O Manchester United entra em 2026/27 sob o comando de Michael Carrick, que estabilizou o clube e o levou ao terceiro lugar e de volta à Champions League na temporada passada. A GOAL tem tudo o que você precisa para conseguir ingressos em Old Trafford.

Quais são os jogos do Manchester United na temporada 2026/27 da Premier League?

A temporada 2026/27 do Manchester United começa fora de casa contra o Hull City em 22 de agosto.

Data e hora Jogo Local Competição Ingressos sáb., 22 de ago. de 2026, 12:30 BST Hull City x Manchester United MKM Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb., 29 de ago. de 2026, 15:00 BST Manchester United x Ipswich Town Old Trafford (casa) Premier League Ingressos sáb., 5 de set. de 2026, 15:00 BST Everton x Manchester United Hill Dickinson Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb., 12 de set. de 2026, 15:00 BST Manchester United x Manchester City Old Trafford (casa) Premier League Ingressos sáb., 19 de set. de 2026, 15:00 BST Fulham x Manchester United Craven Cottage (fora) Premier League Ingressos sáb., 10 de out. de 2026, 15:00 BST Manchester United x Tottenham Hotspur Old Trafford (casa) Premier League Ingressos sáb., 17 de out. de 2026, 15:00 BST Leeds United x Manchester United Elland Road (fora) Premier League Ingressos sáb., 24 de out. de 2026, 15:00 BST Manchester United x Bournemouth Old Trafford (casa) Premier League Ingressos sáb., 31 de out. de 2026, 15:00 GMT Chelsea x Manchester United Stamford Bridge (fora) Premier League Ingressos sáb., 7 de nov. de 2026, 15:00 GMT Manchester United x Aston Villa Old Trafford (casa) Premier League Ingressos sáb., 21 de nov. de 2026, 15:00 GMT Liverpool x Manchester United Anfield (fora) Premier League Ingressos sáb., 28 de nov. de 2026, 15:00 GMT Manchester United x Brentford Old Trafford (casa) Premier League Ingressos qua., 2 de dez. de 2026, 20:00 GMT Newcastle United x Manchester United St. James' Park (fora) Premier League Ingressos sáb., 5 de dez. de 2026, 15:00 GMT Manchester United x Coventry City Old Trafford (casa) Premier League Ingressos sáb., 12 de dez. de 2026, 15:00 GMT Crystal Palace x Manchester United Selhurst Park (fora) Premier League Ingressos sáb., 19 de dez. de 2026, 15:00 GMT Arsenal x Manchester United Emirates Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb., 26 de dez. de 2026, 15:00 GMT Manchester United x Nottingham Forest Old Trafford (casa) Premier League Ingressos qua., 30 de dez. de 2026, 20:00 GMT Manchester United x Sunderland Old Trafford (casa) Premier League Ingressos sáb., 2 de jan. de 2027, 15:00 GMT Brighton and Hove Albion x Manchester United American Express Stadium (fora) Premier League Ingressos qua., 6 de jan. de 2027, 20:00 GMT Manchester United x Newcastle United Old Trafford (casa) Premier League Ingressos sáb., 16 de jan. de 2027, 15:00 GMT Aston Villa x Manchester United Villa Park (fora) Premier League Ingressos sáb., 23 de jan. de 2027, 15:00 GMT Manchester United x Liverpool Old Trafford (casa) Premier League Ingressos sáb., 30 de jan. de 2027, 15:00 GMT Brentford x Manchester United Gtech Community Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb., 6 de fev. de 2027, 15:00 GMT Manchester United x Chelsea Old Trafford (casa) Premier League Ingressos qua., 10 de fev. de 2027, 20:00 GMT Manchester United x Brighton and Hove Albion Old Trafford (casa) Premier League Ingressos sáb., 20 de fev. de 2027, 15:00 GMT Nottingham Forest x Manchester United The City Ground (fora) Premier League Ingressos sáb., 27 de fev. de 2027, 15:00 GMT Manchester United x Arsenal Old Trafford (casa) Premier League Ingressos qua., 3 de mar. de 2027, 20:00 GMT Sunderland x Manchester United Stadium of Light (fora) Premier League Ingressos sáb., 13 de mar. de 2027, 15:00 GMT Manchester United x Everton Old Trafford (casa) Premier League Ingressos sáb., 20 de mar. de 2027, 15:00 GMT Manchester City x Manchester United Etihad Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb., 10 de abr. de 2027, 15:00 BST Manchester United x Hull City Old Trafford (casa) Premier League Ingressos sáb., 17 de abr. de 2027, 15:00 BST Ipswich Town x Manchester United Portman Road (fora) Premier League Ingressos sáb., 24 de abr. de 2027, 15:00 BST Manchester United x Crystal Palace Old Trafford (casa) Premier League Ingressos sáb., 1º de mai. de 2027, 15:00 BST Coventry City x Manchester United Coventry Building Society Arena (fora) Premier League Ingressos sáb., 8 de mai. de 2027, 15:00 BST Bournemouth x Manchester United Vitality Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb., 15 de mai. de 2027, 15:00 BST Manchester United x Leeds United Old Trafford (casa) Premier League Ingressos dom., 23 de mai. de 2027, 15:00 BST Tottenham Hotspur x Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (fora) Premier League Ingressos dom., 30 de mai. de 2027, 16:00 BST Manchester United x Fulham Old Trafford (casa) Premier League Ingressos

Apenas os horários de início de agosto estão confirmados no momento da publicação; todos os outros horários ainda podem mudar para definição das transmissões de TV. O retorno do United à Champions League também acrescentará mais jogos ao calendário quando o sorteio da fase de liga de 2026/27 for confirmado, além dos compromissos habituais da FA Cup e da Carabao Cup quando esses sorteios acontecerem.

