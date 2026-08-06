O Liverpool entra em 2026/27 sob o comando do novo técnico Andoni Iraola, contratado depois que uma desastrosa defesa de título levou à demissão de Arne Slot após um quinto lugar. A GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos em Anfield.
Lista completa de jogos do Liverpool na Premier League 2026/27
|Data e horário
|Jogo
|Estádio
|Competição
|Ingressos
|dom. 23 ago. 2026, 16:30
|Newcastle United x Liverpool
|St. James' Park (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 29 ago. 2026, 15:00
|Liverpool x Nottingham Forest
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 5 set. 2026, 15:00
|Ipswich Town x Liverpool
|Portman Road (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 12 set. 2026, 15:00
|Liverpool x Fulham
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 19 set. 2026, 15:00
|Bournemouth x Liverpool
|Vitality Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 10 out. 2026, 15:00
|Liverpool x Manchester City
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 17 out. 2026, 15:00
|Brentford x Liverpool
|Gtech Community Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 24 out. 2026, 15:00
|Liverpool x Brighton and Hove Albion
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 31 out. 2026, 15:00
|Liverpool x Arsenal
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 7 nov. 2026, 15:00
|Crystal Palace x Liverpool
|Selhurst Park (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 21 nov. 2026, 15:00
|Liverpool x Manchester United
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 28 nov. 2026, 15:00
|Everton x Liverpool
|Hill Dickinson Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 2 dez. 2026, 20:00
|Liverpool x Sunderland
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 5 dez. 2026, 15:00
|Chelsea x Liverpool
|Stamford Bridge (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 12 dez. 2026, 15:00
|Liverpool x Leeds United
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 19 dez. 2026, 15:00
|Liverpool x Tottenham Hotspur
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 26 dez. 2026, 15:00
|Hull City x Liverpool
|MKM Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 30 dez. 2026, 20:00
|Aston Villa x Liverpool
|Villa Park (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 2 jan. 2027, 15:00
|Liverpool x Coventry City
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 6 jan. 2027, 20:00
|Sunderland x Liverpool
|Stadium of Light (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 16 jan. 2027, 15:00
|Liverpool x Crystal Palace
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 23 jan. 2027, 15:00
|Manchester United x Liverpool
|Old Trafford (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 30 jan. 2027, 15:00
|Liverpool x Everton
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 6 fev. 2027, 15:00
|Arsenal x Liverpool
|Emirates Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 10 fev. 2027, 20:00
|Coventry City x Liverpool
|Coventry Building Society Arena (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 20 fev. 2027, 15:00
|Liverpool x Hull City
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 27 fev. 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur x Liverpool
|Tottenham Hotspur Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 3 mar. 2027, 20:00
|Liverpool x Aston Villa
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 13 mar. 2027, 15:00
|Liverpool x Ipswich Town
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 20 mar. 2027, 15:00
|Fulham x Liverpool
|Craven Cottage (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 10 abr. 2027, 15:00
|Liverpool x Newcastle United
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 17 abr. 2027, 15:00
|Nottingham Forest x Liverpool
|The City Ground (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 24 abr. 2027, 15:00
|Leeds United x Liverpool
|Elland Road (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 1 maio 2027, 20:00
|Liverpool x Chelsea
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 8 maio 2027, 15:00
|Manchester City x Liverpool
|Etihad Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 15 maio 2027, 15:00
|Liverpool x Brentford
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 23 maio 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion x Liverpool
|American Express Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|dom. 30 maio 2027, 16:00
|Liverpool x Bournemouth
|Anfield (casa)
|Premier League
|Ingressos
Os horários de início estão sujeitos a alterações para a definição das transmissões de TV. O Liverpool também retorna à Champions League nesta temporada, com os jogos confirmados após o sorteio da fase de liga.
Quanto custam os ingressos do Liverpool?
Os preços variam de acordo com o adversário e a localização do assento, com os jogos mais badalados tendo valores premium. Os ingressos de entrada geral para quem não é sócio-torcedor com season ticket são vendidos em duas etapas por meio do All Red Ticket Sales, com entradas a preço de face variando de £30 a £61. Plataformas secundárias como a StubHub podem custar mais do que o valor de face.
Como posso conseguir ingressos para jogos do Liverpool fora de casa?
Tornar-se membro do Liverpool FC é o primeiro passo, com prioridade para quem já compareceu a jogos fora de casa anteriormente, com base em um sistema de pontos de fidelidade. Registre interesse em jogos específicos fora de casa pelo site ou pelo escritório de ingressos do clube; se for bem-sucedido, você será notificado com instruções de compra.
Com quanta antecedência os ingressos do Liverpool são colocados à venda?
Os ingressos normalmente são colocados à venda de quatro a seis semanas antes dos jogos da Premier League, embora partidas populares possam ser liberadas antes. As datas de venda para competições de copa variam e são anunciadas nos canais oficiais do clube.
Os season tickets estão disponíveis pelo site do Liverpool antes do início da temporada, embora a lista de espera atualmente tenha milhares de pessoas e não esteja aceitando novas inscrições. Os atuais detentores renovam no começo do ano até maio. O season ticket mais barato custa cerca de £713, e o mais caro, cerca de £904.
A iniciativa "Every Seat, Every Game" do Liverpool permite que os torcedores devolvam ingressos não utilizados à Ticket Exchange oficial do clube, acessível aos membros All Red, com entradas sendo rapidamente adquiridas mais perto do dia do jogo.
Tudo o que você precisa saber sobre o estádio Anfield
O Liverpool joga em Anfield desde 1892, o que o torna um dos estádios mais antigos e históricos do futebol inglês. Conhecido por sua atmosfera, especialmente no setor da Kop, o estádio foi desenvolvido em etapas em vez de ser substituído, preservando seu caráter enquanto aumentava gradualmente sua capacidade.
Uma reforma da Main Stand em 2016 elevou a capacidade para pouco mais de 53.000, e a expansão mais recente da Anfield Road Stand adicionou um novo nível superior, levando o total a aproximadamente 61.276, a maior capacidade da história do estádio e suficiente para fazer de Anfield o quinto maior estádio da Premier League. O projeto, aprovado inicialmente em 2021, foi concluído em etapas e formalmente liberado depois que a Liverpool City Council emitiu um General Safety Certificate. Neste momento, o clube não tem novos planos de expansão em pauta, com o investimento recente voltado para projetos de regeneração na comunidade ao redor.