O Liverpool entra em 2026/27 sob o comando do novo técnico Andoni Iraola, contratado depois que uma desastrosa defesa de título levou à demissão de Arne Slot após um quinto lugar. A GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos em Anfield.

Lista completa de jogos do Liverpool na Premier League 2026/27

Data e horário Jogo Estádio Competição Ingressos dom. 23 ago. 2026, 16:30 Newcastle United x Liverpool St. James' Park (fora) Premier League Ingressos sáb. 29 ago. 2026, 15:00 Liverpool x Nottingham Forest Anfield (casa) Premier League Ingressos sáb. 5 set. 2026, 15:00 Ipswich Town x Liverpool Portman Road (fora) Premier League Ingressos sáb. 12 set. 2026, 15:00 Liverpool x Fulham Anfield (casa) Premier League Ingressos sáb. 19 set. 2026, 15:00 Bournemouth x Liverpool Vitality Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb. 10 out. 2026, 15:00 Liverpool x Manchester City Anfield (casa) Premier League Ingressos sáb. 17 out. 2026, 15:00 Brentford x Liverpool Gtech Community Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb. 24 out. 2026, 15:00 Liverpool x Brighton and Hove Albion Anfield (casa) Premier League Ingressos sáb. 31 out. 2026, 15:00 Liverpool x Arsenal Anfield (casa) Premier League Ingressos sáb. 7 nov. 2026, 15:00 Crystal Palace x Liverpool Selhurst Park (fora) Premier League Ingressos sáb. 21 nov. 2026, 15:00 Liverpool x Manchester United Anfield (casa) Premier League Ingressos sáb. 28 nov. 2026, 15:00 Everton x Liverpool Hill Dickinson Stadium (fora) Premier League Ingressos qua. 2 dez. 2026, 20:00 Liverpool x Sunderland Anfield (casa) Premier League Ingressos sáb. 5 dez. 2026, 15:00 Chelsea x Liverpool Stamford Bridge (fora) Premier League Ingressos sáb. 12 dez. 2026, 15:00 Liverpool x Leeds United Anfield (casa) Premier League Ingressos sáb. 19 dez. 2026, 15:00 Liverpool x Tottenham Hotspur Anfield (casa) Premier League Ingressos sáb. 26 dez. 2026, 15:00 Hull City x Liverpool MKM Stadium (fora) Premier League Ingressos qua. 30 dez. 2026, 20:00 Aston Villa x Liverpool Villa Park (fora) Premier League Ingressos sáb. 2 jan. 2027, 15:00 Liverpool x Coventry City Anfield (casa) Premier League Ingressos qua. 6 jan. 2027, 20:00 Sunderland x Liverpool Stadium of Light (fora) Premier League Ingressos sáb. 16 jan. 2027, 15:00 Liverpool x Crystal Palace Anfield (casa) Premier League Ingressos sáb. 23 jan. 2027, 15:00 Manchester United x Liverpool Old Trafford (fora) Premier League Ingressos sáb. 30 jan. 2027, 15:00 Liverpool x Everton Anfield (casa) Premier League Ingressos sáb. 6 fev. 2027, 15:00 Arsenal x Liverpool Emirates Stadium (fora) Premier League Ingressos qua. 10 fev. 2027, 20:00 Coventry City x Liverpool Coventry Building Society Arena (fora) Premier League Ingressos sáb. 20 fev. 2027, 15:00 Liverpool x Hull City Anfield (casa) Premier League Ingressos sáb. 27 fev. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur x Liverpool Tottenham Hotspur Stadium (fora) Premier League Ingressos qua. 3 mar. 2027, 20:00 Liverpool x Aston Villa Anfield (casa) Premier League Ingressos sáb. 13 mar. 2027, 15:00 Liverpool x Ipswich Town Anfield (casa) Premier League Ingressos sáb. 20 mar. 2027, 15:00 Fulham x Liverpool Craven Cottage (fora) Premier League Ingressos sáb. 10 abr. 2027, 15:00 Liverpool x Newcastle United Anfield (casa) Premier League Ingressos sáb. 17 abr. 2027, 15:00 Nottingham Forest x Liverpool The City Ground (fora) Premier League Ingressos sáb. 24 abr. 2027, 15:00 Leeds United x Liverpool Elland Road (fora) Premier League Ingressos sáb. 1 maio 2027, 20:00 Liverpool x Chelsea Anfield (casa) Premier League Ingressos sáb. 8 maio 2027, 15:00 Manchester City x Liverpool Etihad Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb. 15 maio 2027, 15:00 Liverpool x Brentford Anfield (casa) Premier League Ingressos sáb. 23 maio 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion x Liverpool American Express Stadium (fora) Premier League Ingressos dom. 30 maio 2027, 16:00 Liverpool x Bournemouth Anfield (casa) Premier League Ingressos

Os horários de início estão sujeitos a alterações para a definição das transmissões de TV. O Liverpool também retorna à Champions League nesta temporada, com os jogos confirmados após o sorteio da fase de liga.

Quanto custam os ingressos do Liverpool?

Os preços variam de acordo com o adversário e a localização do assento, com os jogos mais badalados tendo valores premium. Os ingressos de entrada geral para quem não é sócio-torcedor com season ticket são vendidos em duas etapas por meio do All Red Ticket Sales, com entradas a preço de face variando de £30 a £61. Plataformas secundárias como a StubHub podem custar mais do que o valor de face.

Como posso conseguir ingressos para jogos do Liverpool fora de casa?

Tornar-se membro do Liverpool FC é o primeiro passo, com prioridade para quem já compareceu a jogos fora de casa anteriormente, com base em um sistema de pontos de fidelidade. Registre interesse em jogos específicos fora de casa pelo site ou pelo escritório de ingressos do clube; se for bem-sucedido, você será notificado com instruções de compra.

Com quanta antecedência os ingressos do Liverpool são colocados à venda?

Os ingressos normalmente são colocados à venda de quatro a seis semanas antes dos jogos da Premier League, embora partidas populares possam ser liberadas antes. As datas de venda para competições de copa variam e são anunciadas nos canais oficiais do clube.

Os season tickets estão disponíveis pelo site do Liverpool antes do início da temporada, embora a lista de espera atualmente tenha milhares de pessoas e não esteja aceitando novas inscrições. Os atuais detentores renovam no começo do ano até maio. O season ticket mais barato custa cerca de £713, e o mais caro, cerca de £904.

A iniciativa "Every Seat, Every Game" do Liverpool permite que os torcedores devolvam ingressos não utilizados à Ticket Exchange oficial do clube, acessível aos membros All Red, com entradas sendo rapidamente adquiridas mais perto do dia do jogo.

Tudo o que você precisa saber sobre o estádio Anfield

O Liverpool joga em Anfield desde 1892, o que o torna um dos estádios mais antigos e históricos do futebol inglês. Conhecido por sua atmosfera, especialmente no setor da Kop, o estádio foi desenvolvido em etapas em vez de ser substituído, preservando seu caráter enquanto aumentava gradualmente sua capacidade.

Uma reforma da Main Stand em 2016 elevou a capacidade para pouco mais de 53.000, e a expansão mais recente da Anfield Road Stand adicionou um novo nível superior, levando o total a aproximadamente 61.276, a maior capacidade da história do estádio e suficiente para fazer de Anfield o quinto maior estádio da Premier League. O projeto, aprovado inicialmente em 2021, foi concluído em etapas e formalmente liberado depois que a Liverpool City Council emitiu um General Safety Certificate. Neste momento, o clube não tem novos planos de expansão em pauta, com o investimento recente voltado para projetos de regeneração na comunidade ao redor.