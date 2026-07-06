A Copa do Mundo da FIFA 2026 atingiu um ponto de fervor absoluto, e a corrida global pelos ingressos para a Copa do Mundo bateu oficialmente todos os recordes históricos.

Estamos oficialmente no meio da dramática fase das oitavas de final, onde sonhos no torneio são forjados e gigantes do futebol estão sendo eliminados.

A chave já proporcionou espetáculos de tirar o fôlego: a Noruega surpreendeu o Brasil, pentacampeão, em Nova York, enquanto a Inglaterra, com apenas dez jogadores em campo, venceu o co-anfitrião México por 3 a 2 em um clássico de tirar o fôlego no Estádio Azteca. A recompensa? Um confronto de quartas de final repleto de estrelas e garantido para o sábado, 11 de julho, em Miami.

Enquanto isso, França e Marrocos garantiram com sucesso sua passagem para um confronto decisivo em Boston.

Calendário completo dos próximos jogos da Copa do Mundo de 2026

Data e horário do início Detalhes da partida Local Ingressos 6 de julho, início às 14h CDT Oitavas de final: Portugal x Espanha Estádio de Dallas, EUA Comprar ingressos 6 de julho, início às 17h PDT Oitavas de final: Estados Unidos x Bélgica Estádio de Seattle, EUA Comprar ingressos 7 de julho, início às 12h (horário da costa leste dos EUA) Oitavas de final: Argentina x Egito Estádio de Atlanta, EUA Comprar ingressos 7 de julho, início às 16h PDT Oitavas de final: Suíça x Colômbia Estádio de Vancouver, Canadá Comprar ingressos 9 de julho, início às 18h (horário da costa leste dos EUA) Quartas de final 1: França x Marrocos Estádio Gillette (Boston), EUA Comprar ingressos 10 de julho, início às 18h PDT Quartas de final 2: Portugal/Espanha x EUA/Bélgica Estádio SoFi (Los Angeles), EUA Comprar ingressos 11 de julho, início às 16h (horário da costa leste dos EUA) Quartas de final 3: Noruega x Inglaterra Hard Rock Stadium (Miami), EUA Comprar ingressos 11 de julho, início às 18h CDT Quartas de final 4: Argentina/Austrália x Suíça/Colômbia Arrowhead Stadium (Kansas City), EUA Comprar ingressos 14 de julho, início às 19h CDT Semifinal 1: França/Marrocos x Portugal/Espanha/EUA/Bélgica Estádio de Dallas, EUA Comprar ingressos 15 de julho, início às 20h (horário da costa leste dos EUA) Semifinal 2: Noruega/Inglaterra x Vencedor da QF4: Argentina/Austrália/Suíça/Colômbia Estádio de Atlanta, EUA Comprar ingressos 18 de julho, início às 15h (horário da costa leste dos EUA) Disputa pelo 3º lugar: Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2 Estádio de Miami, EUA Comprar ingressos 19 de julho, início às 15h (horário da costa leste dos EUA) Final da Copa do Mundo: Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 Estádio de Nova York-Nova Jersey, EUA Comprar ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

LEIA MAIS: Como comprar ingressos de revenda para a Copa do Mundo de 2026: revenda oficial da FIFA, revenda no México, informações e muito mais

Posso comprar ingressos de revenda para a Copa do Mundo de 2026?

Sim. O Mercado de Revenda da FIFA é o canal oficial para transações seguras e foi reaberto em 2 de abril.

Ele pode ser acessado pelo portal de ingressos no site da FIFA para residentes internacionais, americanos e canadenses.

Residentes no México devem usar o Mercado de Intercâmbio da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), que também reabriu para lidar com transações de revenda locais sob garantias oficiais.

Mercados secundários como o StubHub continuam sendo uma opção popular e viável para torcedores que buscam setores específicos de assentos ou ingressos para os jogos mais disputados do torneio.

