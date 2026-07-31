Como conseguir ingressos para a Community Shield de 2026: ingressos para Arsenal x Manchester City, preços de última hora em Cardiff e mais

A rivalidade entre Arsenal e Manchester City se intensificou recentemente, e os dois gigantes da Premier League voltam a se enfrentar em 16 de agosto, em Cardiff. Os campeões da liga da temporada passada e os vencedores da FA Cup estão de olho na glória da Community Shield, e você pode estar lá para acompanhar esse duelo épico.

Com The Weeknd se apresentando para sua legião de fãs no Wembley Stadium entre 14 e 19 de agosto, a Community Shield volta ao Millennium Stadium pela primeira vez desde 2006.

Arsenal e Manchester City disputaram pela última vez a Community Shield em 2023. Perdendo até os acréscimos finais, o Arsenal conseguiu um empate dramático com Leandro Trossard aos 101 minutos. O Arsenal converteu então seus quatro pênaltis, enquanto o City desperdiçou dois, para ficar com a taça.



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Quando será a Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City?

Supercopa da Inglaterra - Final 16 de ago. de 2026 - 10:00 Principality Stadium

Como comprar ingressos para Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City

Os ingressos para a FA Community Shield de 2026 puderam ser comprados por sócios dos clubes diretamente pelos portais oficiais de venda de Arsenal e Manchester City. Para não sócios, os lugares puderam ser obtidos por meio de parceiros oficiais de hospitalidade e plataformas verificadas de revenda, como a StubHub.

Arsenal e Manchester City receberam cerca de 26.000 lugares cada para o confronto no Millennium Stadium, e os ingressos foram colocados à venda em diferentes fases, dependendo do nível de associação, por meio dos próprios sites dos clubes. A partir de 16 de julho para os torcedores do Manchester City e a partir de 20 de julho para os torcedores do Arsenal.

Quanto custam os ingressos para Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City?

Os ingressos oficiais de valor de face para a FA Community Shield de 2026 variaram de £ 30 a £ 75 para adultos, com a divisão a seguir:

Premium: £ 75

Categoria 1: £ 55

Categoria 2: £ 45

Categoria 3: £ 35

Categoria 4: £ 30

Cadeirante / acessibilidade: £ 30

Obs.: também havia descontos para maiores de 65 anos e menores de 16 anos

Fique de olho nos portais de ingressos dos clubes mais perto da data para informações adicionais, e também em sites secundários de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Onde será disputada a Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City?

Millennium Stadium (Cardiff)

O Millennium Stadium, conhecido desde 2016 como Principality Stadium por razões de patrocínio, é o estádio nacional do País de Gales, localizado em Cardiff, e tem capacidade para mais de 73.000 pessoas. Além de ser a casa da seleção galesa de rugby union, ele também já recebeu partidas internacionais da seleção nacional de futebol.

O estádio, inicialmente construído para a Copa do Mundo de Rugby de 1999, recebeu sua primeira partida internacional de rugby union em junho de 1999, quando o País de Gales venceu a África do Sul em um amistoso de verão. O palco de Cardiff também assumiria responsabilidades do futebol enquanto o Wembley Stadium era reformado na virada do milênio, sediando finais da FA Cup, da Copa da Liga e dos playoffs da Football League, além de partidas da Community Shield.

Durante os seis anos anteriores em que o Millennium Stadium recebeu a Community Shield, entre 2001 e 2006, o Arsenal participou em quatro ocasiões, vencendo duas vezes, 1 a 0 contra o Liverpool em 2002 e 3 a 1 contra o Manchester United em 2004, e ficando com o vice em duas. Embora este seja o primeiro jogo de Community Shield do Manchester City no estádio de Cardiff, o clube já disputou ali uma eliminatória da Copa da Uefa contra o time galês Total Network Solutions (TNS), em 2003, vencida por 2 a 0.

Quem são os vencedores recentes da Community Shield?

Ano Vencedores Vice-campeões Placar 2025 Crystal Palace Liverpool 3-2 (pens) 2024 Manchester City Manchester United 7-6 (pens) 2023 Arsenal Manchester City 4-1 (pens) 2022 Liverpool Manchester City 3-1 2021 Leicester City Manchester City 1-0 2020 Arsenal Liverpool 5-4 (pens) 2019 Manchester City Liverpool 5-4 (pens) 2018 Manchester City Chelsea 2-0 2017 Arsenal Chelsea 4-1 (pens) 2016 Manchester United Leicester City 2-1

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