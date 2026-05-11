Como conseguir ingressos para a final da Liga Europa da UEFA de 2026: Freiburg x Aston Villa, preços, Estádio Beşiktaş e mais informações

O Aston Villa enfrenta o Freiburg no Estádio do Besiktas, em Istambul, no dia 20 de maio, na final da Liga Europa da UEFA, sonhando em erguer o troféu.

O Aston Villa garantiu sua vaga na grande final após uma virada contundente por 4 a 1 no placar agregado contra o Nottingham Forest, enquanto o SC Freiburg conquistou sua primeira final europeia ao superar o Braga por 4 a 3 no placar agregado.

Deixe o GOAL te ajudar a entender o processo de compra de ingressos para a final da Liga Europa da UEFA, incluindo onde comprá-los, quanto custarão e muito mais.

Quando será a final da Liga Europa da UEFA: Freiburg x Aston Villa?

Liga Europa - Europa League Tupras Stadyumu

O vencedor garantirá uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA 2026/27, caso ainda não tenha se classificado por meio de sua competição nacional.

O vencedor da Liga Europa também ganhará o direito de enfrentar o vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2025/26 na Supercopa da UEFA de 2026.

Como comprar ingressos para a Final da Liga Europa da UEFA 2026: Freiburg x Aston Villa?

Os ingressos para a Final da Liga Europa estão disponíveis por meio de três canais principais: os portais oficiais de venda de ingressos dos dois finalistas e diretamente pela UEFA.

Sorteio da UEFA: O prazo para inscrições do público em geral encerrou-se no final de março. Os candidatos selecionados já foram notificados e receberam seus lugares por meio do sistema de sorteio.

Portais dos clubes: Agora que o Aston Villa e o SC Freiburg estão confirmados como finalistas, ambos os clubes receberam uma cota de aproximadamente 12.000 ingressos cada. Esses ingressos estão sendo vendidos diretamente em suas próprias bilheterias, geralmente seguindo um sistema de pontos de prioridade para titulares de ingressos de temporada e sócios.

Sites de revenda: Para os torcedores que não conseguiram ingressos no sorteio ou não atendem aos critérios de prioridade do clube, sites de revenda como LiveFootballTickets e Ticombo são uma opção alternativa para garantir lugares de última hora, embora os preços possam variar devido à alta demanda.

Quanto custam os ingressos para a Final da Liga Europa da UEFA 2026: Freiburg x Aston Villa?

Os preços oficiais dos ingressos para a Final da Liga Europa da UEFA 2026 variam de € 40 a € 240 e são divididos nas seguintes categorias:

Prioridade aos torcedores: €40 (reservado para torcedores do Friburgo e do Villa)

Categoria 3: €65

Categoria 2: €160

Categoria 1: €240

A capacidade restante é dividida entre o público em geral (por meio do sorteio da UEFA) e a “família da UEFA”, que inclui organizadores locais, federações nacionais, parceiros comerciais e emissoras.

Fique de olho nos portais oficiais de ingressos dos diversos clubes e da UEFA para obter informações adicionais e em sites de revenda, como o LiveFootballTickets, para verificar a disponibilidade atual.

O que esperar da final da Liga Europa: Freiburg x Aston Villa?