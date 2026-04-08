Como conseguir ingressos para a final da Liga dos Campeões Feminina de 2026: previsões, informações sobre o Estádio Ullevaal e muito mais

A 25ª temporada da principal competição de futebol feminino de clubes da Europa, a Liga dos Campeões Feminina, chega a um clímax emocionante no Estádio Ullevaal, em Oslo, no dia 23 de maio, e você pode estar lá para testemunhar um dos grandes momentos do futebol do ano.

Uma multidão de 38.356 pessoas viu o Arsenal levantar o troféu da Liga dos Campeões Feminina no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no ano passado, e podemos esperar que os torcedores voltem a comparecer aos milhares para o encerramento desta temporada.

Você pode fazer parte da história atual da Liga dos Campeões Feminina. Deixe o GOAL te ajudar com todas as informações essenciais sobre os ingressos, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando será a Final da Liga dos Campeões Feminina de 2026?

Data Jogo (hora do início) Local Ingressos Sáb, 23 de maio A confirmar vs A confirmar (18h CET) Estádio Ullevaal (Oslo, Noruega) Ingressos



A MHPArena de Stuttgart, o Hampden Park de Glasgow e o Ullevaal Stadion de Oslo concorreram pelo direito de sediar a final da Liga dos Campeões Feminina de 2026. Foi o estádio norueguês que acabou sendo escolhido pelo Comitê Executivo da UEFA.

O Ullevaal Stadion foi inaugurado em 1926 e, além de sediar anualmente a final da Copa da Noruega, também recebe regularmente os jogos internacionais da seleção norueguesa em casa. Com capacidade para até 28.000 pessoas, é o maior estádio de futebol da Noruega.

Como local de shows, o Estádio Ullevaal já recebeu inúmeras estrelas da música mundial, incluindo Green Day, Bon Jovi, Iron Maiden e Bruce Springsteen, além da lenda norueguesa A-Ha.

Próximos jogos da Liga dos Campeões Feminina

As vencedoras das seguintes partidas de ida e volta das semifinais da Liga dos Campeões Feminina irão para a final no Ullevaal Stadion:

Data Jogo (hora do início) Local Ingressos Sáb, 25 de abril Semifinal - 1ª partida - Bayern de Munique x Barcelona (18h15 CET) Allianz Arena (Munique) Ingressos 25/26 de abril Semifinal, 1ª partida - Arsenal x Lyon Emirates Stadium (Londres) Ingressos 2 e 3 de maio Semifinal, jogo de volta - Barcelona x Bayern de Munique Camp Nou (Barcelona) Ingressos Sáb, 2 de maio Semifinal, jogo de volta - Lyon x Arsenal (14h CET) Estádio Matmut (Lyon) Ingressos

Como comprar ingressos para a Final da Liga dos Campeões Feminina de 2026

Para a final da Liga dos Campeões Feminina de 2026, foi utilizado um sistema de sorteio para a distribuição de ingressos oficiais ao público em geral. O período de inscrições foi aberto no site da UEFA em 16 de março e encerrado em 1º de abril.

Os candidatos selecionados receberão um e-mail até meados de abril.

Embora o período de vendas ao público em geral tenha encerrado, lotes adicionais de ingressos de última hora ou alocações específicas para os dois finalistas estarão disponíveis durante o mês de maio, através do portal oficial de ingressos da UEFA.

Além de comprar ingressos para a final da Liga dos Campeões Feminina pelos canais oficiais, os torcedores têm a opção de obtê-los no mercado secundário, como no Ticombo.

Quanto custam os ingressos para a Final da Liga dos Campeões Feminina de 2026?

Para a Final da Liga dos Campeões Feminina de 2026 no Ullevaal Stadion, em Oslo, a UEFA classificou os preços dos ingressos da seguinte forma:

Categoria 1: Localizados nas arquibancadas principal e oposta – a partir de €70

Localizados nas arquibancadas principal e oposta – a partir de €70 Categoria 2: Localizados nos cantos do estádio – a partir de €40

Localizados nos cantos do estádio – a partir de €40 Categoria 3: Localizados atrás dos gols – a partir de €20

Lembre-se de acompanhar o portal oficial de ingressos da UEFA para obter informações adicionais e também sites secundários, como o Ticombo, para verificar a disponibilidade atual.

Quais pacotes de hospitalidade para a Final da Liga dos Campeões Feminina de 2026 estão disponíveis?

A UEFA está oferecendo uma experiência de “Sports Bar”, disponível a partir de € 450 por pessoa, como sua principal opção de hospitalidade para a Final da Liga dos Campeões Feminina.

Todos os detalhes deste pacote premium podem ser encontrados no site oficial da UEFA.

O Sports Bar está localizado no canto da arquibancada principal (Nível 4), e o pacote oferece os seguintes benefícios:

Assentos da Categoria 1 na arquibancada principal

O serviço de hospitalidade começa duas horas antes do pontapé inicial e se estende por 60 minutos após o jogo

Seleção de pratos locais e internacionais

Vinho, cerveja e refrigerantes de cortesia

O que esperar da Final da Liga dos Campeões Feminina de 2026?

Esta será a segunda vez, desde que a Final da Liga dos Campeões Feminina passou a ser disputada como um evento único, que a partida de encerramento da competição será realizada em solo escandinavo. Em maio de 2021, o Barcelona venceu o Chelsea por 4 a 0 na Suécia, no Gamla Ullevi, em Gotemburgo.

Essa seria a primeira das três conquistas do Barcelona no maior palco da Europa, já que o clube também levou o título para casa após vitórias consecutivas em 2023 e 2024. Apesar de chegar à quinta final consecutiva da Liga dos Campeões Feminina em 2025, o gigante espanhol foi destronado pelo Arsenal, que conquistou o título em Lisboa graças ao gol de Stina Blackstenius no segundo tempo.

A campanha vitoriosa do Arsenal na última temporada foi um alívio bem-vindo para os torcedores da WSL, já que foi apenas a segunda vez na história que um time inglês reinou supremo na competição continental. O Arsenal também havia conquistado o primeiro título para um clube inglês ao chegar à final em 2007, com um time que contava com Karen Carney, Lianne Sanderson e Rachel Yankey.

Embora o Arsenal e o Barcelona tenham registrado as conquistas mais recentes da Liga dos Campeões Feminina, eles ainda estão muito atrás do time mais cobiçado da história da competição. O Lyon teve uma famosa sequência de cinco anos de glórias na Europa entre 2016 e 2020 e já foi coroado campeão da Liga dos Campeões oito vezes no total.