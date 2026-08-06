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Virgil van Dijk of Liverpool lifts the trophyGetty Images
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Como conseguir ingressos do Liverpool FC para 2026/27: jogos, preços e informações sobre season tickets

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Tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos do Liverpool FC

O Liverpool entra em 2026/27 sob o comando do novo técnico Andoni Iraola, contratado depois que uma desastrosa defesa de título levou à demissão de Arne Slot após um quinto lugar. A GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos em Anfield.

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Lista completa de jogos do Liverpool na Premier League 2026/27

Data e horárioJogoEstádioCompetiçãoIngressos
dom. 23 ago. 2026, 16:30Newcastle United x LiverpoolSt. James' Park (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 29 ago. 2026, 15:00Liverpool x Nottingham ForestAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 5 set. 2026, 15:00Ipswich Town x LiverpoolPortman Road (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 12 set. 2026, 15:00Liverpool x FulhamAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 19 set. 2026, 15:00Bournemouth x LiverpoolVitality Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 10 out. 2026, 15:00Liverpool x Manchester CityAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 17 out. 2026, 15:00Brentford x LiverpoolGtech Community Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 24 out. 2026, 15:00Liverpool x Brighton and Hove AlbionAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 31 out. 2026, 15:00Liverpool x ArsenalAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 7 nov. 2026, 15:00Crystal Palace x LiverpoolSelhurst Park (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 21 nov. 2026, 15:00Liverpool x Manchester UnitedAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 28 nov. 2026, 15:00Everton x LiverpoolHill Dickinson Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
qua. 2 dez. 2026, 20:00Liverpool x SunderlandAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 5 dez. 2026, 15:00Chelsea x LiverpoolStamford Bridge (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 12 dez. 2026, 15:00Liverpool x Leeds UnitedAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 19 dez. 2026, 15:00Liverpool x Tottenham HotspurAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 26 dez. 2026, 15:00Hull City x LiverpoolMKM Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
qua. 30 dez. 2026, 20:00Aston Villa x LiverpoolVilla Park (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 2 jan. 2027, 15:00Liverpool x Coventry CityAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
qua. 6 jan. 2027, 20:00Sunderland x LiverpoolStadium of Light (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 16 jan. 2027, 15:00Liverpool x Crystal PalaceAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 23 jan. 2027, 15:00Manchester United x LiverpoolOld Trafford (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 30 jan. 2027, 15:00Liverpool x EvertonAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 6 fev. 2027, 15:00Arsenal x LiverpoolEmirates Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
qua. 10 fev. 2027, 20:00Coventry City x LiverpoolCoventry Building Society Arena (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 20 fev. 2027, 15:00Liverpool x Hull CityAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 27 fev. 2027, 15:00Tottenham Hotspur x LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
qua. 3 mar. 2027, 20:00Liverpool x Aston VillaAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 13 mar. 2027, 15:00Liverpool x Ipswich TownAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 20 mar. 2027, 15:00Fulham x LiverpoolCraven Cottage (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 10 abr. 2027, 15:00Liverpool x Newcastle UnitedAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 17 abr. 2027, 15:00Nottingham Forest x LiverpoolThe City Ground (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 24 abr. 2027, 15:00Leeds United x LiverpoolElland Road (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 1 maio 2027, 20:00Liverpool x ChelseaAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 8 maio 2027, 15:00Manchester City x LiverpoolEtihad Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 15 maio 2027, 15:00Liverpool x BrentfordAnfield (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 23 maio 2027, 15:00Brighton and Hove Albion x LiverpoolAmerican Express Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
dom. 30 maio 2027, 16:00Liverpool x BournemouthAnfield (casa)Premier LeagueIngressos

Os horários de início estão sujeitos a alterações para a definição das transmissões de TV. O Liverpool também retorna à Champions League nesta temporada, com os jogos confirmados após o sorteio da fase de liga.

Quanto custam os ingressos do Liverpool?

Os preços variam de acordo com o adversário e a localização do assento, com os jogos mais badalados tendo valores premium. Os ingressos de entrada geral para quem não é sócio-torcedor com season ticket são vendidos em duas etapas por meio do All Red Ticket Sales, com entradas a preço de face variando de £30 a £61. Plataformas secundárias como a StubHub podem custar mais do que o valor de face.

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Como posso conseguir ingressos para jogos do Liverpool fora de casa?

Tornar-se membro do Liverpool FC é o primeiro passo, com prioridade para quem já compareceu a jogos fora de casa anteriormente, com base em um sistema de pontos de fidelidade. Registre interesse em jogos específicos fora de casa pelo site ou pelo escritório de ingressos do clube; se for bem-sucedido, você será notificado com instruções de compra.

Com quanta antecedência os ingressos do Liverpool são colocados à venda?

Os ingressos normalmente são colocados à venda de quatro a seis semanas antes dos jogos da Premier League, embora partidas populares possam ser liberadas antes. As datas de venda para competições de copa variam e são anunciadas nos canais oficiais do clube.

Os season tickets estão disponíveis pelo site do Liverpool antes do início da temporada, embora a lista de espera atualmente tenha milhares de pessoas e não esteja aceitando novas inscrições. Os atuais detentores renovam no começo do ano até maio. O season ticket mais barato custa cerca de £713, e o mais caro, cerca de £904.

A iniciativa "Every Seat, Every Game" do Liverpool permite que os torcedores devolvam ingressos não utilizados à Ticket Exchange oficial do clube, acessível aos membros All Red, com entradas sendo rapidamente adquiridas mais perto do dia do jogo.

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Tudo o que você precisa saber sobre o estádio Anfield

O Liverpool joga em Anfield desde 1892, o que o torna um dos estádios mais antigos e históricos do futebol inglês. Conhecido por sua atmosfera, especialmente no setor da Kop, o estádio foi desenvolvido em etapas em vez de ser substituído, preservando seu caráter enquanto aumentava gradualmente sua capacidade.

Uma reforma da Main Stand em 2016 elevou a capacidade para pouco mais de 53.000, e a expansão mais recente da Anfield Road Stand adicionou um novo nível superior, levando o total a aproximadamente 61.276, a maior capacidade da história do estádio e suficiente para fazer de Anfield o quinto maior estádio da Premier League. O projeto, aprovado inicialmente em 2021, foi concluído em etapas e formalmente liberado depois que a Liverpool City Council emitiu um General Safety Certificate. Neste momento, o clube não tem novos planos de expansão em pauta, com o investimento recente voltado para projetos de regeneração na comunidade ao redor.

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