A busca pelo principal troféu do futebol europeu está de volta na temporada 2026/27 da UEFA Champions League. Com os principais clubes da Europa disputando a fase de liga única ampliada, com 36 equipes, cada rodada promete drama de alto nível no caminho até a final da Champions League, no Estadio Metropolitano, em Madri, em 5 de junho de 2027.

Após o sorteio oficial da fase de liga na quinta-feira, 27 de agosto de 2026, realizado no Grimaldi Forum, em Mônaco, todas as 36 equipes participantes descobriram seus oito adversários para a fase principal da competição.

O Paris Saint-Germain, atual bicampeão, entra na campanha como o time a ser batido, acompanhado no Pote 1 por gigantes como Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Liverpool e Barcelona.

Jogos e calendário da UEFA Champions League 2026/27

Após o sorteio, cada clube recebeu oito adversários, sendo quatro em casa e quatro fora, distribuídos entre quatro potes. A UEFA estruturou o calendário da fase de liga para acontecer de setembro de 2026 até o fim de janeiro de 2027.

Calendário das rodadas da fase de liga

Rodada 1: 8 a 10 de setembro de 2026

Rodada 2: 13 e 14 de outubro de 2026

Rodada 3: 20 e 21 de outubro de 2026

Rodada 4: 3 e 4 de novembro de 2026

Rodada 5: 24 e 25 de novembro de 2026

Rodada 6: 8 e 9 de dezembro de 2026

Rodada 7: 19 e 20 de janeiro de 2027

Rodada 8: 27 de janeiro de 2027 (todos os 18 jogos do último dia serão disputados simultaneamente)

Como funciona a definição dos jogos da Champions League?

Cada clube enfrenta dois adversários do Pote 1, dois do Pote 2, dois do Pote 3 e dois do Pote 4, encarando uma equipe em casa e uma fora de casa de cada pote.

Embora todos os oito confrontos sejam definidos durante o sorteio, a ordem cronológica exata das partidas, as datas precisas dos jogos e os horários de início (18h45 CET e 21h00 CET) são finalizados e publicados pela UEFA pouco depois do sorteio para evitar conflitos de agenda de estádio/cidade e atender às escolhas de transmissão.

Quando serão os mata-matas da Champions League 2026/27?

Play-offs do mata-mata (9º ao 24º lugar): 16 e 17 de fevereiro e 23 e 24 de fevereiro de 2027

Oitavas de final: 9 e 10 de março e 16 e 17 de março de 2027

Quartas de final: 6 e 7 de abril e 13 e 14 de abril de 2027

Semifinais: 27 e 28 de abril e 4 e 5 de maio de 2027

Final: sábado, 5 de junho de 2027 (Estadio Metropolitano, Madri)

Quais equipes se classificaram para a Champions League 2026/27?

Pote Clubes classificados Pote 1 Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milão, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid Pote 2 Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven Pote 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray Pote 4 Slavia Praga, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Quando será a final da UEFA Champions League 2027?

Data Jogo Local Ingressos sáb., 5 de junho de 2027 Final da UEFA Champions League (18h00 CET) Estadio Metropolitano, Madri Ingressos

Como comprar ingressos para a UEFA Champions League?

A demanda por jogos da UEFA Champions League é excepcionalmente alta durante toda a campanha, especialmente nas fases de mata-mata e na final em Madri.

Portais de ingressos dos clubes: Para partidas regulares da fase de liga e jogos de mata-mata em casa, compre diretamente pelas vendas oficiais para sócios dos clubes e janelas de sorteio.

Para partidas regulares da fase de liga e jogos de mata-mata em casa, compre diretamente pelas vendas oficiais para sócios dos clubes e janelas de sorteio. Sorteio público oficial da UEFA: Os ingressos neutros para a final no Estadio Metropolitano abrirão para inscrição por meio do portal oficial da UEFA em março de 2027.

Os ingressos neutros para a final no Estadio Metropolitano abrirão para inscrição por meio do portal oficial da UEFA em março de 2027. Plataforma oficial de revenda da UEFA: A única plataforma oficial, com preço de face, para comprar ingressos devolvidos por outros torcedores quando as alocações primárias se esgotarem.

A única plataforma oficial, com preço de face, para comprar ingressos devolvidos por outros torcedores quando as alocações primárias se esgotarem. Mercados secundários: Para rodadas de alta demanda ou jogos de última hora, plataformas secundárias como a StubHub oferecem opções no mercado secundário.

Quanto custam os ingressos da Champions League?

Os ingressos primários comprados diretamente por meio das vendas oficiais para sócios dos clubes ou dos sorteios públicos da UEFA oferecem preços fixos de face

Fase do torneio / categoria Alocação de assentos Faixa oficial de preço de face Fase de liga Admissão geral €35 a €150 (£30 a £130) Mata-mata (oitavas às semifinais) Admissão geral €50 a €350 (£45 a £300) Final: Fans First Reservado para torcedores dedicados dos finalistas €70 a €82 (~£60 / $80 a $100) Final: Categoria 3 Anéis superiores atrás dos gols / escanteios €180 a €210 (~£150 / $210) Final: Categoria 2 Setores centrais superiores/intermediários e escanteios €560 a €650 (~£480 / $700 a $760) Final: Categoria 1 Laterais nobres e setores centrais inferiores €820 a €950 (~£700 / $1.100)

Preços de ingressos no mercado secundário e de revenda

Os preços em marketplaces de ingressos de terceiros variam com base na popularidade do adversário, na urgência da partida e na capacidade do estádio:

Fase de liga: os jogos padrão normalmente começam entre $55 e $300+, embora confrontos de destaque, como Real Madrid x Barcelona ou Liverpool x PSG, possam ultrapassar $600 a $1.000+.

Quartas de final e semifinais: confrontos de mata-mata de alta demanda geralmente começam em torno de £150 a £375+ ($200 a $500+) e têm média de £500 a £800+.

Final: os preços de revenda para a final da Champions League começam em torno de $1.350 a $2.500+ para assentos das categorias 3/4 e podem subir para $5.000 a $13.000+ para lugares centrais premium.

Quem já venceu a Champions League anteriormente?

Ano Vencedor Vice-campeão Placar Local 2026 Paris Saint-Germain Arsenal 1–1 (4–3 nos pênaltis) Puskás Aréna (Budapeste) 2025 Paris Saint-Germain Inter de Milão 5-0 Allianz Arena (Munique) 2024 Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 Wembley Stadium (Londres) 2023 Manchester City Inter de Milão 1-0 Ataturk Olympic Stadium (Istambul) 2022 Real Madrid Liverpool 1-0 Stade de France (Saint-Denis) 2021 Chelsea Manchester City 1-0 Estadio do Dragao (Porto) 2020 Bayern de Munique Paris Saint-Germain 1-0 Estadio da Luz (Lisboa) 2019 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0 Metropolitano Stadium (Madri) 2018 Real Madrid Liverpool 3-1 NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv) 2017 Real Madrid Juventus 4-1 Millennium Stadium (Cardiff) 2016 Real Madrid Atletico Madrid 5-3 (pênaltis) San Siro (Milão)

O evento principal começa com o sorteio oficial da fase de liga na quinta-feira, 27 de agosto de 2026, realizado ao vivo no Grimaldi Forum, em Mônaco (18h00 CET / 17h00 BST).

O Paris Saint-Germain, atual bicampeão, entra na campanha como o time a ser batido, acompanhado no Pote 1 ao lado de Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Liverpool e Barcelona.