A Copa do Mundo da FIFA 2026 chegou a um ponto de febre absoluta, e a corrida global por ingressos para a Copa do Mundo oficialmente quebrou todos os recordes históricos.

A chave já produziu espetáculos de cair o queixo: a Noruega surpreendeu o Brasil, cinco vezes campeão, em Nova York, enquanto a Inglaterra, com um jogador a menos, superou os coanfitriões do México por 3 a 2 em um clássico emocionante de todos os tempos no Estádio Azteca. A recompensa? Um confronto de quartas de final já definido, repleto de estrelas, no sábado, 11 de julho, em Miami.

Planejar sua estratégia de compra de ingressos para o torneio exige pesquisa cuidadosa sobre as janelas oficiais de inscrição e as categorias de assentos nos estádios. Ao finalizar seus preparativos para o torneio, garantir que sua conta de jogos esportivos esteja totalmente abastecida com créditos de bônus é uma jogada inteligente. Visite nossa análise promocional para desbloquear recompensas de alto nível com nosso código promocional 1xbet verificado. Estamos oficialmente no auge das dramáticas oitavas de final, fase em que os sonhos do torneio são forjados e gigantes de peso ficam pelo caminho.

Enquanto isso, França e Marrocos garantiram com sucesso seu caminho para um encontro de alto risco em Boston hoje.

Calendário completo dos próximos jogos da Copa do Mundo 2026

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo 2026?

Até hoje, as principais loterias oficiais de ingressos da Copa do Mundo, incluindo a pré-venda Visa, o sorteio antecipado de ingressos e o sorteio aleatório pós-chave, foram oficialmente encerradas.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade primária agora está na mínima histórica.

Aqui está o que você precisa saber, de forma rápida:

A fase de vendas de última hora está ativa no momento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta representa a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Esta plataforma agora é o principal destino autorizado para torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem recorrer a mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os T&Cs de quaisquer sites secundários para os ingressos que estiver comprando.

LEIA MAIS: Como comprar ingressos de revenda para a Copa do Mundo 2026: Revenda Oficial da FIFA, revenda no México, informações e mais

Posso comprar ingressos de revenda para a Copa do Mundo 2026?

Sim. O Mercado de Revenda da FIFA é o canal oficial para trocas seguras e reabriu em 2 de abril.

Ele pode ser acessado por meio do portal de ingressos no site da FIFA por residentes internacionais, americanos e canadenses.

Moradores do México devem usar o FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA), que também reabriu para lidar com transações locais de revenda sob salvaguardas oficiais.

Mercados secundários como o StubHub seguem sendo uma opção popular e viável para torcedores em busca de blocos específicos de assentos ou entrada para os jogos mais disputados do torneio.

Certifique-se de verificar os T&Cs do site no qual estiver comprando.

Quanto custam os ingressos da Copa do Mundo da FIFA 2026?

A FIFA anunciou anteriormente que, com a precificação dinâmica em vigor, os ingressos podem começar em apenas US$ 60 para partidas do início da fase de grupos, mas podem subir para mais de US$ 10.000 para a final.

É provável que os preços oscilem ao longo das várias fases de liberação/venda de ingressos.

As estimativas estão abaixo:

Fase Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (excl. países-sede) US$ 60 - US$ 620 Fase de grupos (jogos de EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735 16 avos de final US$ 105 - US$ 750 Oitavas de final US$ 170 - US$ 980 Quartas de final US$ 275 - US$ 1.775 Semifinais US$ 420 - US$ 3.295 Final US$ 2.030 - US$ 10.875

O que é a precificação variável da FIFA?

A abordagem da FIFA para a venda de ingressos está alinhada às tendências de vários setores de esporte e entretenimento, nos quais os preços flutuam para otimizar vendas e presença de público.

A FIFA aplica a precificação variável, juntamente com a precificação dinâmica, ao processo de ingressos da Copa do Mundo 2026, o que significa que os preços podem oscilar ao longo das várias fases de venda com base em uma análise de demanda e disponibilidade para cada partida.

Os preços dos ingressos estão sujeitos a mudança a qualquer momento, o que oferece mais flexibilidade para lidar com possíveis acontecimentos imprevistos.

Com a precificação variável da FIFA para a Copa do Mundo 2026, os preços são definidos de forma flexível antes de os ingressos serem oferecidos em cada fase de vendas. No entanto, a precificação dinâmica entrará em vigor assim que uma fase de vendas for aberta.

Quais seleções se classificaram para a Copa do Mundo da FIFA 2026?

Um total de 211 seleções embarcou na jornada para a 23ª edição da Copa do Mundo da FIFA, com todas as 48 vagas para seleções nacionais agora oficialmente preenchidas. Isso inclui os três países-sede, Canadá, México e Estados Unidos, que se classificaram automaticamente.

O quadro final da Copa do Mundo da FIFA 2026 é o seguinte:

AFC (Ásia): Austrália, Irã, Iraque, Japão, Jordânia, Catar, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Uzbequistão

Austrália, Irã, Iraque, Japão, Jordânia, Catar, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Uzbequistão CAF (África): Argélia, Cabo Verde, Congo DR, Egito, Gana, Costa do Marfim, Marrocos, Senegal, África do Sul, Tunísia

Argélia, Cabo Verde, Congo DR, Egito, Gana, Costa do Marfim, Marrocos, Senegal, África do Sul, Tunísia CONCACAF (América do Norte/Central e Caribe): Canadá, Curacao, Haiti, México, Panamá, Estados Unidos

Canadá, Curacao, Haiti, México, Panamá, Estados Unidos CONMEBOL (América do Sul): Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai

Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai OFC (Oceania): Nova Zelândia

Nova Zelândia UEFA (Europa): Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Czechia, Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Noruega, Portugal, Escócia, Espanha, Suécia, Suíça, Türkiye

O processo de classificação foi concluído em 31 de março de 2026, com os últimos vencedores dos playoffs intercontinentais e europeus garantindo seus lugares no torneio expandido de 12 grupos, com início previsto para este mês de junho.

Quais são os estádios da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as 16 cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026, duas no Canadá, três no México e 11 nos Estados Unidos.

País Estádio (cidade) Capacidade do torneio da Copa do Mundo Canadá BC Place (Vancouver) 54.000 BMO Field (Toronto) 45.000 México Estadio Azteca (Cidade do México) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Estados Unidos Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000 Gillette Stadium (Boston) 65.000 AT&T Stadium (Dallas) 94.000 NRG Stadium, Houston 72.000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000 Hard Rock Stadium, Miami 65.000 MetLife Stadium, Nova York 82.500 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 Lumen Field, Seattle 69.000

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, em 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias pela América do Norte.

Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações.

Onde será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes: