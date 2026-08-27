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Como conseguir ingressos para a Liga dos Campeões da UEFA 2026/27: informações sobre o sorteio, times classificados, preços dos ingressos e mais

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Veja como acompanhar a ação épica do futebol europeu nesta temporada na Liga dos Campeões

A busca pelo maior prêmio do futebol europeu está de volta para a temporada 2026/27 da Liga dos Campeões da UEFA. Com a participação da elite de clubes da Europa na fase de liga única ampliada para 36 equipes, cada rodada promete drama de nível mundial no caminho até a final da Liga dos Campeões, no Estadio Metropolitano, em Madri, em 5 de junho de 2027.

Após o sorteio oficial da fase de liga na quinta-feira, 27 de agosto de 2026, realizado no Grimaldi Forum, em Mônaco, todas as 36 equipes participantes descobriram seus oito adversários para a fase principal da competição.

Atual bicampeão, o Paris Saint-Germain entra na campanha como o time a ser batido, acompanhado no Pote 1 por gigantes como Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Liverpool e Barcelona.

Ingressos da Liga dos Campeões da UEFAReserve agora

Jogos e calendário da Liga dos Campeões da UEFA 2026/27

Após o sorteio, cada clube recebeu oito adversários: quatro em casa e quatro fora, distribuídos entre quatro potes. A UEFA estrutura o calendário da fase de liga para acontecer de setembro de 2026 até o fim de janeiro de 2027.

Calendário de rodadas da fase de liga

  • Rodada 1: 8 a 10 de setembro de 2026
  • Rodada 2: 13 e 14 de outubro de 2026
  • Rodada 3: 20 e 21 de outubro de 2026
  • Rodada 4: 3 e 4 de novembro de 2026
  • Rodada 5: 24 e 25 de novembro de 2026
  • Rodada 6: 8 e 9 de dezembro de 2026
  • Rodada 7: 19 e 20 de janeiro de 2027
  • Rodada 8: 27 de janeiro de 2027 (os 18 jogos da rodada final serão disputados simultaneamente)

Como funciona a definição da tabela da Liga dos Campeões?

Cada clube enfrenta dois adversários do Pote 1, dois do Pote 2, dois do Pote 3 e dois do Pote 4, encarando um time em casa e um fora de casa de cada pote.

 Embora todos os oito confrontos sejam definidos durante o sorteio, a ordem cronológica exata das partidas, as datas precisas dos jogos e os horários de início (18h45 CET e 21h00 CET) são finalizados e publicados pela UEFA pouco depois do sorteio para evitar conflitos de calendário de estádio/cidade e acomodar as escolhas de transmissão.

Quando serão os mata-matas da Liga dos Campeões 2026/27?

  • Play-offs do mata-mata (9º ao 24º lugar): 16 e 17 de fevereiro e 23 e 24 de fevereiro de 2027
  • Oitavas de final: 9 e 10 de março e 16 e 17 de março de 2027
  • Quartas de final: 6 e 7 de abril e 13 e 14 de abril de 2027
  • Semifinais: 27 e 28 de abril e 4 e 5 de maio de 2027
  • Final: sábado, 5 de junho de 2027 (Estadio Metropolitano, Madri)

Quais equipes se classificaram para a Liga dos Campeões 2026/27?

PoteClubes classificados
Pote 1Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milão, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid
Pote 2Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven
Pote 3Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray
Pote 4Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Quando será a final da Liga dos Campeões da UEFA de 2027?

DataPartidaLocalIngressos
sáb., 5 de junho de 2027Final da Liga dos Campeões da UEFA (18h00 CET)Estadio Metropolitano, MadriIngressos

Como comprar ingressos para a Liga dos Campeões da UEFA?

A demanda por jogos da Liga dos Campeões da UEFA é excepcionalmente alta ao longo de toda a campanha, especialmente durante as fases mata-mata e a final em Madri.

