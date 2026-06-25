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Como conseguir ingressos para a fase de 32 da Suíça: preços da Copa do Mundo, informações sobre os jogos no BC Place, vendas de última hora e muito mais

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A Suíça se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo. Veja aqui como garantir seus ingressos

A Suíça segue para Vancouver na próxima quinta-feira, após garantir oficialmente a liderança do Grupo B e assegurar sua vaga nas oitavas de final.

Encerrando uma impressionante campanha invicta na fase de grupos com uma vitória por 2 a 1 sobre o Canadá, um dos anfitriões, a Nati provou que está em sintonia exatamente no momento certo.

Agora, a equipe se prepara para um confronto decisivo nas eliminatórias contra uma das melhores equipes que terminaram em terceiro lugar no torneio, onde não haverá absolutamente nenhuma margem para erros.

Quando começa a partida da Suíça nas oitavas de final da Copa do Mundo?

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Copa do Mundo - Fase Final
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Como comprar ingressos para a Suíça nas oitavas de final da Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A Fase de Vendas de Última Hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para as oitavas de final da Copa do Mundo na Suíça?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos custaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Etapa / Categoria

Faixa de preço oficial

Faixa estimada no mercado secundário

28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final (locais com alta demanda)

US$ 225 – US$ 540

US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)

28 de junho a 3 de julho

Rodada dos 32 (locais padrão)

US$ 225 – US$ 540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 de julho – 7 de julho

Oitavas de final

US$ 240 – US$ 640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 de julho – 11 de julho

Quartas de final

US$ 450 – US$ 1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

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