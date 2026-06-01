Como conseguir ingressos para a final da Copa do Mundo da FIFA 2026: preços no MetLife Stadium, preços médios, informações e muito mais

A final da Copa do Mundo de 2026 será disputada nos Estados Unidos, em Nova Jersey, no dia 19 de julho.

O maior evento esportivo do mundo está de volta à América do Norte pela primeira vez desde que os Estados Unidos sediaram o torneio em 1994. Naquela época, também foi uma seleção sul-americana que reinou suprema, embora tenha sido o Brasil a levar a melhor naquela ocasião.

Com todas as vendas oficiais da FIFA concluídas e manchetes informando que os preços estão chegando a US$ 30.000 por um ingresso para a final, temos todas as informações sobre como você pode realmente estar lá.

Deixe o GOAL te guiar por todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo quanto custarão e muito, muito mais.

Quando será a final da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Data Partida Local Ingressos Domingo, 19 de julho Final: A definir vs A definir MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey, Estados Unidos Ingressos

Quanto custam os ingressos para a final da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Não é segredo que os preços dos ingressos têm sido motivo de debate, com alguns dos ingressos mais caros da Copa do Mundo sendo vendidos para a própria final no MetLife Stadium.

Preços oficiais da final da Copa do Mundo da FIFA

No entanto, há uma enorme diferença entre o valor nominal oficial dos ingressos vendidos diretamente pela FIFA e o preço que eles estão alcançando no mercado secundário.

Os preços oficiais de face-value da FIFA variaram de US$ 2.030 a US$ 6.730, dependendo da categoria de assento padrão.

No entanto, como a FIFA implementou um modelo de preços dinâmicos altamente divulgado para seu estoque primário, os valores de face-value para as seções premium da Categoria 1, diretamente no portal da FIFA, acabaram chegando a impressionantes US$ 32.970.

O sistema oficial de faixas de valor nominal é estruturalmente dividido em quatro seções principais:

Categoria 1 (Nível Inferior, laterais preferenciais): Originalmente US$ 6.730 no valor nominal básico, com os lançamentos da Categoria 1 Frontal atingindo dinamicamente o pico de US$ 32.970.

Originalmente no valor nominal básico, com os lançamentos da Categoria 1 Frontal atingindo dinamicamente o pico de Categoria 2 (Níveis Inferior e Superior, cantos/bordas externas): Valor nominal fixo de US$ 4.210.

Valor nominal fixo de Categoria 3 (Nível Superior, atrás dos gols): valor nominal fixo de US$ 2.790.

valor nominal fixo de Categoria 4 (Nível Superior, mais distante do campo): A opção de ingresso mais barata, com preço de US$ 2.030.

Mercado secundário e preços de revenda

Como a FIFA optou por não limitar os preços de revenda em seu Mercado Oficial de Revenda/Troca (com o objetivo de desencorajar os cambistas a migrarem totalmente para plataformas de terceiros), os preços pedidos se distanciaram completamente do valor nominal original.

Ingressos mais baratos : Se você está procurando o ingresso mais barato possível apenas para entrar no estádio, os anúncios no mercado secundário para as fileiras mais altas do anel superior custam atualmente entre US$ 8.000 e US$ 9.775.

: Se você está procurando o ingresso mais barato possível apenas para entrar no estádio, os anúncios no mercado secundário para as fileiras mais altas do anel superior custam atualmente entre Preço médio de revenda : Considerando todas as seções combinadas, o preço médio atual de um ingresso final no mercado secundário está oscilando em torno de US$ 11.272.

: Considerando todas as seções combinadas, o preço médio atual de um ingresso final no mercado secundário está oscilando em torno de Assentos premium na arquibancada inferior: Se você deseja um assento confirmado da Categoria 1 próximo ao campo, as estimativas do mercado secundário variam normalmente entre US$ 15.000 e mais de US$ 38.000.

Como comprar ingressos para a final da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade primária está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

É possível comprar ingressos de revenda para a Final da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Se você está procurando uma maneira oficial e segura de revender/trocar seus ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Mercado de Revenda/Troca da FIFA é o canal oficial para isso. O Mercado foi inaugurado em 2 de outubro e pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets.

O Mercado de Revenda da FIFA está disponível para residentes canadenses, americanos e internacionais, enquanto o Mercado de Troca da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.

Mercados secundários, como o StubHub, também terão disponibilidade de ingressos de última hora para a Final da Copa do Mundo de 2026.

Os preços dos ingressos em plataformas secundárias estão sujeitos à disponibilidade e à demanda. Certifique-se de verificar os Termos e Condições da plataforma na qual você está comprando.

Onde será realizada a Final da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Não se registrava um público tão grande em uma final de Copa do Mundo desde 1994. Embora o Canadá e o México estejam co-sediando o evento com os Estados Unidos desta vez, a grande final será realizada no impressionante MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

Trata-se de um espaço multifuncional no Meadowlands Sports Complex, em East Rutherford, Nova Jersey, localizado a 8 km a oeste da cidade de Nova York.

O estádio foi inaugurado em 2010, substituindo o Giants Stadium, e serve como sede habitual dos New York Giants e New York Jets, times famosos da NFL.

O MetLife Stadium tem vasta experiência na realização de partidas de futebol, tendo sediado jogos durante vários torneios no passado, incluindo a CONCACAF Gold Cup (2011 e 2015) e a Copa América (2024).

Ele se preparou para sediar a final da Copa do Mundo da FIFA 2026 ao receber a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA no início deste ano, com o Chelsea enfrentando o Paris Saint-Germain diante de uma torcida de 81.118 pessoas.