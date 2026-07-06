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Como conseguir ingressos de última hora para o jogo Portugal x Espanha nas oitavas de final: preços da Copa do Mundo em Dallas, informações sobre o clássico ibérico e muito mais

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C. Ronaldo
L. Yamal

Estamos prontos para um emocionante clássico ibérico nas oitavas de final da Copa do Mundo. Veja aqui como garantir seus ingressos.

É o confronto das oitavas de final que todos esperavam, especialmente na Península Ibérica. A Espanha enfrentará seus vizinhos e rivais, Portugal, em Dallas na segunda-feira (6 de julho), com uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo em jogo.

Muitos pensaram que aquela seria a última vez que veríamos Cristiano Ronaldo em ação na Copa do Mundo, quando ele foi substituído durante a partida contra a Croácia, mas o gol de cabeça de Gonçalo Ramos no final da partida acabou sendo decisivo, garantindo a classificação de Portugal.

Será que CR7 e companhia conseguirão superar uma seleção espanhola obstinada, que ainda não sofreu nenhum gol na Copa do Mundo da FIFA 2026? Para complicar ainda mais o cenário, excluindo as derrotas nos pênaltis, a La Roja está atualmente em uma impressionante sequência de 35 jogos sem derrota.

Quando começa a partida entre Portugal e Espanha?

Esta importante partida das oitavas de final será disputada no Dallas Stadium (AT&T Stadium).

Como comprar ingressos para Portugal x Espanha na Copa do Mundo

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A fase de vendas de última hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o Stub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para o jogo Portugal x Espanha na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem ser ainda mais altos do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Fase / Categoria

Faixa de preço oficial

Faixa estimada no mercado secundário

28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final (locais com alta demanda)

US$ 225 – US$ 540

US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)

28 de junho a 3 de julho

Rodada dos 32 (locais padrão)

US$ 225 – US$ 540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 de julho – 7 de julho

Oitavas de final

US$ 240 – US$ 640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 a 11 de julho

Quartas de final

US$ 450 – US$ 1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

US$ 250 – US$ 800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Portugal x Espanha na Copa do Mundo: tudo o que você precisa saber

Portugal x Espanha: Desempenho recente

POR

POR - Sequência

NGA
V2-1
COD
E1-1
UZB
V5-0
COL
E0-0
CRO
V2-1
Gol marcado (sofrido)
10/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ESP

ESP - Sequência

PER
V1-3
CPV
E0-0
KSA
V4-0
URU
V0-1
AUT
V3-0
Gol marcado (sofrido)
11/1
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Portugal x Espanha: histórico recente de confrontos diretos

POR

Outros

ESP

1

3

Empates

1

1

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
1/5

Portugal x Espanha: Notícias das equipes

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