Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Virgil van Dijk of Liverpool lifts the trophyGetty Images

Traduzido por

Como conseguir ingressos do Liverpool FC para 2026/27: jogos, preços e informações sobre carnê de temporada

SHOPPING
Tickets
Liverpool
Premier League
Liga dos Campeões
M. Salah
V. van Dijk

Se você está querendo comprar ingressos do Liverpool para a temporada 2026/27, pode usar os links abaixo para garantir ingressos e pacotes.

Reserve ingressos do Liverpool:

🎟️ Ingressos do Liverpool: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos do Liverpool para a Premier League: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos do Liverpool para a Champions League: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos abaixo de € 100: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Pacotes de hospitalidade & ingressos: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Áreas para famílias & ingressos: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos para o estádio Anfield: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Derby de Merseyside - Everton x Liverpool (28 de novembro): RESERVE INGRESSOS

🎟️ Veja todos os jogos do Liverpool: RESERVE INGRESSOS

Reserve ingressos do LiverpoolCompre agora

Lista completa de jogos do Liverpool na Premier League 2026/27

Data & horárioJogoLocalIngressos
sáb. 5 set. 2026, 15:00Ipswich Town x LiverpoolPortman Road (fora)Ingressos
sáb. 12 set. 2026, 15:00Liverpool x FulhamAnfield (casa)Ingressos
sáb. 19 set. 2026, 15:00Bournemouth x LiverpoolVitality Stadium (fora)Ingressos
sáb. 10 out. 2026, 15:00Liverpool x Manchester CityAnfield (casa)Ingressos
sáb. 17 out. 2026, 15:00Brentford x LiverpoolGtech Community Stadium (fora)Ingressos
sáb. 24 out. 2026, 15:00Liverpool x Brighton and Hove AlbionAnfield (casa)Ingressos
sáb. 31 out. 2026, 15:00Liverpool x ArsenalAnfield (casa)Ingressos
sáb. 7 nov. 2026, 15:00Crystal Palace x LiverpoolSelhurst Park (fora)Ingressos
sáb. 21 nov. 2026, 15:00Liverpool x Manchester UnitedAnfield (casa)Ingressos
sáb. 28 nov. 2026, 15:00Everton x LiverpoolHill Dickinson Stadium (fora)Ingressos
qua. 2 dez. 2026, 20:00Liverpool x SunderlandAnfield (casa)Ingressos
sáb. 5 dez. 2026, 15:00Chelsea x LiverpoolStamford Bridge (fora)Ingressos
sáb. 12 dez. 2026, 15:00Liverpool x Leeds UnitedAnfield (casa)Ingressos
sáb. 19 dez. 2026, 15:00Liverpool x Tottenham HotspurAnfield (casa)Ingressos
sáb. 26 dez. 2026, 15:00Hull City x LiverpoolMKM Stadium (fora)Ingressos
qua. 30 dez. 2026, 20:00Aston Villa x LiverpoolVilla Park (fora)Ingressos
sáb. 2 jan. 2027, 15:00Liverpool x Coventry CityAnfield (casa)Ingressos
qua. 6 jan. 2027, 20:00Sunderland x LiverpoolStadium of Light (fora)Ingressos
sáb. 16 jan. 2027, 15:00Liverpool x Crystal PalaceAnfield (casa)Ingressos
sáb. 23 jan. 2027, 15:00Manchester United x LiverpoolOld Trafford (fora)Ingressos
sáb. 30 jan. 2027, 15:00Liverpool x EvertonAnfield (casa)Ingressos
sáb. 6 fev. 2027, 15:00Arsenal x LiverpoolEmirates Stadium (fora)Ingressos
qua. 10 fev. 2027, 20:00Coventry City x LiverpoolCoventry Building Society Arena (fora)Ingressos
sáb. 20 fev. 2027, 15:00Liverpool x Hull CityAnfield (casa)Ingressos
sáb. 27 fev. 2027, 15:00Tottenham Hotspur x LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (fora)Ingressos
qua. 3 mar. 2027, 20:00Liverpool x Aston VillaAnfield (casa)Ingressos
sáb. 13 mar. 2027, 15:00Liverpool x Ipswich TownAnfield (casa)Ingressos
sáb. 20 mar. 2027, 15:00Fulham x LiverpoolCraven Cottage (fora)Ingressos
sáb. 10 abr. 2027, 15:00Liverpool x Newcastle UnitedAnfield (casa)Ingressos
sáb. 17 abr. 2027, 15:00Nottingham Forest x LiverpoolThe City Ground (fora)Ingressos
sáb. 24 abr. 2027, 15:00Leeds United x LiverpoolElland Road (fora)Ingressos
sáb. 1 maio 2027, 20:00Liverpool x ChelseaAnfield (casa)Ingressos
sáb. 8 maio 2027, 15:00Manchester City x LiverpoolEtihad Stadium (fora)Ingressos
sáb. 15 maio 2027, 15:00Liverpool x BrentfordAnfield (casa)Ingressos
sáb. 23 maio 2027, 15:00Brighton and Hove Albion x LiverpoolAmerican Express Stadium (fora)Ingressos
dom. 30 maio 2027, 16:00Liverpool x BournemouthAnfield (casa)Ingressos

