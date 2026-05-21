Como conseguir ingressos para a final da Liga dos Campeões do PSG em 2026: informações sobre a Puskas Arena, onde comprar ingressos para o Paris Saint-Germain, preços e muito mais

O Paris Saint-Germain garantiu oficialmente sua vaga na final da Liga dos Campeões da UEFA, que será disputada em Budapeste no dia 30 de maio de 2026.

Esta é a chance de ver o PSG finalmente conquistar a Europa, 30 anos após o histórico triunfo na Taça dos Vencedores das Taças de 1996.

Seja você um frequentador assíduo da Virage Auteuil ou parte da diáspora parisiense global, não perca a chance de estar presente quando a história for feita.

O GOAL traz todas as informações sobre como garantir seu lugar na Puskás Aréna, incluindo portais oficiais dos clubes e preços.

Quando será a final da Liga dos Campeões da UEFA?

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Puskas Arena

Como comprar ingressos para a final da Liga dos Campeões da UEFA?

O PSG recebeu 16.824 ingressos. Os torcedores ocuparão o lado sul da Puskás Aréna, que se transformará em um mar de vermelho e azul.

Os ingressos são estritamente pessoais e será necessário apresentar documento de identidade nos portões do estádio.

Períodos de venda:

Fase 1 (Assinantes Prioritários): Reservada aos titulares de assinaturas (Abonnement Petit Prince e Integral) com o maior número de pontos de fidelidade. Válida até segunda-feira, 11 de maio, às 13h.

Fase 2 (Membros MyParis e outros assinantes): Os membros do programa MyParis e os demais titulares de ingressos para a temporada estão convidados a participar do sorteio oficial até segunda-feira, 11 de maio.

Fase 3 (Resultados do sorteio): Os participantes selecionados receberão uma notificação por e-mail na tarde de segunda-feira com um código exclusivo para compra pelo portal da UEFA, por ordem de chegada.

Fase 4 (Venda Geral/Lista de Espera): Se restarem ingressos, eles serão disponibilizados para aqueles na lista de espera a partir de terça-feira, 12 de maio.

Mercados secundários

Se você não for um Abonné ou membro do MyParis, será difícil conseguir ingressos na alocação oficial.

Para aqueles determinados a estar em Budapeste independentemente do sorteio, plataformas secundárias como o StubHub podem ser uma forma de encontrar disponibilidade de última hora, embora seja de se esperar que os preços reflitam a natureza histórica do jogo.

Quanto custam os ingressos para a final da Liga dos Campeões da UEFA?

Os preços de face dos ingressos para a final da Liga dos Campeões de 2026 em Budapeste variam de € 70 a € 950.

A UEFA divulgou as faixas de preço para a partida, conforme segue:

Categoria 1: €760 - €950 (localizados no centro das arquibancadas principal e oposta)

Categoria 2: €520 - €650 (localizados nos cantos ou nas fileiras superiores das arquibancadas principais)

Categoria 3: €140 - €180 (localizados atrás das traves ou nas seções de canto mais distantes do campo)

Fans First: €70 (localizados diretamente atrás das traves)

Acesso Fácil/Cadeira de Rodas: €70

Fique de olho nos sites oficiais do PSG e da UEFA para obter informações adicionais e em sites de revenda, como StubHub ou Ticombo, para verificar a disponibilidade atual.

Onde será a final da Liga dos Campeões da UEFA?

A Puskas Arena, em Budapeste, é o maior estádio multiuso da Hungria, com capacidade para 67.215 pessoas.

Foi construída entre 2017 e 2019 no local do antigo Estádio Ferenc Puskas e é a casa oficial da seleção húngara de futebol.

Considerado um estádio de quatro estrelas pela UEFA, a Puskas Arena já sediou vários eventos importantes de futebol desde sua inauguração, incluindo quatro partidas da Euro 2020 e a Supercopa da UEFA de 2020 entre Bayern de Munique e Sevilha. Mais recentemente, foi palco da final da Liga Europa de 2023 entre Sevilha e Roma.

Como o nome sugere, a Puskas Arena recebeu esse nome em homenagem a Ferenc Puskas, que é indiscutivelmente o filho mais famoso e reverenciado do futebol de Budapeste. Membro estrela da seleção “Magical Magyars” da década de 1950, Puskas tornou-se um fenômeno internacional ao ingressar no Real Madrid, ajudando o Los Blancos a conquistar três Copas da Europa.