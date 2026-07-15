Como conseguir ingressos para a final da Copa do Mundo da FIFA 2026: Espanha x Argentina, vendas de última hora e informações sobre o MetLife Stadium

A final da Copa do Mundo de 2026 será disputada em Nova Jersey no domingo (19 de julho), com a Espanha — que eliminou a França na terça-feira — prestes a enfrentar a atual campeã, a Argentina, que derrotou a Inglaterra na quarta-feira e busca se tornar a primeira seleção a conquistar o título duas vezes consecutivas desde o Brasil em 1962.

Da última vez que o maior evento esportivo do mundo chegou à América do Norte, em 1994, uma seleção sul-americana reinou suprema, com o Brasil conquistando o título. Quem triunfará desta vez?

Com todas as vendas oficiais da FIFA encerradas e manchetes informando que os preços estão chegando a US$ 30.000 por um ingresso para a final, temos todas as informações sobre como você pode realmente estar lá.

Deixe o GOAL apresentar a você todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo quanto custarão e muito, muito mais.

Quando será a final da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Quanto custam os ingressos para a final da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Não é segredo que os preços dos ingressos têm sido motivo de debate, com alguns dos ingressos mais caros da Copa do Mundo sendo vendidos justamente para a final no MetLife Stadium.

Preços oficiais da final da Copa do Mundo da FIFA

No entanto, há uma enorme diferença entre o valor nominal oficial dos ingressos, vendido diretamente pela FIFA, e o preço que eles estão alcançando no mercado secundário.

Os preços oficiais de face-value da FIFA variaram de US$ 2.030 a US$ 6.730, dependendo da categoria padrão de assentos.

No entanto, como a FIFA implementou um modelo de preços dinâmicos amplamente divulgado para seu estoque primário, os valores de face-value para os assentos premium da Categoria 1, vendidos diretamente pelo portal da FIFA, acabaram chegando a impressionantes US$ 32.970.

O sistema oficial de faixas de valor nominal está estruturalmente dividido em quatro seções principais:

Categoria 1 (Nível Inferior, laterais preferenciais): valor nominal base original de US$ 6.730 , com os ingressos da Categoria 1 Frontal atingindo dinamicamente o pico de US$ 32.970.

valor nominal base original de , com os ingressos da Categoria 1 Frontal atingindo dinamicamente o pico de Categoria 2 (Níveis Inferior e Superior, cantos/bordas externas): valor nominal fixo de US$ 4.210.

valor nominal fixo de Categoria 3 (Nível Superior, atrás dos gols): valor nominal fixo de US$ 2.790.

valor nominal fixo de Categoria 4 (Nível Superior, mais distante do campo): a opção de ingresso mais barata, com preço de US$ 2.030.

Mercado secundário e preços de revenda

Como a FIFA optou por não estabelecer um teto para os preços de revenda em seu mercado oficial de revenda/troca (com o objetivo de desencorajar os cambistas a migrarem totalmente para plataformas de terceiros), os preços pedidos se distanciaram completamente do valor nominal original.

Ingressos mais baratos : Se você está procurando o ingresso mais barato possível apenas para estar no estádio, as ofertas no mercado secundário para as fileiras mais altas do andar superior começam atualmente entre US$ 8.000 e US$ 9.775.

: Se você está procurando o ingresso mais barato possível apenas para estar no estádio, as ofertas no mercado secundário para as fileiras mais altas do andar superior começam atualmente entre Preço médio de revenda : Considerando todas as seções combinadas, o preço médio atual de um ingresso final no mercado secundário está oscilando em torno de US$ 11.272.

: Considerando todas as seções combinadas, o preço médio atual de um ingresso final no mercado secundário está oscilando em torno de Assentos premium na arquibancada inferior: Se você deseja um assento confirmado da Categoria 1 próximo ao campo, as estimativas do mercado secundário variam rotineiramente entre US$ 15.000 e mais de US$ 38.000.

Como comprar ingressos para a final da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

É possível adquirir ingressos de revenda para a Final da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Se você está procurando uma maneira oficial e segura de revender ou trocar seus ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Mercado de Revenda/Troca da FIFA é o canal oficial para isso. O Mercado foi inaugurado em 2 de outubro e pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets.

O Mercado de Revenda da FIFA está disponível para residentes do Canadá, dos Estados Unidos e de outros países, enquanto o Mercado de Troca da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.

Plataformas secundárias, como o StubHub, também terão ingressos de última hora disponíveis para a final da Copa do Mundo de 2026.

Os preços dos ingressos em plataformas secundárias estão sujeitos à disponibilidade e à demanda. Certifique-se de verificar os Termos e Condições da plataforma na qual você estiver comprando.

Onde será realizada a final da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Não há um público maior em uma final da Copa do Mundo desde 1994. Embora o Canadá e o México tenham sediado o evento em conjunto com os Estados Unidos desta vez, o evento principal, a final, será realizado no impressionante MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

Trata-se de um espaço multifuncional no Meadowlands Sports Complex, em East Rutherford, Nova Jersey, localizado a 5 milhas a oeste da cidade de Nova York.

O estádio foi inaugurado em 2010, substituindo o Giants Stadium, e serve como sede habitual dos New York Giants e dos New York Jets, times famosos da NFL.

O MetLife Stadium tem vasta experiência na realização de partidas de futebol americano e futebol, tendo sediado jogos durante vários torneios no passado, incluindo a CONCACAF Gold Cup (2011 e 2015) e a Copa América (2024).

Ele se preparou para sediar a final da Copa do Mundo da FIFA de 2026 ao receber a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA no ano passado, com o Chelsea enfrentando o Paris Saint-Germain diante de um público de 81.118 pessoas.