Os horários de início estão sujeitos a alteração para seleção de transmissão de TV. O Liverpool também retorna à Champions League nesta temporada, com os jogos confirmados após o sorteio da fase de liga.

Quanto custam os ingressos do Liverpool?

Os preços variam de acordo com o adversário e a localização do assento, com os jogos de maior destaque tendo preços premium. Os ingressos de admissão geral para não titulares de season ticket são vendidos em duas etapas por meio do All Red Ticket Sales, com ingressos a preço de face variando de £ 30 a £ 61. Plataformas secundárias como a StubHub podem custar mais do que o preço de face.

Reserve ingressos do LiverpoolCompre agora

Como posso conseguir ingressos do Liverpool para jogos fora de casa?

Tornar-se membro do Liverpool FC é o primeiro passo, com prioridade dada àqueles que já compareceram a jogos fora anteriormente, com base em um sistema de pontos de fidelidade. 

Registre interesse em jogos específicos fora de casa por meio do site do clube ou do escritório de ingressos; se tiver sucesso, você será notificado com instruções de compra.

Com quanta antecedência os ingressos do Liverpool são colocados à venda?

Normalmente, os ingressos são colocados à venda de quatro a seis semanas antes dos jogos da Premier League, embora partidas populares possam ser liberadas antes. As datas de venda das competições de copa variam e são anunciadas nos canais oficiais do clube.

Os season tickets estão disponíveis pelo site do Liverpool antes do início da temporada, embora a lista de espera atualmente chegue à casa dos milhares e não esteja aceitando novas inscrições. Os atuais titulares renovam no começo do ano até maio. O season ticket mais barato custa cerca de £ 713, o mais caro cerca de £ 904.

A iniciativa "Every Seat, Every Game" do Liverpool permite que os torcedores devolvam ingressos não utilizados à Ticket Exchange oficial do clube, acessível para membros All Red, com os ingressos sendo rapidamente adquiridos mais perto do dia do jogo.

Reserve ingressos do LiverpoolCompre agora

Tudo o que você precisa saber sobre o estádio Anfield

O Liverpool joga em Anfield desde 1892, o que faz dele um dos estádios mais antigos e mais históricos do futebol inglês. Famoso por sua atmosfera, particularmente ao redor do setor Kop, o estádio foi desenvolvido em etapas, em vez de ser substituído, preservando seu caráter enquanto aumentava gradualmente sua capacidade.

Uma reforma da Main Stand em 2016 elevou a capacidade para pouco mais de 53.000, e a expansão mais recente da Anfield Road Stand adicionou um novo nível superior, levando o total para aproximadamente 61.276, sua maior capacidade na história do estádio e suficiente para fazer de Anfield o quinto maior estádio da Premier League. O projeto, aprovado pela primeira vez em 2021, foi concluído em etapas e formalmente aprovado depois que o Liverpool City Council emitiu um General Safety Certificate. No momento, o clube não tem outros planos de expansão em pauta, com o investimento recente concentrado em projetos de regeneração na comunidade ao redor.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google