Como conseguir ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: guia sobre a fase de vendas de última hora, seleções classificadas, calendário de jogos e muito mais

A Copa do Mundo daFIFA volta à América do Norte pela primeira vez desde a edição de 1994 nos EUA.

Com o torneio ampliado para 48 seleções pela primeira vez, ele promete ser maior e melhor do que nunca. Não é surpresa que a demanda por ingressos esteja em alta, já que o maior torneio do esporte, sediado pelos Estados Unidos, México e Canadá, se aproxima em 11 de junho de 2026.

Deixe a GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos da Copa do Mundo de 2026, incluindo quando eles estarão à venda e quanto custarão.

Venda de ingressos de última hora Notícias sobre ingressos para a Copa do Mundo: tudo o que você precisa saber

A partir de 1º de abril de 2026, a FIFA lançou oficialmente a Fase de Vendas de Última Hora.

Diferentemente dos sorteios anteriores baseados em loteria, esta janela final funciona estritamente por ordem de chegada.

A partir de então, os mercados secundários e o Mercado Oficial de Revenda da FIFA (que reabriu em 2 de abril de 2026) serão os únicos lugares onde você poderá comprar um ingresso para a Copa do Mundo.

Com mais de três milhões de ingressos restantes para esta fase, do total de sete milhões disponíveis, os torcedores estarão desesperados para conseguir um ingresso para a Copa do Mundo.

Lista de jogos da Copa do Mundo de 2026: jogos de abertura, semifinais, ingressos para a final da Copa do Mundo e muito mais

Etapa Datas Cidades Equipes Ingressos Grupo A 11 a 27 de junho Cidade do México, Guadalajara, Monterrey, Atlanta México, África do Sul, Coreia do Sul, República Tcheca Ingressos Grupo B 11 a 27 de junho Toronto, Vancouver, São Francisco, Los Angeles Canadá, Bósnia e Herzegovina, Catar, Suíça Ingressos Grupo C 11 a 27 de junho Nova York, Nova Jersey, Boston, Filadélfia, Miami Brasil, Marrocos, Haiti, Escócia Ingressos Grupo D 11 a 27 de junho Los Angeles, Vancouver, Seattle, São Francisco Estados Unidos, Paraguai, Austrália, Turquia Ingressos Grupo E 11 a 27 de junho Houston, Filadélfia, Toronto, Kansas City Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador Ingressos Grupo F 11 a 27 de junho Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City Holanda, Japão, Suécia, Tunísia Ingressos Grupo G 11 a 27 de junho Seattle, Los Angeles, Vancouver Bélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia Ingressos Grupo H 11 a 27 de junho Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai Ingressos Grupo I 11 a 27 de junho Nova York, Nova Jersey, Boston, Filadélfia, Toronto França, Senegal, Iraque, Noruega Ingressos Grupo J 11 a 27 de junho Kansas City, São Francisco, Dallas Argentina, Argélia, Áustria, Jordânia Ingressos Grupo K 11 a 27 de junho Houston, Cidade do México, Guadalajara, Miami Portugal, República Democrática do Congo, Uzbequistão, Colômbia Ingressos Grupo L 11 a 27 de junho Dallas, Toronto, Boston, Filadélfia Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá Ingressos Oitavas de final 28 de junho – 3 de julho Todas as cidades-sede (exceto GDL e MTY) A confirmar Ingressos Oitavas de final 4 a 7 de julho Vancouver, Seattle, Cidade do México, Houston, Dallas, Atlanta, Filadélfia, Nova York, Nova Jersey A confirmar Ingressos Quartas de final 9 a 11 de julho Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City A confirmar Ingressos Semifinal 14 a 15 de julho Dallas, Atlanta A confirmar Ingressos 3º lugar 18 de julho Miami A confirmar Ingressos Final 19 de julho Nova York Nova Jersey A confirmar Ingressos

Quando comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber rapidamente:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026?

Os torcedores devem usar o portal oficial de ingressos da FIFA para todas as compras diretas.

Como a atual fase de última hora opera em tempo real, certifique-se de que seu FIFA ID esteja ativo e que seus métodos de pagamento estejam salvos, pois o estoque restante para jogos de grande destaque em cidades como Nova York e Los Angeles está se esgotando poucos minutos após o lançamento.

Fases de vendas concluídas

Sorteio da pré-venda para titulares de cartão Visa: (setembro de 2025) O primeiro período exclusivo para titulares de cartão Visa foi concluído.

para titulares de cartão (setembro de 2025) O primeiro período exclusivo para titulares de cartão Visa foi concluído. Sorteio de ingressos antecipados: (outubro de 2025) O período de exclusividade nacional para residentes dos EUA, Canadá e México foi concluído.

(outubro de 2025) O período de exclusividade nacional para residentes dos EUA, Canadá e México foi concluído. Sorteio por Seleção Aleatória: (dezembro de 2025 – janeiro de 2026) A maior fase de vendas após o sorteio final do torneio foi concluída, com todos os candidatos aprovados notificados e cobrados.

Fase de vendas de última hora

Esta é a janela oficial final de vendas primárias.

Quaisquer ingressos remanescentes das fases anteriores, juntamente com os ingressos retidos pelas federações que não foram alocados, estão sendo liberados de volta no sistema. Como essas são transações em “tempo real”, você saberá imediatamente se sua compra foi bem-sucedida ao finalizar a compra.

Mercado de Revenda e Troca da FIFA

Se você perdeu os sorteios primários, esta é sua opção secundária oficial mais segura. Esta é a única plataforma autorizada pela FIFA para que os torcedores troquem ingressos com segurança.

A FIFA alerta que ingressos comprados em sites de terceiros não autorizados podem ser cancelados sem reembolso; portanto, o Mercado de Revenda é altamente recomendado para transações seguras.

Mercados Secundários

Se os canais oficiais estiverem esgotados, os torcedores podem recorrer ao mercado secundário em sites como o StubHub.

Embora ofereçam uma segunda chance confiável para ingressos esgotados, os preços são determinados pela demanda do mercado e podem ser significativamente mais altos do que o valor de face para jogos da fase eliminatória.

Onde comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026?

O principal e mais confiável local para garantir lugares é o portal oficial de ingressos da FIFA. Os torcedores devem ter um FIFA ID registrado para participar dos lançamentos ao vivo por ordem de chegada.

Atualmente, os preços variam de aproximadamente US$ 60 para os jogos iniciais da fase de grupos a mais de US$ 6.000 para assentos da Categoria 1 na final no MetLife Stadium.

Além dos lançamentos iniciais, o FIFA Resale and Exchange Marketplace já está aberto como a única plataforma aprovada pela FIFA para transferências entre torcedores. A disponibilidade aqui é esporádica; os torcedores são incentivados a verificar o portal várias vezes ao dia, pois os ingressos são listados por outros torcedores em tempo real.

Para os torcedores que precisam de ingressos para datas específicas ou jogos de alta demanda que não aparecem mais no portal oficial, sites de revenda como StubHub ou Ticombo oferecem maior flexibilidade, embora a um preço mais alto. Certifique-se sempre de usar uma plataforma com garantia sólida para o comprador.

Posso comprar ingressos de revenda para a Copa do Mundo de 2026?

Sim. O FIFA Resale Marketplace é o canal oficial para transações seguras e foi reaberto em 2 de abril. Ele está acessível através do portal de ingressos no site da FIFA para residentes internacionais, americanos e canadenses.

Os residentes no México devem utilizar o Mercado de Intercâmbio da FIFA (FIFA Exchange Marketplace), que também reabriu para realizar transações de revenda locais sob garantias oficiais.

Mercados secundários como o StubHub continuam sendo uma opção popular e viável para os torcedores que buscam setores específicos ou ingressos para os jogos mais disputados do torneio. Certifique-se de verificar os Termos e Condições do site onde você está comprando.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A FIFA anunciou anteriormente que, com a aplicação de preços dinâmicos, os ingressos podem custar a partir de US$ 60 para os jogos iniciais da fase de grupos, mas podem chegar a US$ 6.730 para a final.

É provável que os preços flutuem ao longo das várias fases de lançamento/venda de ingressos.

As estimativas são apresentadas abaixo:

Fase Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) US$ 60 - US$ 620 Fase de Grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

O que é a política de preços variáveis da FIFA?

A abordagem da FIFA em relação à venda de ingressos está alinhada com as tendências em vários setores do esporte e do entretenimento, onde os preços flutuam para otimizar as vendas e o público.

A FIFA aplica preços variáveis (juntamente com preços dinâmicos) no processo de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os preços podem oscilar ao longo das diversas fases de venda, com base na análise da demanda e da disponibilidade para cada partida.

Os preços dos ingressos estão sujeitos a alterações a qualquer momento, o que oferece mais flexibilidade para lidar com possíveis imprevistos.

Com a política de preços variáveis da FIFA para a Copa do Mundo de 2026, os preços são definidos de forma flexível antes que os ingressos sejam colocados à venda em cada fase de vendas. No entanto, a política de preços dinâmicos entrará em vigor assim que uma fase de vendas for aberta.

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo da FIFA 2026?

Você pode vivenciar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade que incluem ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões.

Partida Única

Fase de Grupos: Qualquer partida de uma seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 1.400 por pessoa

Série de Locais

Assista a todas as partidas no local de sua escolha.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogo e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais são elegíveis

O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Também estão disponíveis suítes privadas e acesso Platinum para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quais seleções se classificaram para a Copa do Mundo da FIFA 2026?

Um total de 211 seleções iniciou a jornada para a 23ª edição da Copa do Mundo da FIFA, com todas as 48 vagas para seleções nacionais agora oficialmente preenchidas. Isso inclui as três nações anfitriãs — Canadá, México e Estados Unidos — que se classificaram automaticamente.

O quadro final da Copa do Mundo da FIFA 2026 é o seguinte:

AFC (Ásia): Austrália, Irã, Iraque, Japão, Jordânia, Catar, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Uzbequistão

Austrália, Irã, Iraque, Japão, Jordânia, Catar, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Uzbequistão CAF (África): Argélia, Cabo Verde, República Democrática do Congo, Egito, Gana, Costa do Marfim, Marrocos, Senegal, África do Sul, Tunísia

Argélia, Cabo Verde, República Democrática do Congo, Egito, Gana, Costa do Marfim, Marrocos, Senegal, África do Sul, Tunísia CONCACAF (América do Norte/Central e Caribe): Canadá, Curaçao, Haiti, México, Panamá, Estados Unidos

Canadá, Curaçao, Haiti, México, Panamá, Estados Unidos CONMEBOL (América do Sul): Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai

Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai OFC (Oceania): Nova Zelândia

Nova Zelândia UEFA (Europa): Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Croácia, República Tcheca, Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Noruega, Portugal, Escócia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia

O processo de qualificação foi concluído em 31 de março de 2026, com os vencedores das eliminatórias intercontinentais e europeias garantindo suas vagas no torneio ampliado de 12 grupos, com início previsto para junho deste ano.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos).

País Estádio (Cidade) Capacidade Canadá BC Place (Vancouver) 48.821 BMO Field (Toronto) 72.766 México Estádio Banorte (Cidade do México) 48.821 Estádio Akron (Guadalajara) 44.330 Estádio BBVA (Monterrey) 50.113 Estados Unidos Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) 67.382 Estádio Gillette (Boston) 63.815 Estádio AT&T (Dallas) 70.122 Estádio NRG, Houston 68.311 Estádio Arrowhead (Kansas City) 67.513 Estádio SoFi (Los Angeles) 69.650 Hard Rock Stadium, Miami 64.091 MetLife Stadium, Nova York 78.576 Lincoln Financial Field, Filadélfia 65.827 Levi's Stadium, São Francisco 69.391 Lumen Field, Seattle 65.123

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

Onde será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes: