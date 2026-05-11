Goal.com
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoTottenham
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoLeeds
Book Tottenham vs Leeds Tickets

Traduzido por

Como conseguir ingressos de última hora para Tottenham x Leeds: preços da Premier League, informações sobre a partida de 11 de maio, horário do jogo e muito mais

SHOPPING
Tickets
Leeds
Tottenham

Como comprar ingressos para a partida da Premier League entre Tottenham e Leeds, incluindo informações sobre o jogo

O Tottenham recebe o Leeds United no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na segunda-feira, 11 de maio, em um confronto decisivo na luta contra o rebaixamento, com seis pontos em jogo, enquanto os Spurs lutam para manter sua permanência na Premier League.

O Tottenham ocupa atualmente a 17ª posição na Premier League, enquanto o Leeds United está em 16º.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Tottenham x Leeds United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Tottenham e Leeds na Premier League?

crest
Premier League - Premier League
Tottenham Hotspur Stadium

Como comprar ingressos para Tottenham x Leeds na Premier League?

Existem várias opções de ingressos disponíveis para os jogos da Premier League, desde ingressos individuais para partidas até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais, que podem ser adquiridos pelo portal oficial de ingressos do clube.

Os clubes de futebol britânicos costumam distribuir os ingressos em três etapas:

  1. Primeiro, para os titulares de ingressos para a temporada.
  2. Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados com base em pontos de fidelidade.
  3. Por fim, ao público em geral durante o período de venda livre.

Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também costumam comprá-los em plataformas de revenda, como o StubHub.

O que esperar do jogo entre Tottenham e Leeds?

Para o Spurs, este jogo em casa é simplesmente imperdível para evitar a perspectiva impensável de cair para a Championship.

O Leeds United chega a Londres após uma temporada de altos e baixos extremos. Embora a permanência na liga esteja ao alcance das mãos, o time busca se recuperar da ressaca emocional da derrota por 1 a 0 para o Chelsea na semifinal da FA Cup, em 26 de abril.

Os jogadores de Daniel Farke têm sido os matadores de gigantes ultimamente, com destaque para a vitória surpreendente por 2 a 1 sobre o Manchester United em Old Trafford, em 13 de abril.

Quanto custam os ingressos para o jogo Tottenham x Leeds pela Premier League?

O custo de um ingresso para a Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias de adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas diferem de time para time.

A localização do assento e a posição na arquibancada influenciam significativamente o preço, com vistas privilegiadas geralmente exigindo um custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos — por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem se enquadrar em uma faixa de preço mais alta, com os preços subindo proporcionalmente.

A Premier League limitou o preço dos ingressos para jogos fora de casa a £30. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, pode ser uma boa ideia verificar os jogos fora de casa do seu time e procurar esses ingressos.

Notícias e escalações das equipes

Histórico de confrontos diretos

TOT

Outros

LEE

5

Vitórias

0

Empate

0

16

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Prováveis escalações de Tottenham x Leeds

4-2-3-1
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Formação
Leeds crest
Leeds
LEE
3-4-2-1
31A. Kinsky23P. Porro4K. Danso13D. Udogie37M. van de Ven6J. Palhinha30R. Bentancur11M. Tel22C. Gallagher39R. Kolo Muani9Richarlison26K. Darlow6J. Rodon15J. Bijol5P. Struijk24J. Justin18A. Stach22A. Tanaka4E. Ampadu11B. Aaronson2J. Bogle9D. Calvert-Lewin
Leeds crest
Leeds
LEE
4-2-3-1
Tottenham

Time titular

Leeds

Técnico

  • R. De Zerbi
  • D. Farke

Lesões e suspensões



Desempenho

TOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

LEE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/5
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5