  • Portais de ingressos dos clubes: Para jogos regulares da fase de liga e partidas de mata-mata em casa, compre diretamente nas vendas oficiais para sócios dos clubes e nas janelas de sorteio.
  • Sorteio público oficial da UEFA: As inscrições para ingressos neutros da final no Estadio Metropolitano serão abertas em março de 2027 por meio do portal oficial da UEFA.
  • Plataforma oficial de revenda da UEFA: A única plataforma oficial, pelo valor de face, para comprar ingressos devolvidos por outros torcedores depois que as alocações primárias se esgotarem.
  • Mercados secundários: Para rodadas de alta demanda ou de última hora, plataformas secundárias como a LiveFootballTickets oferecem opções de mercado secundário.

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Quanto custam os ingressos da Liga dos Campeões?

Os ingressos primários comprados diretamente nas vendas oficiais para sócios dos clubes ou nos sorteios públicos da UEFA oferecem preços fixos de valor de face

Fase do torneio / categoriaAlocação de assentosFaixa oficial de valor de face
Fase de ligaEntrada geral€35 a €150 (£30 a £130)
Mata-mata (oitavas às semifinais)Entrada geral€50 a €350 (£45 a £300)
Final: Fans FirstReservado para torcedores dedicados dos finalistas€70 a €82 (~£60 / $80 a $100)
Final: Categoria 3Anéis superiores atrás dos gols / escanteios€180 a €210 (~£150 / $210)
Final: Categoria 2Anéis superior/intermediário das arquibancadas centrais e escanteios€560 a €650 (~£480 / $700 a $760)
Final: Categoria 1Lateral nobre e anel inferior das arquibancadas centrais€820 a €950 (~£700 / $1.100)

Preços de ingressos no mercado secundário e de revenda

Os preços em marketplaces de ingressos de terceiros variam de acordo com a popularidade do adversário, a urgência da partida e a capacidade do estádio:

  • Fase de liga: jogos padrão geralmente começam entre $55 e $300+, embora confrontos de grande apelo, como Real Madrid x Barcelona ou Liverpool x PSG, possam ultrapassar $600 a $1.000+.
  • Quartas de final e semifinais: confrontos de mata-mata de alta demanda geralmente começam em torno de £150 a £375+ ($200 a $500+) e têm média de £500 a £800+.
  • Final: os preços de revenda para a final da Liga dos Campeões começam em torno de $1.350 a $2.500+ para assentos das categorias 3/4 e podem subir para $5.000 a $13.000+ para lugares centrais premium.

Quem já venceu a Liga dos Campeões anteriormente?

AnoVencedorVice-campeãoPlacarLocal
2026Paris Saint-GermainArsenal1–1 (4–3 nos pênaltis)Puskás Aréna (Budapeste)
2025Paris Saint-GermainInter de Milão5-0Allianz Arena (Munique)
2024Real MadridBorussia Dortmund2-0Wembley Stadium (Londres)
2023Manchester CityInter de Milão1-0Ataturk Olympic Stadium (Istambul)
2022Real MadridLiverpool1-0Stade de France (Saint-Denis)
2021ChelseaManchester City1-0Estadio do Dragao (Porto)
2020Bayern de MuniqueParis Saint-Germain1-0Estadio da Luz (Lisboa)
2019LiverpoolTottenham Hotspur2-0Metropolitano Stadium (Madri)
2018Real MadridLiverpool3-1NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
2017Real MadridJuventus4-1Millennium Stadium (Cardiff)
2016Real MadridAtletico Madrid 5-3 (nos pênaltis)San Siro (Milão)

Comparar os preços dos ingressos da Liga dos Campeões e as opções de hospitalidade ilustra o valor premium associado a assistir sob os refletores aos clubes de elite da Europa competindo. Para garantir que você esteja fazendo suas seleções de partidas em uma plataforma totalmente otimizada, com margens de odds competitivas, comparar os principais operadores é essencial. Explore nossa avaliação abrangente dos melhores sites de apostas no Reino Unido para aprimorar sua configuração de jogo.

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