A 25ª edição da principal competição de futebol feminino de clubes da Europa, a Liga dos Campeões Feminina, chega a um clímax emocionante no Estádio Ullevaal, em Oslo, no dia 23 de maio. Este ano, o Barcelona enfrenta o Lyon em Oslo, numa final de tirar o fôlego da Liga dos Campeões.
Uma multidão de 38.356 pessoas viu o Arsenal levantar o troféu da Liga dos Campeões Feminina no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no ano passado, e podemos esperar que os torcedores voltem a comparecer aos milhares para o encerramento desta temporada.
Deixe o GOAL te ajudar com todas as informações essenciais sobre os ingressos, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.
Quando será a final da Liga dos Campeões Feminina de 2026?
|Data
|Partida (hora do pontapé inicial)
|Local
|Ingressos
|Sáb, 23 de maio
|Barcelona x Lyon (18h CET)
|Estádio Ullevaal (Oslo, Noruega)
|Ingressos
A MHPArena de Stuttgart, o Hampden Park de Glasgow e o Ullevaal Stadion de Oslo concorreram pelo direito de sediar a final da Liga dos Campeões Feminina de 2026. Foi o estádio norueguês que acabou sendo escolhido pelo Comitê Executivo da UEFA.
O Ullevaal Stadion foi inaugurado em 1926 e, além de sediar anualmente a final da Copa da Noruega, também recebe regularmente os jogos internacionais da seleção norueguesa em casa. Com capacidade para até 28.000 pessoas, é o maior estádio de futebol da Noruega.
Como local de shows, o Ullevaal Stadion já recebeu inúmeras estrelas da música mundial, incluindo Green Day, Bon Jovi, Iron Maiden e Bruce Springsteen, além da lenda norueguesa A-Ha.
Como comprar ingressos para a Final da Liga dos Campeões Feminina de 2026
Para a Final da Liga dos Campeões Feminina de 2026, foi utilizado um sistema de sorteio para a distribuição de ingressos oficiais ao público em geral. O período de inscrições foi aberto no site da UEFA em 16 de março e encerrado em 1º de abril.
Embora o período de vendas ao público em geral tenha encerrado, lotes adicionais de ingressos de última hora ou cotas específicas para os dois finalistas estarão disponíveis durante o mês de maio, através do portal oficial de ingressos da UEFA.
Além de comprar ingressos para a Final da Liga dos Campeões Feminina pelos canais oficiais, os torcedores têm a opção de obtê-los no mercado secundário, como no StubHub, para ingressos de última hora.
Quanto custam os ingressos para a Final da Liga dos Campeões Feminina de 2026?
Para a Final da Liga dos Campeões Feminina de 2026 no Ullevaal Stadion, em Oslo, a UEFA classificou os preços dos ingressos da seguinte forma:
- Categoria 1: Localizados nas arquibancadas principal e oposta - a partir de €70
- Categoria 2: Localizados nos cantos do estádio – a partir de €40
- Categoria 3: Localizados atrás dos gols – a partir de €20
Lembre-se de acompanhar o portal oficial de ingressos da UEFA para obter informações adicionais e também sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.
Quais pacotes de hospitalidade para a Final da Liga dos Campeões Feminina de 2026 estão disponíveis?
A UEFA está oferecendo uma experiência de “Sports Bar”, disponível a partir de €450 por pessoa, como sua principal opção de hospitalidade para a Final da Liga dos Campeões Feminina.
Todos os detalhes deste pacote premium podem ser encontrados no site oficial da UEFA.
O Sports Bar está localizado no canto da arquibancada principal (Nível 4), e o pacote oferece os seguintes benefícios:
- Assentos da Categoria 1 na arquibancada principal
- O serviço de hospitalidade começa duas horas antes do início da partida e se estende por 60 minutos após o término do jogo
- Seleção de pratos locais e internacionais
- Vinho, cerveja e refrigerantes de cortesia
O que esperar da Final da Liga dos Campeões Feminina de 2026?
Esta será a segunda vez, desde que a Final da Liga dos Campeões Feminina passou a ser disputada como um evento único, que a partida de encerramento da competição será realizada em solo escandinavo. Em maio de 2021, o Barcelona venceu o Chelsea por 4 a 0 na Suécia, no Gamla Ullevi, em Gotemburgo.
Essa seria a primeira das três conquistas do Barcelona no maior palco da Europa, já que o time também levou o título para casa após vitórias consecutivas em 2023 e 2024. Apesar de chegar à quinta final consecutiva da Liga dos Campeões Feminina em 2025, o gigante espanhol foi destronado pelo Arsenal, que conquistou o título em Lisboa graças ao gol de Stina Blackstenius no segundo tempo.
A campanha vitoriosa do Arsenal na última temporada foi um alívio bem-vindo para os torcedores da WSL, já que foi apenas a segunda vez na história que um time inglês reinou supremo na competição continental. O Arsenal também havia conquistado o primeiro título para um clube inglês ao chegar à final em 2007, com um time que incluía Karen Carney, Lianne Sanderson e Rachel Yankey.
Embora o Arsenal e o Barcelona tenham conquistado as vitórias mais recentes na Liga dos Campeões Feminina, eles ainda estão muito atrás do time mais cobiçado da história da competição. O Lyon teve uma famosa sequência de cinco anos de glórias na Europa entre 2016 e 2020 e já foi coroado campeão da Liga dos Campeões oito vezes no total.