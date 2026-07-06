É o confronto das oitavas de final que todos esperavam, especialmente na Península Ibérica. A Espanha enfrentará seus vizinhos e rivais, Portugal, em Dallas na segunda-feira (6 de julho), com uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo em jogo.

Muitos pensaram que aquela seria a última vez que veríamos Cristiano Ronaldo em ação na Copa do Mundo, quando ele foi substituído durante a partida contra a Croácia, mas o gol de cabeça de Gonçalo Ramos no final da partida acabou sendo decisivo, garantindo a classificação de Portugal.

Será que CR7 e companhia conseguirão superar uma seleção espanhola obstinada, que ainda não sofreu nenhum gol na Copa do Mundo da FIFA 2026? Para complicar ainda mais o cenário, excluindo as derrotas nos pênaltis, a La Roja está atualmente em uma impressionante sequência de 35 jogos sem derrota.

Quando começa a partida entre Portugal e Espanha?

Esta importante partida das oitavas de final será disputada no Dallas Stadium (AT&T Stadium).

Copa do Mundo - Fase Final Dallas Stadium

Como comprar ingressos para Portugal x Espanha na Copa do Mundo

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A fase de vendas de última hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o Stub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para o jogo Portugal x Espanha na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem ser ainda mais altos do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 28 de junho a 3 de julho Oitavas de final (locais com alta demanda) US$ 225 – US$ 540 US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250) 28 de junho a 3 de julho Rodada dos 32 (locais padrão) US$ 225 – US$ 540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 de julho – 7 de julho Oitavas de final US$ 240 – US$ 640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 a 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar US$ 250 – US$ 800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

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