Como comprar ingressos do Manchester United para a Premier League?

O Manchester United oferece várias opções de ingressos para jogos da Premier League, desde bilhetes para partidas avulsas até passes de temporada e pacotes de hospitalidade. A maioria dos ingressos pode ser comprada diretamente pelo portal oficial de ingressos do clube em seu site.

As principais formas de garantir um ingresso para ver o Manchester United jogar são:

Ingressos oficiais via Manchester United: os ingressos para jogos da Premier League são vendidos diretamente pelo site oficial do clube. O acesso geralmente depende do seu nível de associação, com membros Red, Silver ou Gold normalmente recebendo prioridade na liberação dos ingressos. Esta é a forma mais segura e confiável de comprar.

Sistema de sorteio de ingressos: para jogos de alta demanda, como partidas contra Liverpool, Arsenal ou Manchester City, o Manchester United realiza um sorteio de ingressos para membros Red. Você entra no sorteio e, se for contemplado, pode comprar ingressos pelo valor de face. Isso garante justiça quando a demanda supera a oferta.

Troca oficial de ingressos: se você perder a venda inicial, o Manchester United opera uma Ticket Exchange oficial na qual os detentores de carnê de temporada podem disponibilizar assentos que não poderão usar. Esses ingressos são verificados pelo clube, garantindo que você ainda compre com segurança pelo valor de face.

Ingressos secundários: plataformas como a StubHub também oferecem ingressos de última hora, muitas vezes a partir de cerca de £80, embora os preços possam variar. Verifique os termos e condições da plataforma na qual você está comprando.

Quanto custam os ingressos do Manchester United para a Premier League?

Para os torcedores ansiosos para ver o Manchester United em ação na Premier League em Old Trafford, os preços dos ingressos podem variar bastante dependendo do adversário, da localização do assento e de como o ingresso é comprado.

A forma mais simples de comprar um ingresso para a Premier League é pelo portal oficial de ingressos do Manchester United. No entanto, eles normalmente são reservados para membros oficiais do clube, e a disponibilidade é muito limitada. O United também usa um sistema de preços em categorias baseado no adversário, com os jogos da categoria A sendo os mais caros.

Os preços oficiais típicos para adultos por meio do sorteio para membros ou da Ticket Exchange oficial do clube geralmente ficam dentro destas faixas:

Jogos da categoria C (adversários de menor demanda): £35 - £55

£35 - £55 Jogos da categoria B (adversários de nível intermediário): £45 - £75

£45 - £75 Jogos da categoria A (adversários de alta demanda, por exemplo, Liverpool, Manchester City e Arsenal): £65 - £120+

Os ingressos comprados pela Ticket Exchange oficial do Manchester United, a plataforma de revenda verificada do clube, são sempre vendidos pelo valor de face. Isso permite que os detentores de carnê de temporada ou membros que não possam comparecer a um jogo revendam seus assentos com segurança para outros membros.

Tudo o que você precisa saber sobre o estádio Old Trafford

O Manchester United joga em Old Trafford desde 1910, e ele continua sendo o maior estádio de clube da Inglaterra, com capacidade atual geralmente citada em cerca de 74.000 a 76.000 após sua última grande ampliação, em 2006. Conhecido carinhosamente como Theatre of Dreams, o estádio recebeu uma final de Copa dos Campeões da Europa, várias semifinais de FA Cup e incontáveis noites europeias históricas sob seus refletores.

Mais de um século após sua inauguração, porém, Old Trafford está entrando em uma nova era. Em março de 2025, o coproprietário Sir Jim Ratcliffe e o clube revelaram planos, projetados pelos arquitetos Foster + Partners, para um novo estádio de 100.000 lugares a ser construído em um terreno adjacente ao local atual, a um custo estimado de cerca de £2 bilhões. Chamado de New Trafford em documentos de apresentação, o local foi projetado com uma cobertura distinta em estilo guarda-chuva, destinada a captar energia solar e água da chuva, além de três mastros altos que o tornariam visível de vários quilômetros de distância. Se avançar como planejado, ele se tornará o maior estádio de futebol do Reino Unido, superando Wembley, e a peça central de um projeto mais amplo de regeneração na área de Old Trafford.

O projeto segue na fase de planejamento e consulta, com o clube mirando a conclusão a tempo da temporada 2030/31, embora a escala da obra signifique que o cronograma ainda possa mudar. Até que qualquer mudança aconteça, Old Trafford continua operando normalmente para a temporada 2026/27 e segue sendo um dos estádios mais icônicos e barulhentos do futebol mundial em dia de jogo.