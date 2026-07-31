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Supercopa da Inglaterra
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Como conseguir ingressos para a Community Shield de 2026: ingressos para Arsenal x Manchester City, preços de última hora em Cardiff e mais

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Arsenal x Manchester City
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Manchester City
Supercopa da Inglaterra

Veja como você pode estar na capital galesa para a abertura anual da temporada

A rivalidade entre Arsenal e Manchester City se intensificou recentemente, e os dois gigantes da Premier League voltam a se enfrentar em 16 de agosto, em Cardiff. Os campeões da liga da temporada passada e os vencedores da FA Cup estão de olho na glória da Community Shield, e você pode estar lá para acompanhar esse duelo épico.

Com The Weeknd se apresentando para sua legião de fãs no Wembley Stadium entre 14 e 19 de agosto, a Community Shield volta ao Millennium Stadium pela primeira vez desde 2006.

Arsenal e Manchester City disputaram pela última vez a Community Shield em 2023. Perdendo até os acréscimos finais, o Arsenal conseguiu um empate dramático com Leandro Trossard aos 101 minutos. O Arsenal converteu então seus quatro pênaltis, enquanto o City desperdiçou dois, para ficar com a taça.

Deixe a GOAL guiar você por todas as informações vitais sobre ingressos para a Community Shield, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando será a Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City?

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Supercopa da Inglaterra - Final
Principality Stadium

Como comprar ingressos para Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City

Os ingressos para a FA Community Shield de 2026 puderam ser comprados por sócios dos clubes diretamente pelos portais oficiais de venda de Arsenal e Manchester City. Para não sócios, os lugares puderam ser obtidos por meio de parceiros oficiais de hospitalidade e plataformas verificadas de revenda, como a StubHub.

Arsenal e Manchester City receberam cerca de 26.000 lugares cada para o confronto no Millennium Stadium, e os ingressos foram colocados à venda em diferentes fases, dependendo do nível de associação, por meio dos próprios sites dos clubes. A partir de 16 de julho para os torcedores do Manchester City e a partir de 20 de julho para os torcedores do Arsenal.

Quanto custam os ingressos para Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City?

Os ingressos oficiais de valor de face para a FA Community Shield de 2026 variaram de £ 30 a £ 75 para adultos, com a divisão a seguir:

  • Premium: £ 75
  • Categoria 1: £ 55
  • Categoria 2: £ 45
  • Categoria 3: £ 35
  • Categoria 4: £ 30
  • Cadeirante / acessibilidade: £ 30

Obs.: também havia descontos para maiores de 65 anos e menores de 16 anos

Fique de olho nos portais de ingressos dos clubes mais perto da data para informações adicionais, e também em sites secundários de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Onde será disputada a Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City?

Millennium Stadium (Cardiff)

O Millennium Stadium, conhecido desde 2016 como Principality Stadium por razões de patrocínio, é o estádio nacional do País de Gales, localizado em Cardiff, e tem capacidade para mais de 73.000 pessoas. Além de ser a casa da seleção galesa de rugby union, ele também já recebeu partidas internacionais da seleção nacional de futebol.

O estádio, inicialmente construído para a Copa do Mundo de Rugby de 1999, recebeu sua primeira partida internacional de rugby union em junho de 1999, quando o País de Gales venceu a África do Sul em um amistoso de verão. O palco de Cardiff também assumiria responsabilidades do futebol enquanto o Wembley Stadium era reformado na virada do milênio, sediando finais da FA Cup, da Copa da Liga e dos playoffs da Football League, além de partidas da Community Shield.

Durante os seis anos anteriores em que o Millennium Stadium recebeu a Community Shield, entre 2001 e 2006, o Arsenal participou em quatro ocasiões, vencendo duas vezes, 1 a 0 contra o Liverpool em 2002 e 3 a 1 contra o Manchester United em 2004, e ficando com o vice em duas. Embora este seja o primeiro jogo de Community Shield do Manchester City no estádio de Cardiff, o clube já disputou ali uma eliminatória da Copa da Uefa contra o time galês Total Network Solutions (TNS), em 2003, vencida por 2 a 0.

Quem são os vencedores recentes da Community Shield?

Ano

Vencedores

Vice-campeões

Placar

2025

Crystal Palace

Liverpool

3-2 (pens)

2024

Manchester City

Manchester United

7-6 (pens)

2023

Arsenal

Manchester City

4-1 (pens)

2022

Liverpool

Manchester City

3-1

2021

Leicester City

Manchester City

1-0

2020

Arsenal

Liverpool

5-4 (pens)

2019

Manchester City

Liverpool

5-4 (pens)

2018

Manchester City

Chelsea

2-0

2017

Arsenal

Chelsea

4-1 (pens)

2016

Manchester United

Leicester City

2-1

Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City - tudo o que você precisa saber

Arsenal x Manchester City: forma

ARS

ARS - Sequência

ATM
V1-0
WHU
V0-1
BUR
V1-0
CRY
V1-2
PSG
D1-1
Gol marcado (sofrido)
6/2
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
MCI

MCI - Sequência

BRE
V3-0
CRY
V3-0
CHE
V0-1
BOU
E1-1
AVL
D1-2
Gol marcado (sofrido)
9/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Arsenal x Manchester City: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

ArsenalEmpateManchester City
1
2
2
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FJ
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
FJ
9Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Arsenal x Manchester City: notícias das equipes

Prováveis escalações de Arsenal x Manchester City

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Arsenal
ARS
Formação
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Manchester City
MCI
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Técnico

  • M. Arteta


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