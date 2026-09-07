Como conseguir ingressos para a Liga das Nações da Espanha: datas, preços dos ingressos e mais

A Espanha entra na Liga das Nações da UEFA 2026/27 como atual campeã mundial, e a procura para ver La Roja ao vivo nunca foi tão alta após seu triunfo na Copa do Mundo de 2026. Sorteada no Grupo A3 da Liga A ao lado de Inglaterra, Croácia e Chéquia, a Espanha terá seis jogos entre setembro e novembro enquanto busca acrescentar o título da Liga das Nações à sua crescente sala de troféus.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para os jogos da Espanha na Liga das Nações, incluindo datas das partidas, preços e onde comprar.

Quando é a Liga das Nações da Espanha?

Data e hora Jogo Local Ingressos sábado, 26 de setembro de 2026 - 20:45 Inglaterra x Espanha Wembley Stadium, Londres Ingressos terça-feira, 29 de setembro de 2026 - 20:45 Espanha x Croácia Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilha Ingressos sábado, 3 de outubro de 2026 - 20:45 Espanha x Chéquia Carlos Tartiere, Oviedo Ingressos terça-feira, 6 de outubro de 2026 - 20:45 Croácia x Espanha Poljud Stadium, Split Ingressos quinta-feira, 12 de novembro de 2026 - 20:45 Chéquia x Espanha Epet Arena, Praga Ingressos domingo, 15 de novembro de 2026 - 20:45 Espanha x Inglaterra Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos

Onde comprar ingressos para a Liga das Nações da Espanha?

Os ingressos para os jogos da Espanha em casa são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da RFEF, com prioridade normalmente dada aos membros da federação antes que qualquer carga restante vá para a venda geral. Dois dos três jogos da Espanha em casa, em Sevilha e Oviedo, já estão esgotados na fonte oficial.

StubHub é a opção ideal se as listagens no site oficial estiverem esgotadas. A plataforma oferece uma ampla gama de opções de assentos ao longo da agenda da Espanha, da viagem como visitante a Wembley até o jogo final em casa no Riyadh Air Metropolitano, com toda compra respaldada pela garantia FanProtect da StubHub.

Alguns pontos que vale a pena saber sobre a compra de ingressos para esta campanha:

Venda geral oficial – abre após o fechamento das janelas de prioridade para membros, onde ainda houver disponibilidade

Jogos esgotados – Sevilha e Oviedo esgotaram na fonte oficial, tornando o mercado secundário o único caminho restante para conseguir um lugar

Ingressos para jogos fora de casa – a disponibilidade em Wembley, Split e Praga varia de acordo com a federação anfitriã

Mercado secundário – StubHub é a opção ideal se as listagens no site oficial estiverem esgotadas

Dado o nível de procura já demonstrado por esta campanha, é altamente recomendável reservar com antecedência para todos os jogos restantes, especialmente para o confronto decisivo de novembro contra a Inglaterra.

Quanto custam os ingressos para a Liga das Nações da Espanha?

Os preços oficiais para os jogos da Espanha em casa variam de acordo com a localização do assento e o estádio, com os canais de venda da RFEF oferecendo toda a gama, de lugares padrão a premium, pelo valor de face enquanto durar a disponibilidade. Os preços para os jogos em Sevilha e Oviedo já não estão mais disponíveis na fonte oficial.

StubHub é a opção ideal se as listagens no site oficial estiverem esgotadas, e aqui está um guia aproximado do que esperar por lá:

Assentos mais baratos: a partir de cerca de €45 a €60 para jogos com maior disponibilidade, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols

Assentos intermediários: geralmente entre €100 e €200, oferecendo uma visão mais clara ao longo das laterais em estádios como o Riyadh Air Metropolitano

Assentos premium: acima de €300 para os maiores jogos do grupo, incluindo o duelo final contra a Inglaterra em Madri

Jogos esgotados (Sevilha & Oviedo): sem qualquer carga oficial restante, os preços de revenda estão bem acima do valor de face devido à escala da procura

Como em qualquer jogo envolvendo a atual campeã mundial, os preços podem mudar rapidamente, então garantir um lugar o mais cedo possível é a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Tudo o que você precisa saber sobre a Liga das Nações

A Liga das Nações da UEFA 2026/27 é a quinta edição da competição, e a Espanha retorna à Liga A, a primeira divisão, no Grupo A3 ao lado de Inglaterra, Croácia e Chéquia. A Espanha entra nesta campanha como atual campeã europeia e mundial, acrescentando peso significativo a cada jogo deste grupo.

Alguns pontos que vale a pena saber sobre o que está em jogo:

Status de campeã mundial – o triunfo da Espanha na Copa do Mundo de 2026 impulsionou uma procura sem precedentes por ingressos da seleção, com dois dos três jogos em casa já esgotados

Uma repetição da Euro 2024 – o jogo de estreia da Espanha contra a Inglaterra é uma revanche da final da Euro 2024, vencida pela Espanha

Promoção e rebaixamento estão em jogo entre as ligas, dependendo de como o grupo terminar

Seis jogos em uma janela condensada – todos os jogos do grupo serão disputados entre setembro, outubro e novembro, dando aos torcedores um período curto, mas cheio de ação, para ver a Espanha em campo

Com Croácia e Chéquia determinadas a surpreender a campeã mundial, este promete ser um dos grupos mais acompanhados de toda a Liga das Nações.