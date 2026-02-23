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Portugal players pose for a team photo before the UEFA Nations LeagueGetty Images
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Como conseguir ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Portugal: datas, jogos, preços e muito mais

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Não perca a chance de ver uma das seleções mais empolgantes do mundo em ação na Copa do Mundo

Os torcedores de futebol estão ansiosos para ver Cristiano Ronaldo e o restante da Seleção das Quinas na América do Norte, durante a Copa do Mundo de 2026, neste verão. 

Portugal tem sido um dos destaques no cenário internacional na última década. Além de conquistar o Campeonato Europeu de 2016, a seleção também foi coroada campeã da Liga das Nações da UEFA em 2019 e 2025.

Será que Portugal vai passar facilmente por seus adversários da fase de grupos? Você pode estar nos Estados Unidos para descobrir. Deixe o GOAL te guiar por todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

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Qual é a programação da fase de grupos de Portugal na Copa do Mundo de 2026?

DataJogo (hora local do início)LocalIngressos
Quarta-feira, 17 de junhoPortugal x RD Congo (12h)NRG Stadium (Houston)Ingressos
Terça-feira, 23 de junhoPortugal x Uzbequistão (12h)Estádio NRG (Houston)Ingressos
Sábado, 27 de junhoColômbia x Portugal (19h30)Hard Rock Stadium (Miami Gardens)Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Portugal?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

  • A fasede vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

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Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Portugal: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 de Portugal são divididos nas seguintes categorias:

  • Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.
  • Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
  • Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.
  • Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

PalcoFaixa de preço dos ingressos
Fase de grupos (exceto países anfitriões)$60 - $620
Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735
Oitavas de final$105 - $750
Oitavas de final$170 - $980 
Quartas de final $275 - $1.775
Semifinais $420 - $3.295
Final$2.030 - $7.875

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Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 em Portugal

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos de Portugal, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões. 

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida individual

  • Fase de grupos: Qualquer partida envolvendo uma seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)
  • Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer partida
  • Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
  • A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

  • Assista a todas as partidas no local de sua escolha.
  • Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local
  • Todos os dias de jogo e fases são elegíveis
  • Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
  • A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

  • Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.
  • Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final
  • Todos os dias de jogo e locais são elegíveis
  • O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)
  • Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA
  • A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

O que esperar de Portugal na Copa do Mundo?

Embora possamos fechar os olhos e tapar os ouvidos, não podemos ignorar o que inevitavelmente acontecerá em algum momento ao longo do próximo ano. Cristiano Ronaldo se aposentará do esporte que o tornou uma figura lendária em todo o mundo.

Ronaldo, que surpreendentemente estreou pela seleção portuguesa em 2003, mais uma vez deu um excelente exemplo para seus companheiros de equipe durante a bem-sucedida campanha de qualificação para a Copa do Mundo de 2026. Ele liderou a artilharia da equipe, balançando as redes em cinco ocasiões, o que elevou sua contagem na carreira internacional para 143 gols.

Não é surpresa que a ascensão de Portugal no ranking da FIFA tenha coincidido com a chegada de CR7 à seleção. Antes de se classificar para a Coreia/Japão 2002, a seleção havia participado de apenas duas Copas do Mundo ao longo de 70 anos. Portugal é hoje um dos principais protagonistas no cenário mundial, tendo participado de todas as Copas do Mundo desde 2002 e alcançado um memorável 4º lugar em 2006.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será coorganizado por três nações.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

  • Canadá: Toronto e Vancouver
  • México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos:

PaísEstádio (Cidade)Capacidade
CanadáBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MéxicoEstádio Banorte (Cidade do México) 48.821 
 Estádio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estádio BBVA (Monterrey) 50.113 
Estados UnidosEstádio Mercedes-Benz (Atlanta) 67.382 
 Estádio Gillette (Foxborough) 63.815 
 Estádio AT&T (Dallas) 70.122 
 Estádio NRG (Houston)68.311 
 Estádio Arrowhead (Kansas City) 67.513 
 Estádio SoFi (Inglewood) 69.650 
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64.091 
 Estádio MetLife (East Rutherford)78.576 
 Lincoln Financial Field (Filadélfia)65.827 
 Levi's Stadium (Santa Clara)69.391 
 Lumen Field (Seattle)65.123