A La Liga é adorada por fãs de futebol de todo o planeta. Milhões ficam grudados nas telas assistindo aos jogos do campeonato espanhol a cada rodada da temporada.

Embora Barcelona e Real Madrid normalmente roubem as manchetes e atraiam os jogadores de classe mundial, todos os times da elite têm capacidade para dar espetáculo e produzir atuações memoráveis.

Assistir ao espetáculo do futebol espanhol pela TV é, claro, emocionante, mas nada acelera mais o coração do que estar no próprio estádio, torcendo pelas estrelas brilhantes enquanto elas fazem magia diante dos seus olhos.

Todo fã de futebol sonha em ver Kylian Mbappe iluminar o Bernabeu após soltar uma finalização imparável, ou estar no Camp Nou para testemunhar Lamine Yamal arrancando em uma corrida impressionante pela ponta.

Serão alguns meses imperdíveis de ação na La Liga, e você pode realizar seus sonhos no futebol espanhol garantindo um ingresso para uma próxima partida. Deixe a GOAL trazer para você todas as informações mais recentes sobre ingressos da La Liga, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Próximos jogos da 1ª rodada da La Liga e ingressos

Data e hora (CET) Jogo Estádio Ingressos sáb., 15 de agosto, 19:30 Alaves x Getafe Estádio Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz) Ingressos sáb., 15 de agosto, 21:30 Sevilla x Rayo Vallecano Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilha) Ingressos dom., 16 de agosto, 17:00 Racing de Santander x Villarreal Estádio El Sardinero (Santander) Ingressos dom., 16 de agosto, 19:00 Espanyol x Levante RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat) Ingressos dom., 16 de agosto, 21:30 Celta Vigo x Osasuna Estádio de Balaídos (Vigo) Ingressos seg., 17 de agosto, 21:00 Deportivo de A Coruña x Elche Estádio Riazor (A Coruña) Ingressos qua., 19 de agosto, 21:00 Atletico Madrid x Málaga Estádio Riyadh Air Metropolitano (Madri) Ingressos

Jogos adiados da 1ª rodada da La Liga e ingressos

Esses três jogos foram adiados para o fim de agosto para dar aos jogadores da Copa do Mundo um período maior de descanso.

Data e hora (CET) Jogo Estádio Ingressos ter., 25 de agosto, 21:00 Valencia x Real Betis Estádio Mestalla (Valencia) Ingressos qua., 26 de agosto, 21:00 Real Madrid x Real Sociedad Estádio Santiago Bernabéu (Madri) Ingressos qui., 27 de agosto, 21:00 Barcelona x Athletic Club Spotify Camp Nou (Barcelona) Ingressos

Próximos jogos da 2ª rodada da La Liga e ingressos

Data e hora (CET) Jogo Estádio Ingressos qui., 20 de agosto, 21:00 Rayo Vallecano x Alavés Estádio Vallecas (Madri) Ingressos sex., 21 de agosto, 21:00 Real Betis x Real Sociedad Estádio Benito Villamarín (Sevilha) Ingressos sáb., 22 de agosto, 17:00 Athletic Club x Sevilla Estádio San Mamés (Bilbao) Ingressos sáb., 22 de agosto, 19:30 Valencia x Celta Vigo Estádio Mestalla (Valencia) Ingressos sáb., 22 de agosto, 21:30 Espanyol x Real Madrid RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat / Barcelona) Ingressos dom., 23 de agosto, 17:00 Atletico Madrid x Villarreal Estádio Riyadh Air Metropolitano (Madri) Ingressos dom., 23 de agosto, 19:30 Getafe x Racing de Santander Estádio Coliseum (Getafe / Madri) Ingressos dom., 23 de agosto, 21:30 Elche x Barcelona Estádio Manuel Martínez Valero (Elche) Ingressos seg., 24 de agosto, 19:30 Osasuna x Levante Estádio El Sadar (Pamplona) Ingressos seg., 24 de agosto, 21:30 Málaga x Deportivo de A Coruña Estádio La Rosaleda (Málaga) Ingressos

Quando será o próximo El Clasico?

Data e hora (CET) Jogo Estádio Ingressos 25/26 de outubro (a confirmar) Barcelona x Real Madrid Spotify Camp Nou (Barcelona) Ingressos

Como comprar ingressos da La Liga

Há várias opções de venda de ingressos para jogos da La Liga, desde entradas avulsas para partidas até carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade.

Para comprar ingressos da La Liga, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes, onde você precisará navegar até a seção "Ingressos".

