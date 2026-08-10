Celtic vive um dos períodos mais dominantes de sua história, tendo reinado como campeão escocês em 14 das últimas 15 temporadas.

O clube ultrapassou oficialmente o rival da cidade e adversário do Old Firm, o Rangers, no quadro histórico de títulos do Campeonato Escocês ao conquistar sua 56ª taça da liga na temporada passada, um recorde, na quinta temporada seguida em que terminou no topo da Premiership. Foi também o 5º título da Scottish Premiership de Brendan Rodgers, que atualmente está em sua segunda passagem pelo clube de Glasgow. O Celtic terminou em primeiro lugar em todas as temporadas completas em que Rodgers esteve no comando em Celtic Park.

A GOAL mostra como você pode conseguir ir a Celtic Park em algum momento nos próximos meses.

Próximos jogos do Celtic em 2026/27

Como comprar ingressos do Celtic?

A rota padrão para garantir ingressos comuns de dia de jogo é por meio do portal oficial de eTicketing do Celtic em eticketing.co.uk/celtic.

Você não precisa de uma associação paga para se registrar, mas precisará criar uma conta digital gratuita do Celtic FC. Os ingressos de venda geral para partidas da liga nacional normalmente são disponibilizados algumas semanas antes do pontapé inicial. Como a procura no Paradise é excepcionalmente alta, as cargas padrão para os jogos mais populares costumam se esgotar em questão de minutos.

O Celtic realiza sorteios de ingressos, mas eles são restritos quase inteiramente aos detentores de carnês de temporada:

Sorteios do Home Cup Ticket Scheme (HCTS): Para jogos de alta demanda fora da cobertura padrão do carnê de temporada, como semifinais e finais da Scottish Cup em Hampden Park ou alocações apertadas para partidas europeias fora de casa, os ingressos são sorteados internamente entre os detentores de carnê elegíveis inscritos no HCTS.

Para jogos de alta demanda fora da cobertura padrão do carnê de temporada, como semifinais e finais da Scottish Cup em Hampden Park ou alocações apertadas para partidas europeias fora de casa, os ingressos são sorteados internamente entre os detentores de carnê elegíveis inscritos no HCTS. Jogos de venda geral: não há sorteios públicos para jogos em casa padrão da Scottish Premiership. As cargas de venda geral são disponibilizadas exclusivamente por ordem de chegada por meio do portal de eTicketing.

Quando os jogos se esgotam na bilheteria, os torcedores que buscam entrada de última hora podem recorrer a mercados secundários de ingressos. Confira os T&Cs do site secundário em que você está comprando para garantir a segurança do ingresso.

Quanto custam os ingressos do Celtic?

Os ingressos oficiais de venda geral partem de £ 22 para adultos e £ 9 para crianças, com tarifas reduzidas disponíveis para idosos, estudantes e jovens adultos.

Os preços variam dependendo do assento no estádio e da classificação da partida:

Localização da arquibancada: os assentos atrás dos gols na West Stand e na Lisbon Lions Stand são os mais acessíveis. Os lugares na Main Stand (Jock Stein Stand) têm preço premium.

os assentos atrás dos gols na West Stand e na Lisbon Lions Stand são os mais acessíveis. Os lugares na Main Stand (Jock Stein Stand) têm preço premium. Categoria da partida: jogos padrão da liga nacional têm preço base, enquanto partidas de destaque, como noites europeias ou clássicos Old Firm, têm faixas de ingresso mais altas.

Como conseguir carnês de temporada do Celtic para 2026/27?

Os carnês de temporada para a campanha 2026/27 estão completamente esgotados. Ter um carnê de temporada é a única forma garantida de assegurar um assento para cada jogo nacional, com o Celtic limitando as vendas de carnês a cerca de 52.000 a 53.000 lugares para reservar o espaço restante para a venda geral e para os torcedores visitantes.

Uma demanda sem precedentes elevou as taxas anuais de renovação aos extraordinários 98% a 99%. Como tão poucos lugares ficam disponíveis a cada verão, a lista de espera oficial segue fechada. Para a temporada 2026/27, os preços de renovação dos carnês para adultos começaram em £ 626.

Como conseguir ingressos de hospitalidade do Celtic?

Com uma rica história no futebol escocês e a atração de noites europeias regulares graças ao seu sucesso doméstico contínuo, não faltam ingressos de hospitalidade em Celtic Park.

Se você está procurando pacotes premium específicos disponíveis, veja:

Club 67

Disponível a partir de £ 105 por pessoa, com os seguintes benefícios:

Acesso ao Club 67 Hospitality na Kerrydale Suite, onde comidas e bebidas podem ser compradas

Entretenimento ao vivo

Lanches no intervalo, chá e café

Programa oficial da partida

Assento acolchoado para assistir à partida

Acesso ao lounge pós-jogo, com bebidas disponíveis para compra

Number 7

Disponível a partir de £ 300 + VAT por pessoa, com os seguintes benefícios:

Recepção com champanhe

Refeição de 4 pratos com vinho

Lanches no intervalo, chás e café

Assento executivo acolchoado para assistir à partida

Bar cortesia antes e depois do jogo

Presente de dia de jogo

Programa oficial da partida

Você pode garantir seu lugar com um pacote premium em Celtic Park enviando um e-mail ao clube por meio do site oficial.

Onde ficar nos arredores de Celtic Park

Se você vai viajar a Glasgow para assistir a uma partida do Celtic em Celtic Park, pode conferir as opções de hospedagem perto do estádio. O mapa interativo abaixo mostra o que está disponível nas proximidades do estádio, embora o sistema de transporte público da cidade ofereça opções fáceis de deslocamento caso você fique mais longe.

História de Celtic Park

Celtic Park, conhecido de maneira menos formal como Parkhead ou “Paradise” pelos torcedores, fica na área de Parkhead, no East End de Glasgow. É o maior estádio exclusivo para futebol da Escócia, com capacidade para mais de 60.000 pessoas. Em todo o país, apenas o Murrayfield Stadium, em Edinburgh, casa da seleção escocesa de rugby union, tem capacidade maior. O Celtic FC se mudou para o local atual de Celtic Park em 1892, cinco anos depois da fundação do clube.

Uma reforma nos anos 1990 levou o estádio à sua forma atual, embora uma seção de safe standing tenha sido introduzida em 2016. A seleção da Escócia jogou no estádio quase duas dúzias de vezes ao longo de sua existência, enquanto shows de The Who, Prince e U2 também já foram realizados no local. Anteriormente, o estádio também recebeu eventos de speedway, embora isso tenha sido descontinuado há muito tempo.