Certifique-se de verificar os Termos e Condições do site em que estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A FIFA anunciou anteriormente que, com a aplicação de preços dinâmicos, os ingressos podem custar a partir de US$ 60 para os primeiros jogos da fase de grupos, mas podem chegar a mais de US$ 10.000 para a final.

É provável que os preços oscilem ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos.

Veja abaixo as estimativas:

Fase Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) US$ 60 – US$ 620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 – US$ 2.735 Oitavas de final US$ 105 – US$ 750 Oitavas de final US$ 170 – US$ 980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $10.875

O que é a política de preços variáveis da FIFA?

A estratégia de venda de ingressos da FIFA está alinhada às tendências em diversos setores do esporte e do entretenimento, nos quais os preços variam para otimizar as vendas e o público presente.

A FIFA aplica preços variáveis (juntamente com preços dinâmicos) no processo de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os preços podem variar ao longo das diversas fases de venda, com base na análise da demanda e da disponibilidade para cada partida.

Os preços dos ingressos estão sujeitos a alterações a qualquer momento, o que oferece mais flexibilidade para lidar com possíveis imprevistos.

Com a política de preços variáveis da FIFA para a Copa do Mundo de 2026, os preços são definidos de forma flexível antes que os ingressos sejam colocados à venda em cada fase de vendas. No entanto, a política de preços dinâmicos entrará em vigor assim que uma fase de vendas for aberta.

Quais seleções se classificaram para a Copa do Mundo da FIFA de 2026?

Um total de 211 seleções iniciou a jornada rumo à 23ª edição da Copa do Mundo da FIFA, com todas as 48 vagas para seleções nacionais agora oficialmente preenchidas. Isso inclui as três nações anfitriãs — Canadá, México e Estados Unidos — que se classificaram automaticamente.

A lista final de participantes da Copa do Mundo da FIFA 2026 é a seguinte:

AFC (Ásia): Austrália, Irã, Iraque, Japão, Jordânia, Catar, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Uzbequistão

Austrália, Irã, Iraque, Japão, Jordânia, Catar, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Uzbequistão CAF (África): Argélia, Cabo Verde, República Democrática do Congo, Egito, Gana, Costa do Marfim, Marrocos, Senegal, África do Sul, Tunísia

Argélia, Cabo Verde, República Democrática do Congo, Egito, Gana, Costa do Marfim, Marrocos, Senegal, África do Sul, Tunísia CONCACAF (América do Norte/Central e Caribe): Canadá, Curaçao, Haiti, México, Panamá, Estados Unidos

Canadá, Curaçao, Haiti, México, Panamá, Estados Unidos CONMEBOL (América do Sul): Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai

Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai OFC (Oceania): Nova Zelândia

Nova Zelândia UEFA (Europa): Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Croácia, República Tcheca, Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Noruega, Portugal, Escócia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia

O processo de qualificação foi concluído em 31 de março de 2026, com os vencedores das repescagens intercontinentais e europeias garantindo suas vagas no torneio ampliado de 12 grupos, com início previsto para junho deste ano.

Quais são as sedes da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos).

País Estádio (Cidade) Capacidade para a Copa do Mundo Canadá BC Place (Vancouver) 54.000 BMO Field (Toronto) 45.000 México Estádio Azteca (Cidade do México) 83.000 Estádio Akron (Guadalajara) 48.000 Estádio BBVA (Monterrey) 53.500 Estados Unidos Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000 Estádio Gillette (Boston) 65.000 Estádio AT&T (Dallas) 94.000 Estádio NRG, Houston 72.000 Estádio Arrowhead (Kansas City) 73.000 Estádio SoFi (Los Angeles) 70.000 Estádio Hard Rock, Miami 65.000 MetLife Stadium, Nova York 82.500 Lincoln Financial Field, Filadélfia 69.000 Levi’s Stadium, São Francisco 71.000 Lumen Field, Seattle 69.000

Quando será a Copa do Mundo da FIFA de 2026?

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte.

Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

Onde será a Copa do Mundo da FIFA de 2026?

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes: