchester City 1-0 Estadio do Dragao (Porto) 2020 Bayern de Munique Paris Saint-Germain 1-0 Estadio da Luz (Lisboa) 2019 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0 Metropolitano Stadium (Madri) 2018 Real Madrid Liverpool 3-1 NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv) 2017 Real Madrid Juventus 4-1 Millennium Stadium (Cardiff) 2016 Real Madrid Atletico Madrid 5-3 (nos pênaltis) San Siro (Milão)

Comparar os preços dos ingressos da Liga dos Campeões e as opções de hospitalidade ilustra o valor premium associado a assistir sob os refletores aos clubes de elite da Europa competindo. Para garantir que você esteja fazendo suas seleções de partidas em uma plataforma totalmente otimizada, com margens de odds competitivas, comparar os principais operadores é essencial. Explore nossa avaliação abrangente dos melhores sites de apostas no Reino Unido para aprimorar sua configuração de jogo.