Os ingressos costumam ser disponibilizados algumas semanas antes de cada partida, e você pode precisar criar uma conta e fornecer informações pessoais. Também é possível comprar ingressos em bilheterias físicas, que geralmente ficam dentro ou perto dos estádios dos clubes. Alguns clubes também têm pontos de venda localizados em vários locais das cidades onde estão sediados.

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais ou se você quiser garantir lugares antes da liberação oficial ou conseguir ingressos de última hora, vale considerar revendedores secundários, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos da La Liga?

O custo dos ingressos da La Liga varia bastante.

A maioria dos clubes oferece preços escalonados com base em faixas etárias, incluindo categorias adulto, júnior e sênior, mas esses grupos variam de clube para clube.

Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com as visões premium frequentemente tendo o custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, com confrontos de grande apelo contra adversários de peso, como o dérbi de Madri (Real Madrid x Atletico Madrid) e o El Clasico (Barcelona x Real Madrid), ficando na faixa mais alta, com os preços subindo de acordo.

Abaixo, a GOAL detalhou os clubes da La Liga 2026-27, seus estádios e os preços médios dos ingressos para dias de jogo:

Preços dos ingressos da La Liga 2026-27 por clube

Clube Estádio Faixa de preço do ingresso (adulto) Alaves Estádio Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz) €13 - €59 Athletic Club San Mamés (Bilbao) €30 - €110 Atletico Madrid Riyadh Air Metropolitano (Madri) €30 - €150 Barcelona Spotify Camp Nou (Barcelona) €46 - €150 Celta Vigo Estádio ABANCA Balaídos (Vigo) €20 - €80 Deportivo de A Coruña Estádio ABANCA-RIAZOR (A Coruña) €25 - €70 Elche Estádio Martínez Valero (Elche) €25 - €75 Espanyol RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat) €30 - €100 Getafe Estádio Coliseum (Getafe) €40 - €95 Levante Estádio Ciutat de València (Valencia) €25 - €80 Malaga Estádio La Rosaleda (Málaga) €25 - €85 Osasuna Estádio El Sadar (Pamplona) €40 - €140 Racing Santander Campos de Sport de El Sardinero (Santander) €25 - €75 Rayo Vallecano Campo de Fútbol de Vallecas (Madri) €20 - €90 Real Betis Estádio Olímpico de la Cartuja (Sevilha) €45 - €80 Real Madrid Santiago Bernabéu (Madri) €75 - €195 Real Sociedad Reale Arena (San Sebastián) €35 - €100 Sevilla Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilha) €45 - €165 Valencia Camp de Mestalla (Valencia) €30 - €100 Villarreal Estádio de la Cerámica (Villarreal) €20 - €50



Embora esses sejam os preços oficiais de face, a enorme demanda por alguns jogos da La Liga significa que os torcedores podem precisar recorrer a opções secundárias de revenda, como a StubHub. Os preços podem oscilar por lá, tanto acima quanto abaixo do valor de tabela de um ingresso, dependendo da partida e da proximidade da data.

Como comprar ingressos de hospitalidade da La Liga?

Se você quer comprar ingressos de hospitalidade da La Liga, vale a pena conferir o site oficial do clube.

As opções de hospitalidade variam de acordo com o time que você vai ver e com o pacote que deseja comprar. Comida e bebidas geralmente estão incluídas em todos os pacotes, com experiências de alta gastronomia disponíveis nas opções mais caras.

As alternativas mais exclusivas também incluem assentos com visão premium da partida.

O que esperar da temporada da La Liga?

Não foi surpresa ver Barcelona e Real Madrid ocupando as duas primeiras posições da tabela espanhola na temporada passada. Os dois gigantes espanhóis terminaram à frente do pelotão perseguidor em cada uma das últimas cinco campanhas.

O Barcelona é o atual campeão, depois de conquistar seu 29º título da La Liga. Com isso, venceu títulos consecutivos da La Liga pela primeira vez desde 2019.

É claro que é o Real Madrid que lidera a lista histórica de títulos do campeonato espanhol, com 36 troféus de liga ao todo. No entanto, depois de terminar 8 pontos atrás dos gigantes catalães na temporada passada, o Real Madrid sabe que tem muito trabalho pela frente.

O Real Madrid espera que Kylian Mbappe, que foi o artilheiro da La Liga nas duas campanhas anteriores, volte com tudo após suas façanhas que lhe renderam a Chuteira de Ouro na Copa do Mundo da FIFA na América do Norte.