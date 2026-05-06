Como conseguir ingressos para a final da Liga dos Campeões de 2026 do Arsenal: informações sobre a Puskas Arena, onde comprar, preços e muito mais

Parem de se beliscar, torcedores do Arsenal — vocês não estavam sonhando. Os Gunners estão classificados para a final da Liga dos Campeões da UEFA, em Budapeste, no dia 30 de maio.

A espera de 20 anos dos Gunners para voltar a um dos maiores eventos esportivos do ano chegou ao fim. Não perca a chance de fazer parte de um dos momentos mais marcantes da história do Arsenal e reserve hoje mesmo seus ingressos para a partida.

Deixe que o GOAL lhe forneça todas as informações sobre os ingressos para a final da Liga dos Campeões da UEFA na Puskas Arena, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será a final da Liga dos Campeões da UEFA?

Data Horário (GMT) Local Ingressos Sáb, 30 de maio Final da Liga dos Campeões da UEFA (18h CET) Puskas Arena (Budapeste) Ingressos

Como comprar ingressos para a Final da Liga dos Campeões da UEFA?

O Arsenal recebeu uma cota de 16.824 ingressos para a final da Liga dos Campeões da UEFA em Budapeste. Os torcedores do Arsenal ficarão localizados no lado norte da Puskas Arena.

Haverá vários períodos de venda disponíveis para os torcedores do Arsenal adquirirem ingressos. Essas vendas serão realizadas através do portal de ingressos da UEFA.

O acesso ao portal de ingressos da UEFA será controlado por meio de códigos de acesso exclusivos emitidos aos torcedores.

Os períodos de venda são os seguintes:

Fase 1

Aberta aos titulares de ingressos de temporada Platinum e Gold de entrada geral que tenham atendido aos critérios exigidos.

Eles têm garantia de ingresso, desde que comprem dentro do período de venda designado, que ocorrerá pelo portal da UEFA de quinta-feira, 7 de maio, às 13h, até segunda-feira, 11 de maio, às 13h.

Fase 2

Aberta a todos os demais titulares de ingressos Platinum e de ingressos Gold de entrada geral que estejam a caminho de atender aos critérios exigidos.

Aqueles que se qualificarem serão convidados a participar de um sorteio, que estará aberto de sexta-feira, 8 de maio, às 12h, até segunda-feira, 11 de maio, às 12h.

Fase 3

Os participantes selecionados no sorteio serão contatados por e-mail após as 12h da segunda-feira, 11 de maio, para a compra de seus ingressos por meio de uma janela de vendas por ordem de chegada.

Fase 4

Eles estarão então habilitados a comprar um ingresso no portal de ingressos da UEFA a partir das 13h de terça-feira, 12 de maio, até as 13h de quinta-feira, 14 de maio.

Observação: os participantes na lista de espera poderão comprar ingressos, caso haja disponibilidade, a partir da sexta-feira, 15 de maio, às 13h, até segunda-feira, 18 de maio, às 13h.

Mercados secundários

Embora a forma oficial de compra através do clube e da UEFA seja a maneira mais segura para os torcedores adquirirem ingressos, aqueles que não atendem aos critérios e ainda desejam assistir à final da Liga dos Campeões podem considerar sites de revenda, como o StubHub, que podem oferecer a melhor oportunidade de última hora para conseguir ingressos.

Quanto custam os ingressos para a final da Liga dos Campeões da UEFA?

Os preços de face dos ingressos para a final da Liga dos Campeões de 2026 em Budapeste variam de € 70 a € 950.

A UEFA divulgou as faixas de preço para a partida, conforme segue:

Categoria 1: €760 - €950 (localizados centralmente nas arquibancadas principal e oposta)

€760 - €950 (localizados centralmente nas arquibancadas principal e oposta) Categoria 2: €520 - €650 (localizados nos cantos ou nas fileiras superiores das arquibancadas principais)

€520 - €650 (localizados nos cantos ou nas fileiras superiores das arquibancadas principais) Categoria 3: €140 - €180 (posicionados atrás dos gols ou em setores de canto mais distantes do campo)

€140 - €180 (posicionados atrás dos gols ou em setores de canto mais distantes do campo) Fans First: €70 (localizados diretamente atrás dos gols)

€70 (localizados diretamente atrás dos gols) Acesso Fácil/Cadeira de Rodas: €70

Fique de olho no site oficial do Arsenal e da UEFA para obter informações adicionais e em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Onde será a final da Liga dos Campeões da UEFA?

A Puskas Arena, em Budapeste, é o maior estádio multiuso da Hungria, com capacidade para 67.215 espectadores. Foi construída entre 2017 e 2019 no local do antigo Estádio Ferenc Puskas e é a sede oficial da seleção húngara de futebol.

Considerado um estádio de quatro estrelas pela UEFA, a Puskas Arena já sediou vários eventos importantes de futebol desde sua inauguração, incluindo quatro jogos da Euro 2020 e a Supercopa da UEFA de 2020 entre Bayern de Munique e Sevilla. Mais recentemente, foi palco da final da Liga Europa de 2023 entre Sevilla e Roma.

Como o nome sugere, a Puskas Arena recebeu esse nome em homenagem a Ferenc Puskas, que é indiscutivelmente o filho mais famoso e reverenciado do futebol de Budapeste. Membro estrela da equipe dos “Magical Magyars” da década de 1950, Puskas tornou-se um fenômeno internacional ao ingressar no Real Madrid, ajudando o “Los Blancos” a conquistar três Copas da Europa.

A trajetória do Arsenal até a final da Liga dos Campeões de 2026

O Arsenal ampliou sua invencibilidade na Liga dos Campeões desta temporada para 14 jogos com a vitória por 1 a 0 na segunda partida da semifinal contra o Atlético de Madrid, no Emirates Stadium. Esta é a lista completa dos resultados dos Gunners na Europa durante a atual campanha 2025/26: