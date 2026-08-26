Como conseguir ingressos para a Conference League da UEFA 2026/27: times da fase de liga, próximos jogos, preços dos ingressos, informações e mais

A Conference League da UEFA pode não ser a principal competição de clubes do continente, mas um título europeu é sempre um bem altamente valorizado e dá um enorme impulso aos clubes, e aos seus torcedores. Uma partida de futebol europeu sob os refletores é sempre eletrizante, e você pode reservar ingressos hoje mesmo.

Embora esta seja apenas a sexta edição da Conference League da UEFA, a competição continua a crescer em prestígio. Ela tem oferecido uma plataforma para equipes emergentes ganharem projeção europeia e para clubes menores conquistarem vitórias internacionais de prestígio.

Com Brighton, Atalanta, Monaco e Ajax entre os que brigam pela glória da Conference League na temporada 2026/27, teremos mais partidas emocionantes nos próximos meses.

Deixe a GOAL guiar você por todas as informações essenciais sobre ingressos da Conference League da UEFA, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos selecionados da Conference League da UEFA

Data e hora (local) Jogo Local Ingressos qui., 15 de outubro (21h) Atalanta x Pafos New Balance Arena (Bergamo) Ingressos qui., 15 de outubro (21h) Freiburg x Jablonec Europa-Park-Stadion (Freiburg) Ingressos qui., 15 de outubro (21h) Copenhagen x Sporting Braga Parken Stadium (Copenhagen) Ingressos qui., 15 de outubro (21h) Twente x Thun De Grolsch Veste (Enschede) Ingressos qui., 15 de outubro (21h) Brann x Lincoln Red Imps Brann Stadion (Bergen) Ingressos qui., 22 de outubro (18h45) Crvena Zvezda x Copenhagen Rajko Mitic Stadium (Belgrade) Ingressos qui., 22 de outubro (21h) Ajax x Atalanta Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Ingressos qui., 22 de outubro (21h) Borac Banja Luka x KuPS Banja Luka City Stadium (Banja Luka) Ingressos qui., 22 de outubro (21h) Sporting Braga x Gent Estadio Municipal de Braga (Braga) Ingressos qui., 22 de outubro (21h) Monaco x Freiburg Stade Louis II (Monaco) Ingressos

Como comprar ingressos para a Conference League da UEFA

Os ingressos oficiais para a Conference League da UEFA, fase de liga e mata-mata, são vendidos exclusivamente pelos portais oficiais de ingressos dos clubes mandantes, enquanto os ingressos para a final da Conference League da UEFA são vendidos de forma centralizada pelo Portal de Ingressos da UEFA.

Os torcedores da casa podem comprar ingressos oficiais diretamente no site oficial de seu clube. Cada clube define suas próprias regras de compra, normalmente exigindo associação ou priorizando os detentores de carnê de temporada antes de abrir uma janela de venda ao público geral.

A UEFA determina que os times mandantes destinem pelo menos 5% da capacidade de seu estádio aos torcedores visitantes. Esses ingressos para visitantes são distribuídos exclusivamente pelos canais oficiais de venda de ingressos do clube visitante.

Os ingressos para a final de 2027 no Besiktas Park, em Istambul, serão vendidos diretamente pela UEFA por meio de um sistema neutro de sorteio público no site oficial da UEFA. que deve ser aberto em meados de março de 2027. As equipes que se classificarem para a final também receberão uma cota direta de ingressos para vender a seus próprios torcedores cadastrados.

Se estiverem procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para a Conference League da UEFA?

Os preços oficiais dos ingressos da Conference League da UEFA variam significativamente dependendo de você estar comprando ingressos para jogos da fase de liga, do mata-mata ou para a grande final.

Nos jogos padrão da competição, os preços dos ingressos são controlados individualmente pelos clubes mandantes, o que significa que os valores refletem os padrões das ligas domésticas e as estruturas de assentos de cada estádio local. Em geral, variam de aproximadamente £30 a £95.

No entanto, a UEFA impõe diretrizes rígidas para os torcedores visitantes. Na atual temporada 2026/27, os preços dos ingressos nos setores designados para a torcida visitante têm teto de €20.

Nas finais importantes recentes, como a final de 2026 em Leipzig, os ingressos oficiais vendidos pelo Portal de Ingressos da UEFA foram divididos em quatro categorias principais de assentos, além de opções especializadas:

Fans First : Posicionados diretamente atrás dos gols. Esses assentos são reservados exclusivamente para torcedores cadastrados dos dois finalistas participantes (€25-€40).

Categoria 3 : Localizada nos cantos e nos anéis superiores do estádio, atrás das linhas de gol (€45-€65).

Categoria 2 : Situada nos cantos do estádio e nas fileiras mais altas das arquibancadas principais/laterais. (€140).

Categoria 1 : Esses assentos ficam nas arquibancadas principais ao longo das laterais do campo, nos anéis inferior e intermediário, e oferecem uma visão privilegiada da linha lateral (€190).

Acompanhe os sites oficiais dos clubes mais perto da data para obter mais informações, e também sites secundários de revenda, como a StubHub, para conferir a disponibilidade atual.

Quem está competindo na Conference League da UEFA 2026/27?

36 equipes estão competindo na fase de liga da Conference League da UEFA 2026/27. Esta é a terceira temporada em que o novo formato está sendo usado, no qual cada equipe disputa um total de 6 jogos contra 6 clubes diferentes em uma estrutura de liga.

Os oito primeiros colocados na liga se classificam automaticamente para as oitavas de final do mata-mata. As equipes que terminarem entre o 9º e o 24º lugar disputam uma fase de playoff em ida e volta, com os oito vencedores se juntando aos classificados automaticamente nas oitavas de final. A competição então segue em um formato tradicional de mata-mata até a final.

Abaixo, você pode encontrar uma lista de todos os clubes que estão atualmente envolvidos na fase de liga da Conference League 2026/27:

Lista de clubes da Conference League da UEFA 2026/27