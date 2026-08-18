Como conseguir ingressos para a DFL-Supercup 2026: Dortmund x Bayern de Munique, informações de 22 de agosto, Signal Iduna Park e mais

Os ingressos para a DFL-Supercup 2026 já estão à venda para Borussia Dortmund x Bayern de Munique no Signal Iduna Park neste sábado, 22 de agosto, com início às 20h30 no horário local. Oficialmente a Franz Beckenbauer Supercup, rebatizada em homenagem à lenda alemã falecida, a abertura da temporada coloca frente a frente o Bayern, vencedor da dobradinha, e o Borussia Dortmund, vice-campeão da Bundesliga, na disputa pelo primeiro título da campanha, com transmissão para cerca de 200 países ao redor do mundo.

Este será o décimo encontro de Supercopa entre os dois gigantes do Der Klassiker, com o Bayern em vantagem apertada por 5 a 4, e o primeiro desde 2021. O BVB chega como azarão após a 14ª dobradinha de liga e copa do Bayern, mas a vantagem de jogar em casa diante do Muro Amarelo muda tudo. GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos de última hora para a DFL-Supercup antes de sábado.

Quando é a DFL-Supercup: Borussia Dortmund x Bayern de Munique?

Supercopa da Alemanha - Final 22 de ago. de 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

Como comprar ingressos para a DFL-Supercup: Borussia Dortmund x Bayern de Munique?

Como clube mandante, o Borussia Dortmund administrou a venda oficial de ingressos pela BVB Ticket Shop em três fases: os detentores de carnê de temporada reservaram seus lugares de 9 a 12 de julho, a pré-venda para sócios foi aberta em 10 de julho com limite de quatro ingressos, e a venda geral começou em 14 de julho. Os torcedores do Bayern de Munique solicitaram ingressos para o setor visitante por meio de um sorteio na FC Bayern Ticket Shop, aberto ainda em maio, imediatamente após o anúncio do local da partida.

Com o jogo agora a poucos dias de distância, essas janelas oficiais já se encerraram há muito tempo, então marketplaces de revenda verificados são a rota realista de última hora. StubHub e plataformas protegidas semelhantes listam os assentos restantes em todo o estádio até o dia da partida, com garantias ao comprador incluídas; apenas observe que ingressos de revenda raramente garantem em qual setor de torcida você ficará, então confira os detalhes do anúncio antes de comprar. Evite totalmente vendedores não oficiais nas redes sociais, já que jogos do Klassiker atraem fraudes com ingressos.

Quanto custam os ingressos para a DFL-Supercup: Borussia Dortmund x Bayern de Munique?

Como a Franz Beckenbauer Supercup é organizada diretamente pela Liga Alemã de Futebol, os preços de face value são mantidos deliberadamente baixos para manter o futebol acessível. Os preços oficiais variaram de € 16,50 a € 38,50, estruturados da seguinte forma:

Em pé: € 16,50, a famosa experiência de arquibancada no maior estádio da Alemanha

Sentado (categoria de preço 5): € 31,90

Sentado (categoria de preço 4): € 38,50

Com as cargas oficiais esgotadas, os preços de revenda para os assentos restantes atualmente começam em cerca de € 85 a € 100 e sobem nos setores centrais sentados, ainda modestos para os padrões de um jogo dessa magnitude. Os preços tendem a se movimentar nas 48 horas finais, às vezes para baixo à medida que os vendedores se desfazem de ingressos extras, então vale a pena acompanhar a disponibilidade atual até o apito inicial.

Onde será disputada a DFL-Supercup? Tudo o que você precisa saber sobre o Signal Iduna Park

O Signal Iduna Park, historicamente conhecido como Westfalenstadion, é o maior estádio da Alemanha e a casa do Borussia Dortmund desde sua inauguração, em 1974. Em jogos do BVB, ele recebe 81.365 torcedores entre setores com assentos e áreas em pé, caindo para 65.829 em partidas internacionais com todos os lugares sentados. Seu coração pulsante é a Südtribüne, o lado sul com capacidade para 24.454 pessoas, a maior arquibancada em pé do futebol europeu e apelidada de Die Gelbe Wand, o Muro Amarelo, pelo muro de barulho e cor que produz.

Poucos estádios têm tanta tradição: o Signal Iduna Park recebeu partidas das Copas do Mundo da FIFA de 1974 e 2006 e da Euro 2024, sediou a final da Copa da Uefa de 2001 e regularmente recebe jogos da seleção da Alemanha. Um Klassiker sob seus refletores, com um troféu em jogo, é praticamente o melhor que um dia de partida pode oferecer no futebol europeu.

Quem são os vencedores recentes da DFL-Supercup?

O Bayern de Munique domina a história recente da competição, embora os torcedores do Dortmund apontem que a última vez em que levantaram o troféu também foi contra o Bayern:

Ano Vencedores Vice-campeões Placar 2025 Bayern de Munique VfB Stuttgart 2-1 2024 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 4-3 nos pênaltis 2023 RB Leipzig Bayern de Munique 3-0 2022 Bayern de Munique RB Leipzig 5-3 2021 Bayern de Munique Borussia Dortmund 3-1 2020 Bayern de Munique Borussia Dortmund 3-2 2019 Borussia Dortmund Bayern de Munique 2-0 2018 Bayern de Munique Eintracht Frankfurt 5-0 2017 Bayern de Munique Borussia Dortmund 5-4 nos pênaltis 2016 Bayern de Munique Borussia Dortmund 2-0

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