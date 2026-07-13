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Como conseguir ingressos para a Copa do Mundo da FIFA de 2026: ingressos de revenda de última hora, Inglaterra x Argentina, caminho até a final e mais

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Tudo o que você precisa saber para garantir esses ingressos da Copa do Mundo, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e mais

A Copa do Mundo da FIFA 2026 chegou a um ponto de febre absoluta, e a corrida global por ingressos para a Copa do Mundo oficialmente quebrou todos os recordes históricos. 

A chave já produziu espetáculos de cair o queixo: a Noruega surpreendeu o Brasil, cinco vezes campeão, em Nova York, enquanto a Inglaterra, com um jogador a menos, superou os coanfitriões do México por 3 a 2 em um clássico emocionante de todos os tempos no Estádio Azteca. A recompensa? Um confronto de quartas de final já definido, repleto de estrelas, no sábado, 11 de julho, em Miami. 

Planejar sua estratégia de compra de ingressos para o torneio exige pesquisa cuidadosa sobre as janelas oficiais de inscrição e as categorias de assentos nos estádios. Ao finalizar seus preparativos para o torneio, garantir que sua conta de jogos esportivos esteja totalmente abastecida com créditos de bônus é uma jogada inteligente. Visite nossa análise promocional para desbloquear recompensas de alto nível com nosso código promocional 1xbet verificado. Estamos oficialmente no auge das dramáticas oitavas de final, fase em que os sonhos do torneio são forjados e gigantes de peso ficam pelo caminho.  

Enquanto isso, França e Marrocos garantiram com sucesso seu caminho para um encontro de alto risco em Boston hoje.

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Calendário completo dos próximos jogos da Copa do Mundo 2026

Data e horário do pontapé inicialDetalhes da partidaLocalIngressos
14 de julho, 19h CDTSemifinal 1: França x EspanhaDallas Stadium, EUAComprar ingressos
15 de julho, 20h EDTSemifinal 2: Inglaterra x ArgentinaAtlanta Stadium, EUAComprar ingressos
18 de julho, 15h EDTDisputa de 3º lugar: França / Espanha  x Inglaterra / ArgentinaMiami Stadium, EUAComprar ingressos
19 de julho, 15h EDTFinal da Copa do Mundo: França / Espanha  x Inglaterra / ArgentinaNew York New Jersey Stadium, EUAComprar ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo 2026?

Até hoje, as principais loterias oficiais de ingressos da Copa do Mundo, incluindo a pré-venda Visa, o sorteio antecipado de ingressos e o sorteio aleatório pós-chave, foram oficialmente encerradas

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade primária agora está na mínima histórica.

Aqui está o que você precisa saber, de forma rápida:

  • A fase de vendas de última hora está ativa no momento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta representa a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Esta plataforma agora é o principal destino autorizado para torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem recorrer a mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os T&Cs de quaisquer sites secundários para os ingressos que estiver comprando.

LEIA MAIS: Como comprar ingressos de revenda para a Copa do Mundo 2026: Revenda Oficial da FIFA, revenda no México, informações e mais

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Posso comprar ingressos de revenda para a Copa do Mundo 2026?

Sim. O Mercado de Revenda da FIFA é o canal oficial para trocas seguras e reabriu em 2 de abril. 

Ele pode ser acessado por meio do portal de ingressos no site da FIFA por residentes internacionais, americanos e canadenses.

Moradores do México devem usar o FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA), que também reabriu para lidar com transações locais de revenda sob salvaguardas oficiais.

Mercados secundários como o StubHub seguem sendo uma opção popular e viável para torcedores em busca de blocos específicos de assentos ou entrada para os jogos mais disputados do torneio. 

Certifique-se de verificar os T&Cs do site no qual estiver comprando.

Quanto custam os ingressos da Copa do Mundo da FIFA 2026?

A FIFA anunciou anteriormente que, com a precificação dinâmica em vigor, os ingressos podem começar em apenas US$ 60 para partidas do início da fase de grupos, mas podem subir para mais de US$ 10.000 para a final. 

É provável que os preços oscilem ao longo das várias fases de liberação/venda de ingressos. 

As estimativas estão abaixo:

FaseFaixa de preço dos ingressos
Fase de grupos (excl. países-sede)US$ 60 - US$ 620
Fase de grupos (jogos de EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735
16 avos de finalUS$ 105 - US$ 750
Oitavas de finalUS$ 170 - US$ 980 
Quartas de final US$ 275 - US$ 1.775
Semifinais US$ 420 - US$ 3.295
FinalUS$ 2.030 - US$ 10.875

O que é a precificação variável da FIFA?

A abordagem da FIFA para a venda de ingressos está alinhada às tendências de vários setores de esporte e entretenimento, nos quais os preços flutuam para otimizar vendas e presença de público. 

A FIFA aplica a precificação variável, juntamente com a precificação dinâmica, ao processo de ingressos da Copa do Mundo 2026, o que significa que os preços podem oscilar ao longo das várias fases de venda com base em uma análise de demanda e disponibilidade para cada partida.

Os preços dos ingressos estão sujeitos a mudança a qualquer momento, o que oferece mais flexibilidade para lidar com possíveis acontecimentos imprevistos. 

Com a precificação variável da FIFA para a Copa do Mundo 2026, os preços são definidos de forma flexível antes de os ingressos serem oferecidos em cada fase de vendas. No entanto, a precificação dinâmica entrará em vigor assim que uma fase de vendas for aberta.

Quais seleções se classificaram para a Copa do Mundo da FIFA 2026?

Um total de 211 seleções embarcou na jornada para a 23ª edição da Copa do Mundo da FIFA, com todas as 48 vagas para seleções nacionais agora oficialmente preenchidas. Isso inclui os três países-sede, Canadá, México e Estados Unidos, que se classificaram automaticamente.

O quadro final da Copa do Mundo da FIFA 2026 é o seguinte:

  • AFC (Ásia): Austrália, Irã, Iraque, Japão, Jordânia, Catar, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Uzbequistão
  • CAF (África): Argélia, Cabo Verde, Congo DR, Egito, Gana, Costa do Marfim, Marrocos, Senegal, África do Sul, Tunísia
  • CONCACAF (América do Norte/Central e Caribe): Canadá, Curacao, Haiti, México, Panamá, Estados Unidos
  • CONMEBOL (América do Sul): Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai
  • OFC (Oceania): Nova Zelândia
  • UEFA (Europa): Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Czechia, Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Noruega, Portugal, Escócia, Espanha, Suécia, Suíça, Türkiye

O processo de classificação foi concluído em 31 de março de 2026, com os últimos vencedores dos playoffs intercontinentais e europeus garantindo seus lugares no torneio expandido de 12 grupos, com início previsto para este mês de junho.

Quais são os estádios da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as 16 cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026, duas no Canadá, três no México e 11 nos Estados Unidos. 

PaísEstádio (cidade)Capacidade do torneio da Copa do Mundo
CanadáBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MéxicoEstadio Azteca (Cidade do México) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500
Estados UnidosMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000
 Gillette Stadium (Boston) 65.000
 AT&T Stadium (Dallas) 94.000
 NRG Stadium, Houston 72.000
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000
 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadium, Miami 65.000
 MetLife Stadium, Nova York 82.500
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 
 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, em 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos. 

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias pela América do Norte. 

Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações. 

Onde será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

  • Canadá: Toronto e Vancouver
  • México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York Nova Jersey, Philadelphia, San Francisco e Seattle

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