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Lista completa de jogos do Liverpool na Premier League 2026/27
|Data & horário
|Jogo
|Local
|Ingressos
|sáb. 5 set. 2026, 15:00
|Ipswich Town x Liverpool
|Portman Road (fora)
|Ingressos
|sáb. 12 set. 2026, 15:00
|Liverpool x Fulham
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 19 set. 2026, 15:00
|Bournemouth x Liverpool
|Vitality Stadium (fora)
|Ingressos
|sáb. 10 out. 2026, 15:00
|Liverpool x Manchester City
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 17 out. 2026, 15:00
|Brentford x Liverpool
|Gtech Community Stadium (fora)
|Ingressos
|sáb. 24 out. 2026, 15:00
|Liverpool x Brighton and Hove Albion
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 31 out. 2026, 15:00
|Liverpool x Arsenal
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 7 nov. 2026, 15:00
|Crystal Palace x Liverpool
|Selhurst Park (fora)
|Ingressos
|sáb. 21 nov. 2026, 15:00
|Liverpool x Manchester United
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 28 nov. 2026, 15:00
|Everton x Liverpool
|Hill Dickinson Stadium (fora)
|Ingressos
|qua. 2 dez. 2026, 20:00
|Liverpool x Sunderland
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 5 dez. 2026, 15:00
|Chelsea x Liverpool
|Stamford Bridge (fora)
|Ingressos
|sáb. 12 dez. 2026, 15:00
|Liverpool x Leeds United
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 19 dez. 2026, 15:00
|Liverpool x Tottenham Hotspur
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 26 dez. 2026, 15:00
|Hull City x Liverpool
|MKM Stadium (fora)
|Ingressos
|qua. 30 dez. 2026, 20:00
|Aston Villa x Liverpool
|Villa Park (fora)
|Ingressos
|sáb. 2 jan. 2027, 15:00
|Liverpool x Coventry City
|Anfield (casa)
|Ingressos
|qua. 6 jan. 2027, 20:00
|Sunderland x Liverpool
|Stadium of Light (fora)
|Ingressos
|sáb. 16 jan. 2027, 15:00
|Liverpool x Crystal Palace
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 23 jan. 2027, 15:00
|Manchester United x Liverpool
|Old Trafford (fora)
|Ingressos
|sáb. 30 jan. 2027, 15:00
|Liverpool x Everton
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 6 fev. 2027, 15:00
|Arsenal x Liverpool
|Emirates Stadium (fora)
|Ingressos
|qua. 10 fev. 2027, 20:00
|Coventry City x Liverpool
|Coventry Building Society Arena (fora)
|Ingressos
|sáb. 20 fev. 2027, 15:00
|Liverpool x Hull City
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 27 fev. 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur x Liverpool
|Tottenham Hotspur Stadium (fora)
|Ingressos
|qua. 3 mar. 2027, 20:00
|Liverpool x Aston Villa
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 13 mar. 2027, 15:00
|Liverpool x Ipswich Town
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 20 mar. 2027, 15:00
|Fulham x Liverpool
|Craven Cottage (fora)
|Ingressos
|sáb. 10 abr. 2027, 15:00
|Liverpool x Newcastle United
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 17 abr. 2027, 15:00
|Nottingham Forest x Liverpool
|The City Ground (fora)
|Ingressos
|sáb. 24 abr. 2027, 15:00
|Leeds United x Liverpool
|Elland Road (fora)
|Ingressos
|sáb. 1 maio 2027, 20:00
|Liverpool x Chelsea
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 8 maio 2027, 15:00
|Manchester City x Liverpool
|Etihad Stadium (fora)
|Ingressos
|sáb. 15 maio 2027, 15:00
|Liverpool x Brentford
|Anfield (casa)
|Ingressos
|sáb. 23 maio 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion x Liverpool
|American Express Stadium (fora)
|Ingressos
|dom. 30 maio 2027, 16:00
|Liverpool x Bournemouth
|Anfield (casa)
|Ingressos
Os horários de início estão sujeitos a alteração para seleção de transmissão de TV. O Liverpool também retorna à Champions League nesta temporada, com os jogos confirmados após o sorteio da fase de liga.
Quanto custam os ingressos do Liverpool?
Os preços variam de acordo com o adversário e a localização do assento, com os jogos de maior destaque tendo preços premium. Os ingressos de admissão geral para não titulares de season ticket são vendidos em duas etapas por meio do All Red Ticket Sales, com ingressos a preço de face variando de £ 30 a £ 61. Plataformas secundárias como a StubHub podem custar mais do que o preço de face.
Como posso conseguir ingressos do Liverpool para jogos fora de casa?
Tornar-se membro do Liverpool FC é o primeiro passo, com prioridade dada àqueles que já compareceram a jogos fora anteriormente, com base em um sistema de pontos de fidelidade.
Registre interesse em jogos específicos fora de casa por meio do site do clube ou do escritório de ingressos; se tiver sucesso, você será notificado com instruções de compra.
Com quanta antecedência os ingressos do Liverpool são colocados à venda?
Normalmente, os ingressos são colocados à venda de quatro a seis semanas antes dos jogos da Premier League, embora partidas populares possam ser liberadas antes. As datas de venda das competições de copa variam e são anunciadas nos canais oficiais do clube.
Os season tickets estão disponíveis pelo site do Liverpool antes do início da temporada, embora a lista de espera atualmente chegue à casa dos milhares e não esteja aceitando novas inscrições. Os atuais titulares renovam no começo do ano até maio. O season ticket mais barato custa cerca de £ 713, o mais caro cerca de £ 904.
A iniciativa "Every Seat, Every Game" do Liverpool permite que os torcedores devolvam ingressos não utilizados à Ticket Exchange oficial do clube, acessível para membros All Red, com os ingressos sendo rapidamente adquiridos mais perto do dia do jogo.
Tudo o que você precisa saber sobre o estádio Anfield
O Liverpool joga em Anfield desde 1892, o que faz dele um dos estádios mais antigos e mais históricos do futebol inglês. Famoso por sua atmosfera, particularmente ao redor do setor Kop, o estádio foi desenvolvido em etapas, em vez de ser substituído, preservando seu caráter enquanto aumentava gradualmente sua capacidade.
Uma reforma da Main Stand em 2016 elevou a capacidade para pouco mais de 53.000, e a expansão mais recente da Anfield Road Stand adicionou um novo nível superior, levando o total para aproximadamente 61.276, sua maior capacidade na história do estádio e suficiente para fazer de Anfield o quinto maior estádio da Premier League. O projeto, aprovado pela primeira vez em 2021, foi concluído em etapas e formalmente aprovado depois que o Liverpool City Council emitiu um General Safety Certificate. No momento, o clube não tem outros planos de expansão em pauta, com o investimento recente concentrado em projetos de regeneração na comunidade ao redor.